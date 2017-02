COMUNICADO: Los derechos de los animales llegan al Carnaval de Brasil para un show sin plumas (1)

La escuela de samba Aguia de Ouro presenta el tema que hace crecer la concienciación sobre los derechos de los animales. Los más comprometidos pueden unirse al desfile con sus mascotas por medio de la iniciativa "Your Pet on the Avenue"

SAO PAULO, 1 de febrero de 2017 /PRNewswire/ -- El Carnaval de Brasil es famoso en todo el mundo. Impresiona al mundo con su belleza, grandeza y alegría de todas las personas, como la mayor celebración de carnaval en todo el mundo. Cuenta con años y años de tradición detrás de él, con todos los tipos de celebraciones en la tierra. Pero sin lugar a dudas, los desfiles que se llevan a cabo en los sambódromos, tanto en Sao Paulo como en Río de Janeiro, atraen la mayor atención internacional con los shows que llevan a cabo. Desafiando las convenciones del Carnaval de Brasil, e integrando una concienciación mayor de los derechos de los animales, la escuela de samba Paulistana, Aguia de Ouro ('Aguila Dorada') - www.aguiadeouro.com.br [http://www.aguiadeoutro.com.br/] - se ha asociado con uno de los principales activistas del país para ayudar a aumentar la visibilidad acerca de este tema. La escuela no usará ninguna pluma durante la celebración de su show.

Se estima que cada año, los 26 desfiles de grupos especiales celebrados en Sao Paulo (14) y Río de Janeiro (12) tienen un coste de unos 35 millones de dólares estadounidenses. En este entorno, se utilizan más de 19 toneladas de plumas para decoración y para hacer que la fiesta se lleve a cabo desde un punto de vista estético. Un carnaval sin plumas parece algo imposible para la mayor parte de los carnavalescos, que las utilizan en incontables circunstancias - ya sea para producir trajes más deslumbrantes o incluso para ocultar los recortes en las carrozas.

En cada desfile se usan unos 750 kilos de pluma, que se venden a una media de 330 dólares estadounidenses por kilo, lo que equivale a que cada escuela de samba consume más o menos 330.000 dólares estadounidenses en plumas, lo que supone más de 8,5 millones de dólares estadounidenses solo para los producciones más destacadas. "Estas estadísticas son solo para los grupos especiales, pero a través de todo Brasil hay numerosas celebraciones con shows, y las plumas siempre están presentes. Es una historia interminable, con mucha muerte detrás de cada celebración", afirmó el carnavalesco Amarildo.

De forma específica para el festival, las más usadas son las plumas de pato, faisán y avestruz. Las plumas de avestruz son grandes e imponentes. Al contrario de lo que parece, no son "donadas" por la criatura como si se hubieran caído de forma natural, sino que se les quitan a la fuerza. Los avestruces se someten a este proceso durante toda su vida. Por otra parte, a los faisanes y también a los gansos, a menudo se les cría en cautividad tan solo para arrancarles las plumas. "Tenemos que llevar a cabo mucho trabajo para desarrollar alternativas para un carnaval sin plumas. Las hemos sustituido con elementos realizados con plástico de las botellas PET", destacó.

Tu mascota en la avenida

Una carroza estará dedicada a las historias de las películas en las que se muestran animales como si fueran grandes estrellas. Se mostrarán en una gran pantalla en la que aparecerán más de 80.000 fotos de personas dedicadas a la causa con sus mascotas. El proyecto titulado "Your Pet on the Avenue" ayudará a la escuela, y algunos de los beneficios se situarán en la Asociación de Santuario Ecológico Rancho de los Gnomos (Associacao Santuario Ecologico Rancho dos Gnomos), que cuida a animales de varias especies.

Para participar, tan solo hay que hacer click en el enlace www.petintheparade.com [http://www.petintheparade.com/], rellenar el formulario de registro, realizar una donación de 15, 30 o 60 dólares estadounidenses por medio de Paypal, y enviar la foto que quieres que aparezca en el desfile. Aguia de Ouro será la séptima escuela de samba en aparecer en la avenida el 24 de febrero, el primer día de los desfiles en las escuelas del Grupo Especial de Sao Paulo. Cuando la escuela entre en la avenida, los participantes recibirán un e-mail anunciando el comienzo del desfile. "Deseámos que todo el mundo esté en la avenida con sus mascotas, sean las que sean", explicó Amarildo. https://www.youtube.com/watch?v=aaTP43nUMXU&feature=youtu.be [https://www.youtube.com/watch?v=aaTP43nUMXU&feature=youtu.be]

Honores y atracciones

Con el lema "Love is repaid with love", la escuela llevará a la avenida una variedad de referencias que llegan a este sujeto. Los perros, porque tienen ese vínculo tan fuerte con la gente, están en primer lugar, pero también se mostrarán muchos otros tipos de animales.

Entre los honrados están la ballena Tilikun, el gorila Harambe y el jaguar brasileño Juma. Una carroza mostrará la historia de estos animales: la orca del SeaWorld de Orlando en Estados Unidos, que aparece en el documental 'Blackfish'; el gorila que fue asesinado en un zoo de Cincinnati (OH) después de que agarrase a un niño de 4 años que cayó en su recinto y el jaguar que fue abatido por el Ejército de Brasil después de que la antorcha olímpica pasara por la ciudad de Manaus, Brasil, durante las celebraciones olímpicas de 2016.

Sus historias, como temas de preocupación mundial, se cuentan para atraer a una cifra cada vez mayor de personas que reflejan lo que sufren los animales cuando se mantienen fuera de su hábitat natural, que a menudo les llevan a la muerte.

"Los derechos de los animales se van a conseguir con la samba", exclamó el carnavalesco de la escuela, Amarildo de Mello. Ha comentado que este paso gigante hacia ello demuestra cómo Brasil está en ruta hacia una concienciación superior, pero hace que no sea sencillo que el país sea aún un principiante en este tema en comparación con el resto del mundo. "Continuamos con nuestros esfuerzos para demostrar hasta el máximo posible el número de personas que deben respetar a los animales", concluyó Luisa Mell, embajadora de la escuela y una de las principales activistas de Brasil en esta causa.

Otras historias tendrán además representación en el desfile. Además de las películas, la escuela hace frente también al tema de los circos, enfatizando que el anillo no es el bosque, y tomando la posición contra el uso de animales en los espectáculos de circo. Además habrá un ala en el desfile en honor a los perros guía, que liderarán a las personas invidentes y sus familiares en el desfile.

Estarán presentes además personajes como Snoopy, Scooby-Doo, Rin Tin Tin, Santa's Helper (de Los Simpsons), además de animales creados por el dibujante brasileño Mauricio de Sousa.

Canción de temática samba de 2017 - Aguia de Ouro

Llega el alba, el sol ha salidoSoy un apasionado en el desfileQue realmente te amaY que nunca te hará sufrirSi llega una inundación no me olvidaré de tiAl igual que hizo NoéPerdido en las torres de BabelPero siempre estando contigo Personaje de grandes historiasEmociones en la pantalla plateadaEstrella que inspiraEs tuyo, el paseo de la fama de mi carnaval

Haz reír a un niñoCuando el malo no lo consigueUn héroe valiente, tan divertidoAtracción de dibujos animados

