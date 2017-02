COMUNICADO: FITC invita a la comunidad mundial de creativos digitales y tecnólogos a celebrar su 10 edición en Amsterdam

- FITC, la revolucionaria conferencia de diseño internacional, invita a la comunidad

mundial de creativos digitales y tecnólogos a celebrar su 10 edición en Amsterdam

La conferencia de diseño internacional se dirige a la comunidad mundial de creativos digitales y tecnólogos, hambrientos en relación a las últimas innovaciones en el diseño y tecnología revolucionarios.

El programa incluye a ponentes de compañías como Twitter, Google, AKQA, The Mill, Adobe, Microsoft, North Kingdom y muchas otras.

El 20 y 21 de febrero, Pakhuis de Zwijger hospedará FITC durante el 10 aniversario en Amsterdam: dos días de debates, muestras, fiestas y oportunidades que estarán inspiradas por medio de los profesionales más visionarios dentro de la industria creativa, precedida por un día completo de talleres el domingo, 19 de febrero.

Más de 40 ponentes - interactivos y de diseño de movimiento, codificadores creativos, artistas de prestigio internacional, directores de cine y consejeros delegados de algunas de las compañías más innovadoras del mundo - ocuparán el escenario para compartir su conocimiento y propagar su mojo.

El evento reúne a una audiencia internacional con su flota en Europa y con su dirección en una comunidad mundial creciente de creativos. La alineación de ponentes combina a los gurús internacionales y personalidades locales, un grupo que muestra las últimas novedades dentro de la innovación, tecnología y creatividad.

Algunos de los puntos destacados el programa:



- Rama Allen, director creativo ejecutivo de The Mill Nueva York, va a explorar las

colisiones y conexiones dentro de sus procesos creativos durante su debate explosivo

Crashbangzoom. Además, compartirá el scenario con los directores creativos Kim Alpert,

Denis Lirette y el diseñador Basheer Tome en un panel dedicado a las perspectivas

futuras en tecnologías inmersivas - Beyond Reality: Shaping The Future Of Immersive

Projects.

- El diseñador de movimiento ganador de un Emmy Award, Raoul Marks, que ha contribuido

con las icónicas secuencias de títulos que incluyen True Detective, Westworld y Halt

and Catch Fire, compartirá sus pensamientos acerca del diseño de títulos en el debate

Isolation and Ingenuity.

- Robert Lindström y Jakob Nylund, del estudio sueco North Kingdom, va a describir su

aproximación al diseño e impacto emocional en su ponencia Designing for the Experience

Age.

- Los diseñadores UX Anton Repponen e Irene Pereyra compartirán su conocimiento

destacado sobre cómo equilibrar el trabajo del cliente y los proyectos auto-iniciados

con la misma creatividad y eficacia. Van a llevar a cabo un taller de un día completo

- Concept, Create, and Sell! - y la ponencia Real Work/Life Balance in the Studio.

Otros de los ponentes incluyen: El arquitecto australiano, diseñador y futurista Liam Young, el ilustrador francés McBess y muchos más.

La programación [http://fitc.ca/event/am17/schedule ] completa, resúmenes de ponencias [http://fitc.ca/event/am17/presentations ] y perfiles de los ponentes [http://fitc.ca/event/am17/speakers ] ya están disponibles de forma online.

FITC Amsterdam es el lugar en el que los profesionales del mundo digital, o de cualquiera interesado en una vista anticipada del futuro de la creatividad, tecnología y poder combinado.

La conferencia promete abrir los ojos para los estudiantes y neófitos - para mejorar su caja de herramientas creativa y nutrir la imaginación - y para cualquiera apasionado entorno al diseño, innovación y tecnología.

FITC significa 'Future. Innovation. Technology. Creativity.' ('Futuro. Innovación. Tecnología. Creatividad.') - cuatro palabras que capturan la esencia de lo que trata una compañía y los eventos. Producimos diseño y tecnología centrados en los eventos de todo el mundo que inspiran, forman y retan a los asistentes.

Desde el año 2002, FITC ha reunido a profesionales con mentes destacadas en Toronto, Amsterdam, Tokio, San Francisco, Chicago, Seúl, Nueva York, Los Angeles y muchas otras ciudades.







FITC Amsterdam X

Fecha: 20 y 21 de febrero de 2017

Localización: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam, Países Bajos

Página web de la conferencia: fitc.ca/amsterdam [http://fitc.ca/amsterdam ]

Contacto

Página web general - FITC.ca [http://fitc.ca ]

Twitter - twitter.com/fitc [http://twitter.com/fitc ]

Instagram - Instagram.com/fitc [http://instagram.com/fitc ]

Para más información o solicitar pases de prensa con los presentadores - Angelica Vigilante, coordinadora de medios FITC, angelica@fitc.ca, +31-6-46-307-375

