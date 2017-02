COMUNICADO: GenePOC anuncia el lanzamiento de productos en Europa y Oriente Medio

CIUDAD DE QUEBEC y LAUSANA, Suiza, February 2, 2017 /PRNewswire/ --

GenePOC anuncia la comercialización de sus pruebas moleculares Clostridium difficile y Group B Strep en Europa, junto con socios adicionales que cubrirán el mercado EMEA

GenePOC, Inc. (GenePOC), un miembro del grupo Debiopharm, se complace anunciar que ha iniciado la comercialización de sus primeras dos pruebas certificadas CE-IVD, los ensayos GenePOC(TM) CDiff y GenePOC(TM) GBS en la plataforma revogene(TM) que recientemente obtuvieron la certificación CE-IVD. Además de los socios de distribución en los grandes mercados en Europa anunciados anteriormente, los acuerdos de distribución se han firmado con Sedeer Medical, con sede en Qatar, y Bühlmann Laboratories en Suiza. GenePOC tiene hoy alcance comercial en Europa y Oriente Medio para la comercialización de sus primeros productos. Este es un hito clave en la evolución de las operaciones comerciales de GenePOC.

"El test GenePOC CDiff cubrirá la creciente necesidad de mercado para pruebas asequibles, totalmente automatizadas y fáciles de utilizar en el punto de atención mientras la detección temprana de la C. difficile puede conducir a un mejor control y gestión de la infección, que a su vez puede mejorar la salud del paciente, reducir el riesgo de transmisión y potencialmente reducir la mortalidad y morbilidad", dijo Patrice Allibert, consejero delegado de GenePOC. "También estamos encantados de iniciar nuestra comercialización con la firma de estas colaboraciones adicionales. Hemos visto de primera mano el entusiasmo de nuestros socios durante nuestro primer encuentro con los distribuidores en el cuarto trimestre de 2016 y en recientes interacciones prelanzamiento. Esperamos que la combinación de productos y socios excepcionales pueda conducir a la rápida adopción de la plataforma revogene(TM) ", añadió.

Los socios comerciales registrados hoy son Astra Formedic S.r.l. en Italia, bestbion dx GmbH en Alemania/Austria, Biosynex Group en Francia, EMM Life Science AB en Suecia/Dinamarca/Finlandia/Noruega/Islandia, Fannin Ltd en Irlanda, Mediphos Group BV en los Países Bajos/Bélgica/Luxemburgo, Near Patient Diagnostics Ltd en el Reino Unido, Vitro S.A.B. de C.V. en España/Portugal, Sedeer Medical directamente o a través de socios en Qatar, Irán, Emiratos Arabes Unidos, Bahréin, Kuwait y Omán, y Bühlmann Laboratories en Suiza. Las negociaciones están en marcha para los países no detallados aún y GenePOC espera incluir distribuidores adicionales en los próximos meses para dar un mejor servicio a los clientes inicialmente en la región EMEA y más adelante a lo largo del año a escala global.

Acerca de GenePOC

GenePOC es una compañía especializada en el desarrollo de dispositivos de diagnóstico rápido que permiten la prevención y detección de enfermedades infecciosas. GenePOC es un miembro (de propiedad mayoritaria) de Debiopharm Group.

La compañía diseñó el sistema GenePOC Diagnostics, que permite las pruebas microbiales rápidas en el punto de atención (POC, por sus siglas en inglés). Este instrumento puede analizar cualquier tipo de infección en menos de una hora, es fácil de operar con un amplio rango de muestras biológicas, haciéndolo una herramienta sencilla para el usuario y eficiente.

Más información en: http://www.genepoc-diagnostics.com

Acerca de Debiopharm Group

Debiopharm Group(TM) es un grupo farmacéutico global con sede en Suiza formado por cinco compañías activas en desarrollo de fármacos, fabricación de fármacos y herramientas de diagnóstico. Debiopharm se centra en el desarrollo de fármacos de prescripción que se orientan a las necesidades médicas no cubiertas. La compañía obtiene licencias y desarrolla candidatos a fármacos prometedores. Los productos se comercializan por socios farmacéuticos que otorgan licencias para dar acceso al mayor número de pacientes en el mundo.

Para más información, visite http://www.debiopharm.com

Estamos en Twitter. Siga a @DebiopharmNews en http://twitter.com/DebiopharmNews





Contacto en Debiopharm International SA

Christelle Tur

Coordinadora de comunicaciones

christelle.tur@debiopharm.com

Tel.: +41-(0)21-321-01-11

Contact at GenePOC

Patrice Allibert

Consejero delegado

patrice.allibert@genepoc.ca

Tel.: +1-418-650-3535

PUBLICIDAD