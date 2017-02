COMUNICADO: Richmont publica las reservas y recursos minerales para 2016 (2)



- Para las estimaciones de Reservas y Recursos Minerales del 31 de diciembre de 2016,

se utilizó un precio del metal de 1.500 dólares canadienses por onza de oro. El grado

de corte aumentó de 4.00 g/t de oro en 2015 a un rango de 4,00 g/t de oro para las

áreas predesarrolladas a 4.35 g/t de oro para áreas no desarrolladas.

- Los Recursos Minerales se estimaron utilizando un enfoque de modelado de bloque con

interpolación ordinaria de Kriging. La densidad utilizada para calcular el tonelaje

varía de 2,82 a 2,80 t/m[3].

- Los parámetros de nivelación de han actualizado siguiendo la finalización de un

estudio estadístico que incorporó nuevos datos que incluyeron reconciliaciones de

grado desde los resultados de minería actuales recopilados en 2016. La nivelación de

los valores de oro de alto grado varía dependiendo de la zona, incluyendo 31 g/t de

oro para la Zona D y 225 g/t de oro para la principal Zona C. Una elipse restringida

de 15 metros + 10 metros x 5 metros se aplicó a los compuestos de Zona C que fueron

superiores a 125 g/t de oro.

- Para las Reservas Minerales, las estimaciones de dilución aumentaron a una media del

27% (19% en 2015) para paneles de pozo largo y se redujo a una media del 22% (30% en

2015) para el desarrollo en oro.

Mina Island Gold: Información destacada de reservas y recursos minerales de 2016

A 31 de diciembre de 2016, tras la finalización del programa de perforación 2016 de éxito, la mayoría de los bloques de recursos en la principal Zona C localizados dentro de la actual área de Evaluación Económica Preliminar ("EEP") se convirtieron en reservas, resultando en un incremento del 34% en las onzas de reservas sobre 2015.



- Un total de aproximadamente 48.000 metros de perforación de delineación de éxito

se completó en 2016. La perforación fue ampliamente confirmatoria y permitió la

conversión a reservas de dos bloques principales en la parte occidental de la EEP,

entre 470 y 675 niveles de metros. Otro bloque se convirtó también en la parte

occidental más baja, entre 760 y 970 niveles de metros. Algunos bloques más pequeños

también se convirtieron en la parte oriental, en las áreas de extensión 1 y 2. La

perforación de delineación 2016, combinada con el desarrollo extensible en oro

completado en 2016, ha llevado a una nueva interpretación estructural de algunos

sectores localizados entre los niveles de 740 y 785 metros, resultando en la

eliminación de determinados bloques de reservas de alto grado.

- El grado de reserva general de 9,17 g/t de oro representa un incremento del 11% en

grado sobre 2015. El grado de reserva se vio afectado positivamente por el creciente

grado de nivelación y la delineación de los bloques de recursos de alto grado,

parcialmente compensados por la elipse restringida aplicada a compuestos de más alto

grado, las estimaciones de dilución ligeramente más altas y la retirada de bloques de

alto grado señalados anteriormente.

- Aproximadamente se completaron 83.000 metros de perforación de la exploración en 2016,

que identificaron tres nuevos bloques de recursos inferidos que contribuyeron a un

aumento del 30% en onzas de recursos inferidos en 2015, a un mayor grado de 10,18 g/t

de oro.

- Un nuevo y amplio bloque de recursos inferidos de 760.000 toneladas a un grado de

9,53 g/t de oro (aproximadamente 230.000 onzas), se definió en la extensión

descendiente al Este de la principal Zona C, localizada entre los niveles de 1.050

y 1.300 metros.

- Dos bloques de recursos inferidos adicionales se identificaron en el área de

extensión lateral al este, localizada a aproximadamente 300 metros al Este del

área de EEP, entre los niveles de 340 y 750 metros, con el mayor bloque de

recursos inferidos que contiene aproximadmente 290.000 toneladas a un grado de

10,35 g/t de oro (aproximadamente 95.000 onzas).

- Los costes de descubrimiento generales en 2016 tuvieron una media de menos de 35

dólares por onza.

Mina Island Gold: Información destacada del programa de perforación de delineación 2017

En 2017, la perforación de delineación se centrará en tres objetivos principales, como se destaca a continuación:



- Completar la delineación para actualizar los recursos restantes localizados dentro

del área EEP, principalmente en el cuarto horizonte de minería entre los niveles de

785 y 1.000 metros.

- Probar la extensión descendente de la principal Zona C en profundidad, por debajo del

nivel de 1.000 metros, donde se identificó un nuevo bloque de recursos como parte del

programa 2016. La perforación se completará desde la principal rampa y desde una nueva

derivación de exploración que se establecerá al nivel de 860 metros.

- Probar la extensión lateral oriental localizada 300 metros al Este del principal

depósito donde se identificaron dos nuevos bloques de recursos inferidos. La

perforación se completará desde el nivel de 340 metros y desde una extensión de la

derivación de exploración a nivel de 620 metros que se completará en 2017.

Island Gold: Información destacada del programa de perforación de la exploración en 2017

En 2017, el programa de exploración de fase 2 continuará perforando en dos áreas objetivo claves, como se destaca a continuación:



- El programa de perforación de exploración direccional profundo continuará en 2017,

dirigido al área entre los niveles de 1.000 y 1.500 metros, al Este y Oeste del nuevo

bloque de recursos.

- El programa de perforación de exploración lateral al Este seguirá dirigido a recursos

adicionales al Este de la principal área EEP, donde nuevos bloques de recursos se

identificaron como parte del programa de perforación 2016.

- Richmont espera ofrecer una actualización del programa de perforación de la

exploración de fase 2 de Island Gold a finales de febrero.

Reservas y Recursos Minerales de la mina Beaufor (31 de diciembre de 2016)

Reservas y recursos minerales

31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2015

Oro Oro

Toneladas Grado Onzas Toneladas Grado Onzas

Mina Beaufor (MT) (g/t) (000's) (MT) (g/t) (000's)

Reservas probadas y probables 0,20 6,86 45,0 0,30 6,57 63,9

Recursos medidos e

indicado 0,35 7,37 83,7 0,84 6,34 171,9

Recursos inferidos 0,04 6,44 7,5 0,14 6,44 28,0

Notas a Reservas y Recursos Minerales:

Los Recursos Minerales presentados son exclusivos de las Reservas Minerales. Los Recursos Minerales que no son Reservas Minerales no han demostrado viabilidad económica.

Mina Beaufor: Supuestos clave



- Para las estimaciones de las Reservas y Recursos Minerales de 2016, se utilizó un

precio del metal de 1.500 dólares canadienses por onza de oro. Los grados de corte se

han reducido ligeramente en 2015 a un rango de 4,14 a 5,63 g/t en 2016 (4,31 a 6,04

g/t de oro en 2015).

- Las Reservas y Recursos Minerales se estimaron utilizando un método poligonal. Se

utilizó una densidad de 2,75 t/m[3] para calcular el tonelaje.

- Se mantuvo un valor de nivelación de 68 g/t para los valores de oro de alto grado.

- Para las Reservas Minerales, las estimaciones de dilución se mantuvieron al 10% para

las áreas de pozo largo y un 5% para áreas de espacio y columna.

Mina Beaufor: Información destacada de Reservas y Recursos Minerales 2016

En la mina Beaufor, las Reservas y Recursos Minerales 2016 se redujeron mientras la perforación de exploración y delineación 2016 no pudo compensar el agotamiento de la minería y los recursos convertidos. Además, tras una reevaluación de todos los bloques de recursos, determinados bloques de recursos no económicos y de bajo grado localizados en la parte superior de la mina se eliminaron.

(CONTINUA)

