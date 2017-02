COMUNICADO: Nueva agencia Madras une creativos y contenido para experiencias de marca continua

El modelo de negocio de la Agencia facilita económicamente que los clientes puedan hacer más en una era de marketing "siempre en línea".

Hace tiempo que Bill Davaris y Andrew Ladden de Ogilvy se unieron como directores creativos para reforzar la oferta global existente.

NUEVA YORK, 2 de febrero de 2017 /PRNewswire/ -- Madras Brand Solutions (www.madrasglobal.com [http://www.madrasglobal.com/]), una agencia creativa y de contenido global que combina creativos cerca de la costa, de proximidad con desarrollo y entrega de alto volumen, lejos de la costa, se lanza hoy con oficinas en tres continentes y más de 1.100 personas dedicadas al marketing "siempre en línea".

http://mma.prnewswire.com/media/463064/Fred_Schuster.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/463064/Fred_Schuster.jpg]

Madras pretende superar el principal obstáculo al que se enfrentan los publicistas de hoy en día - desarrollo de soluciones de marketing que sean innovadoras y rentables - sustituyendo el modelo de cliente-agencia lineal con una participación continua.

Madras cree que las agencias hoy están diseñadas para estar demasiado concentradas, lo que significa que desde el momento que la estrategia y las ideas se hacen realidad, hay poco tiempo o presupuesto de sobra para la amplificación. Cuando el comportamiento de los consumidores cambia o de los competidores gira, como siempre lo hacen, las marcas luchan para encontrar fondos para reaccionar rápida y eficazmente.

"Creemos que las grandes marcas están dejando demasiado valor sobre la mesa", dijo Fred Schuster, consejero delegado de Madras. "Si es debido al coste, calendario o ineficiencia, existen tácticas e ideas brillantes que merecen ser vistas y experimentadas, pero la mayoría de ellas se dejan atrás".

El modelo de compromiso continuo de Madras adopta un enfoque diferente. Mientras que los directores creativos suelen desconectar después de entregar la primera gran idea creativa, el creativo de Madras permanece conectado para atender las cambiantes necesidades de los clientes de forma fluida. Y centrándose en los compromisos a largo plazo, Madras, permite que la fuerte inversión creativa sea amortizada en el transcurso de la evolución de las campañas.

"No es el pensamiento que hacemos una vez, es el pensamiento que hacemos cada día lo que hace una marca relevante", dijo Schuster, un experto director creativo y exconsejero delegado de RedWorks (WPP) y Craft Worldwide (IPG). "Y mediante la asociación en el ámbito empresarial, haremos que sea financieramente viable, también".

El equipo creativo ganador de premios formado por Bill Davaris y Andrew Ladden se han unido a Madras desde Ogilvy & Mather, donde durante los últimos 17 años realizaron el trabajo de consolidación del negocio para clientes como American Express, IBM, Barclays, Cabela's, Shark/Ninja, y Vodafone. Juntos liderarán la estrategia global de Madras y los equipos creativos de Nueva York y Londres, así como ampliar la creación de contenido y la unidad de entrega de Chennai y Bangalore, India.

"Hemos terminado abandonando grandes intuiciones e ideas porque el presupuesto ya se gastó,' dijo Davaris. "Todos los creativos quieren hacer un buen trabajo, todo el tiempo, no sólo un par de veces al año".

"Eso es realmente lo que quieren los clientes", añadió Ladden.

Madras representa la expansión continuada de su empresa matriz, The Ad2pro Group, en la agencia espacial. The Ad2pro Group ha construido un negocio principal, facilitado por tecnología, de entrega de contenido de alta calidad y alto volumen de trabajo para estas marcas de élite como Macys y Lenovo, así como las empresas de medios de comunicación más importantes del mundo. En 2015, Ad2pro adquirió la agencia digital británica, Somewhat, que será renombrada como Madras.

"Estamos encantados de continuar atrayendo talento de clase mundial a nuestro equipo en expansión", dijo Gopal Krishnan, co-fundador y consejero delegado de The Ad2pro Group, "Fred, Bill y Andy combinan talento, experiencia y comprensión única de las necesidades de los clientes que es raro en esta industria".

"Madras Brand Solutions, y nuestra 2adpro Media Solutions existente, representan dos verdaderas ofertas disruptivas en el espacio de marca y medios," añadió Todd Brownrout, co-fundador y director general de The Ad2pro Group, "Y una nueva definición de lo que una empresa de marketing moderna parece."

Acerca de The Ad2pro Group (www.thead2progroup.com [http://www.thead2progroup.com/])Estabecido en 2006, The Ad2pro Group (ad2pro Media Solutions Pvt. Ltd.) es un líder global en servicios de marketing que desarrolla y ofrece soluciones creativas estratégicas, de bajo coste de implementación y tecnología para marcas líderes de todo el mundo y empresas de medios.

The Ad2pro Group (www.thead2progroup.com) está formado por 2adpro Media Solutions (www.2adpro.com) y Madras Brand Solutions (www.madrasglobal.com [http://www.madrasglobal.com/]). 2adpro se asocia con prestigiosas compañías de medios como Tegna (EE.UU.), Gatehouse (EE.UU.), Fairfax (AUS y NZ), y Newsquest (Reino Unido), para ofrecer servicios de automatización de tecnología y creativo bajo demanda. Madras trabaja con marcas globales como Macys, Lenovo, BBC, Tesco, Clarks, French Connection, Manolo Blahnik y American Outdoorsman para proporcionar capacidades de servicio completo en la estrategia y planificación, comunicaciones de marca tradicional, sitios web, campañas sociales y móviles, vivencial y participación, cumplimiento de contenido y ejecución.

2adpro Group también ofrece la plataforma de tecnología integrada Ad Ops y la solución de automatización y flujo de trabajo propia, JDX. Juntos poseen oficinas globales en Bangalore, Chennai, Los Angeles, Austin, Nueva York y Londres.

http://mma.prnewswire.com/media/463066/Andrew_Ladden_and_Bill_Davaris.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/463066/Andrew_Ladden_and_Bill_Davaris.jpg]

http://mma.prnewswire.com/media/463067/madras_Logo.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/463067/madras_Logo.jpg]

Foto -- http://mma.prnewswire.com/media/463064/Fred_Schuster.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/463064/Fred_Schuster.jpg] Foto - http://mma.prnewswire.com/media/463066/Andrew_Ladden_and_Bill_Davaris.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/463066/Andrew_Ladden_and_Bill_Davaris.jpg]Logo - http://mma.prnewswire.com/media/463067/madras_Logo.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/463067/madras_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Fred Pfaff de Fred Pfaff, Inc., fred@fredpfaffinc.com,+1 917-902-6883

Sitio Web: http://www.madrasglobal.com/

PUBLICIDAD