COMUNICADO: Milla Jovovich aparece en 'The Night That Flows' - La primera experiencia mundial de auto-teatro inmersivo

La pasada noche, la actriz y modelo Milla Jovovich participó junto a un elenco de rostros de talento de Europa en la primera experiencia mundial de auto-teatro inmersivo.

La producción interactiva de siete escenas - titulada 'The Night That Flows' - fue representada dentro de un espacio inmenso de The Printworks en Londres. La experiencia fue testigo de cómo 100 invitados se integraban dentro de la historia de una noche ficticia impresionante al tiempo que se desplegaba a través de cinco ciudades europeas, incluyendo Berlín, Milán, París, Barcelona y Londres.

La historia, narrada por medio de Milla Jovovich, se centra entorno a los invitados descubriendo su fluidez perfecta y tomando la inspiración del diseño 'fluyente' del nuevo Toyota C-HR - creado para asemejarse a un movimiento constante, incluso cuando está detenido.

Los participantes fueron empujados hacia el centro de atención como parte del evento, tomando el escenario principal en una actuación multi-sensorial en directo e interactuando con una variedad de personajes diferentes al tiempo que realizaron su viaje hacia una infinidad de escenas.

Cada una de las escenas se realizó con unos giros no esperados y escenarios emocionantes, todos ellos inspirados por las características principales del coche - desde su conducción dinámica y diseño elegante en forma de diamante, hasta el sofisticado interior y sistema de sonido de sala de concierto de JBL.

El viaje comenzó en Berlín, donde se invitó a los participantes a través de una calle de la ciudad en el C-HR utilizando una imagen de proyección innovadora capturada en el Berlin International Festival of Light.

Desde Berlín, los invitados fluyeron de forma perfecta hasta Milán, donde experimentaron su propio sabor de una pasarela de alta costura, completada con los paparazzi. Tras su momento de pasarela, los invitados fueron dirigidos por medio de Fabio Attanasio, diseñador de moda de Italia y fundador de 'The Bespoke Dudes', además de la modelo italiana Giorgia Palmas, dentro de las preparaciones del backstage de un show de moda italiano. Integrado de forma completa dentro de un espacio con espejos, el C-HR se convirtió en la estrella de un show de moda único, girando en una vista completa de 360 grados para mostrar cada ángulo del diseño dinámico y elegante del detalle integral.

Impulsados hasta un casino parisino, los invitados se unieron a una multitud emocionada entorno a una mesa de ruleta, al tiempo que el croupier francés Etienne Pradier les invitó a formar parte en un juego de oportunidades. En cuanto pusieron sus apuestas en la mesa de la ruleta, fueron saludados por el piloto francés de rally Guerlain Chicherit, que les llevó a través de una conducción emocionante entorno a una mea de ruleta gigante proyectada, demostrando la dinámica de conducción del coche, su movimiento fluido y respuestas controladas.

Viajando hasta la próxima ciudad, Barcelona, los invitados estuvieron rodeados de una escena de club de estilo flash-mob, con el DJ español Cuartero llevando a la multitud al tiempo que la música sonaba a través del sistema de sonido JBL del C-HR.

El viaje terminó con los invitados llegando a un bar de Londres, donde fueron saludados por el innovador dúo de mezcladores Alex Kratena y Simone Caporale a los que se unió la propia Milla.

El evento lo creó un equipo formado por algunos de los mejores talentos mundiales de cine y tecnología, todo ello recopilado a través de los directores creativos de The Department, Jonny Grant y Hamish Jenkinson, junto a Jessica Rees Middleton como productora ejecutiva.

Hablando acerca del evento, Milla Jovovich comentó: "Me ha emocionado que me preguntasen para formar parte de este evento - me encanta ese cine inmersivo que lleva a todo el mundo a un viaje completamente único y en el que nadie experimenta lo mismo. Es algo que siempre me había deseado realizar, así que cuando Toyota me presentó esta idea, me intrigó y al mismo tiempo supe que formaría parte de ello. El C-HR es un concepto completamente nuevo para Toyota - enraizado en la elegancia y calidad. Se trata de un coche muy hermoso que cuenta con un interior impresionantemente elegante. La marca siempre está buscando 'una forma mejor' de diseñar y hacer las cosas - y soy una gran fan de esa filosofía. Llevar todo a la vida supuso un reto creativo, pero hemos descubierto finalmente nuestro fluir... y esperamos que todo el mundo que venga al evento sienta esa sensación de inspiración para encontrar además el flujo perfecto".

Jan Verhaegen, responsable de marca y comunicaciones de marketing de Toyota Europe, destacó: "El C-HR es un concepto completamente nuevo para la marca Toyota y algo completamente diferente a todo lo que hemos creado jamás hasta el momento. Es por ello que sabíamos deberíamos lanzarlo de una forma que fuese innovadora, única y que llevase a la vida el sentido de 'fluir' que se integra en el coche. 'The Night That Flows' captura no solo la dinámica y carácter innovador del C-HR, sino que además ha mostrado exactamente porque es el coche definitivo para las personas que desean fluir a través de la vida".

El equipo de The Department incluye: dirección de actuación a cargo de James Seager y Joe Hufton del grupo de cine inmersivo de Londres Les Enfants Terribles; el prestigioso diseñador de sets con reconocimiento internacional Takis, cuyo cuerpo de trabajos innovador y diversificado integra West End y los principales cines de Reino Unido, destacadas producciones musicales internacionales, de ópera y ballet de Dick Straker en Mesmer estando especializado en el diseño y creación de contenido para espacios y contextos inusuales; producción de eventos y captura del evento dirigida por el equipo de The Department, además del productor Mark Arrigo para integrar mejor los aspectos inmersivos de este viaje y llevarlo a una audiencia más allá de los afortunados espectadores asistentes.

