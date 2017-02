COMUNICADO: Arena Solutions cierra su mejor trimestre al tiempo que acelera su excelente momento empresarial mundial

La suscripción de nuevos clientes en el cuarto trimestre de 2016 crece un 27% frente al cuarto trimestre de 2015

FOSTER CITY, California, 31 de enero de 2017 /PRNewswire/ -- Arena Solutions, pionero de la plataforma de desarrollo de productos todo en una basada en cloud que une PLM, ALM, colaboración de la cadena de suministros y QMS, anunció hoy los resultados financieros del cuarto trimestre de 2016, el mejor trimestre en la historia de Arena.

El valor de suscripción de nuevos clientes creció un 27% frente al cuarto trimestre de 2015, alimentado por el éxito continuado de Arena en la venta a grandes clientes empresariales. El tamaño medio de los acuerdos para el cuarto trimestre de 2016 fue un 32% superior al del mismo periodo del año 2015.

Los nuevos clientes del cuarto trimestre de 2016 incluyen a los siguientes:

--- FARO Technologies desarrolla y comercializa CMMs portátiles (máquinas

de medición coordinadas) y dispositivos de imagen 3D para resolver los

problemas de metrología dimensionales.

-- Corindus Vascular Robotics es un líder global de tecnología dedicado

al sector de las intervenciones vasculares con asistencia robótica.

-- ProteinSimple proporciona herramientas de análisis de proteínas que

ayudan a los investigadores a conseguir un mejor conocimiento de las

proteínas y su papel en la enfermedad.

-- Bigfoot Biomedical se dedica a diseñar soluciones más sencillas,

seguras y eficaces para las personas con diabetes y que son dependientes

de la insulina.

-- Geometrics suministra al mundo instrumentos geofísicos técnicamente

innovadores, sencillos de usar, portátiles y resistentes.

-- Aehr Test Systems es un proveedor mundial de sistemas para test de

memoria y quemado y circuitos integrados de lógica, y presenta una base

instalada de más de 2.500 sistemas en todo el mundo.

-- Ring (Bot Home Automation) pretende reducir el delito en las comunidades

y otorgar poder a los consumidores por medio de la creación de un

"anillo" de seguridad en torno a los hogares y vecindarios.

-- Velo3D es una compañía de tecnología avanzada con fondos, respaldada

por medio de las principales firmas VC, con el fin de completar la

interrupción de la industria de fabricación de los aditivos de metal.

Al contrario que sucede con las soluciones solas, que atrapan información dentro de un silo al que solo se puede acceder por medio de unas pocas personas, Arena proporciona una plataforma de desarrollo de productos basada en cloud que une todas las disciplinas de ingeniería, calidad y funcionamiento dentro de la creación de productos conectados innovadores. En el otoño de 2016, la compañía añadió capacidades ALM (application lifecycle management) con Arena Verify [http://www.arenasolutions.com/products/alm/], proporcionando la gestión de requisitos, temas, bug y gestión de defectos de hardware en una solución integral de desarrollo que ofrece una combinación única de PLM, ALM, colaboración de cadena de suministros y gestión de calidad (QMS).

La plataforma de productos de Arena enlaza el desarrollo colaborador para el registro de productos para conseguir unos procesos mejorados de forma continuada que disponen de una visibilidad, claridad y flexibilidad sin precedentes para todos los participantes en el desarrollo de los procesos. Uniendo los esfuerzos de software, firmware, ingenieros mecánicos y eléctricos se consigue identificar los requisitos, integrar e diseño y mejorar la calidad de los productos para desplegar productos más rápidamente en el mercado. Arena cuenta con más de 250 clientes en el espacio emergente de la Internet de las Cosas (IoT), lo que demuestra la fortaleza de Arena entre las compañías que diseñan productos complejos, conectados y revolucionarios.

"En los últimos dos años, hemos ampliado el alcance de nuestra solución con los lanzamientos de Arena Quality [http://www.arenasolutions.com/products/qms/], Arena Training Management [http://www.arenasolutions.com/products/plm/features/training-management/] y más recientemente, Arena Verify [http://www.arenasolutions.com/products/alm/]", destacó Craig Livingston, consejero delegado de Arena. "Hemos proporcionado PLM basado en cloud desde hace una década, y el aumento del tamaño de los contraltos iniciales es una prueba de la confianza creciente en Arena al tiempo que seguimos ampliando el valor que la plataforma de desarrollo de productos de Arena aporta a los clientes".

Acerca de Arena SolutionsArena, inventor de la cloud PLM, proporciona una plataforma de desarrollo de productos todo en uno que une PLM, ALM, la colaboración de la cadena de suministros y QMS para el diseño y fabricación de electrónica compleja. Con Arena, los ingenieros eléctricos, mecánicos, de software y firmware podrán colaborar con los equipos de fabricación y calidad para gestionar su facturación de materiales, facilitando los pedidos de cambio de ingeniería y acelerando los prototipos. Como resultado, los clientes de Arena podrán cumplir mejor con los estándares al tiempo que aseguran la compatibilidad normativa, mejorar la gestión de formación, reducen los costes, aumentan la calidad y colapsan el tiempo en el mercado. Arena ha sido calificada como uno de los 10 principales proveedores PLM y ha obtenido el codiciado Design News Golden Mousetrap Award en 2016. Para más información, visite http://www.arenasolutions.com [http://www.arenasolutions.com/].

Si desea conocer más acerca de Arena Solutions:

Lea el blog de Arena [http://www.arenasolutions.com/blog] sobre diseño de productos, desarrollo y fabricación. Siga a @arenasolutions [http://www.twitter.com/arenasolutions] en Twitter. Siga a Arena en LinkedIn [http://www.linkedin.com/company/arena-solutions/].

Arena y Arena Solutions son marcas comerciales de Arena Solutions, Inc., Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. Todos los derechos reservados. Otros nombres de productos y compañías son propiedad de sus respectivos dueños.

