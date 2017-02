COMUNICADO: Wix.com toma por asalto el Super Bowl LI

Se exhibe la versión del director de la campaña #DisruptiveWorld

NUEVA YORK, 1 de febrero de 2017 /PRNewswire/ -- Wix.com Ltd. ha presentado su corto de 120 segundos para el Super Bowl LI con las superestrellas de acción Gal Gadot y Jason Statham. Dirigido por Louis Leterrier, el primer corto para la campaña #DisruptiveWorld se presentó vía Facebook Live y YouTube Live el martes 17 de enero. El sábado 28 de enero, se divulgó un segundo corto a través de los canales de las redes sociales de Wix.

Mire aquí la versión del director: https://m.youtube.com/watch?v=fm0niWTJRDs&feature=youtu.be [https://m.youtube.com/watch?v=fm0niWTJRDs&feature=youtu.be]

"La respuesta a nuestra campaña durante estas dos semanas ha sido espectacular", dijo Omer Shai, director de Marketing de Wix.com. "Esta campaña ha sido fascinante desde el principio, y la energía que pusimos en la producción ha deleitado a los espectadores de todo el mundo. La disrupción nunca ha sido tan explosiva, y logramos transmitir el mensaje de que nuestros clientes son los verdaderos héroes de manera fuerte y claro. Pudimos crear una narrativa potente manteniéndola a la vez divertida y entretenida. Estoy tan orgulloso del equipo de Wix por hacer realidad esta gran idea".

La campaña incluye videos cortos y oportunidades de interacción y marketing en gran variedad de canales que continuarán hasta el día del juego. Los momentos destacados hasta el momento han incluido publicaciones sociales interactivas que utilizan imágenes de 360° [https://www.facebook.com/wix/photos/a.448203185428.240338.106270215428/10154841913525429/?type=3&theater], atractivas proyecciones en Facebook Live [https://www.facebook.com/wix/videos/10154856025950429/] que promocionan el sorteo We're All Like Felix [http://www.wix.com/disruptiveworld/all-like-felix] y videollamadas con los afortunados ganadores [https://www.facebook.com/wix/videos/10154864379690429/] de la actividad.

"Fue muy divertido reunirme con Louis Leterrier, con quien tuve el placer de trabajar en las películas de Transporters, y trabajar en equipo con la increíble Gal Gadot", comentó Jason Statham.

Gal Gadot añadió: "Me divertí tanto trabajando en esta campaña llena de acción creada por el equipo de Wix. Es también una forma creativa de mostrarles a sus usuarios cómo seguir adelante en un mundo disruptivo. Fue un honor trabajar con Louis y Jason, que resultaron los candidatos ideales para trabajar en equipo".

El aviso saldrá al aire durante el cuarto trimestre de la emisión del Super Bowl LI entre los New England Patriots y los Atlanta Falcons en el NRG Stadium, Houston, Texas. La emisión comenzará a las 6:30 p.m. ET por FOX.

Mire el sorprendente clip de Wix #DisruptiveWorld para el Super Bowl LI aquí:

Gran juego Wix.com | Chez Felix Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=bcrrxRk-YeQ [https://www.youtube.com/watch?v=bcrrxRk-YeQ] Gran juego Wix.com | Chez Felix Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=nVMurIGW_Ns [https://www.youtube.com/watch?v=nVMurIGW_Ns] Gran Juego Wix.com | Versión del director: https://m.youtube.com/watch?v=fm0niWTJRDs&feature=youtu.be [https://m.youtube.com/watch?v=fm0niWTJRDs&feature=youtu.be]

Acerca de Wix.com Wix.com es una plataforma líder de desarrollo web basada en la nube con más de 99 millones de usuarios registrados en todo el mundo. Wix fue fundada con la idea de que Internet debería ser accesible para todos a fin de desarrollar, crear y contribuir. Mediante suscripciones gratuitas y premium, Wix empodera a millones de empresas, instituciones, profesionales y particulares para que pongan en línea sus empresas, marcas y flujo de trabajo. Wix ADI, el Wix Editor y un mercado de aplicaciones muy cuidado permiten a los usuarios construir y gestionar una presencia digital dinámica y totalmente integrada. Wix tiene sede en Tel Aviv y oficinas en Beerseba, San Francisco, Nueva York, Miami, Berlín, Vilna y Dnipropetrovsk.

