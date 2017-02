COMUNICADO: Un documento explora los beneficios de la plataforma de pagos como servicio

-- Un documento explora los beneficios de la plataforma de pagos como servicio, un nuevo concept que revolucionará los procesamientos de pagos

El nuevo modelo de plataforma de pagos como servicio proporciona un valor elevado a los bancos, incluyendo las reducciones sustanciales en el coste de los procesamientos de

DH Corporation [http://www.dh.com ] ("D+H"), destacado proveedor de soluciones de tecnología para instituciones financieras de todo el mundo, ha publicado hoy un documento destacando los impulsores de mercado y beneficios de negocios del modelo de la plataforma de pagos como servicio, bajo demanda, y software como servicio (SaaS) para el procesamiento de pagos.

El documento examina cómo esta nueva innovación permite a los bancos migrar de forma sencilla y rápida desde lo que era históricamente un grupo de procesos y tecnologías de propiedad y gestionadas de forma interna, hasta un entorno de nube de externalización gestionado por un proveedor externo. Disponible como base de pago por uso externalizada y desplegada a través de un entorno en nube, este nuevo modelo proporciona todos los beneficios del rendimiento, tiempo más rápido de compatibilidad, escalabilidad y flexibilidad que dispone del aprovisionamiento en nube. El documento además destaca cómo un banco europeo estima que será capaz de ahorrar hasta un 60% en pagos en los costes de transacción por medio de la eliminación de la necesidad de hardware, software o equipos técnicos de pagos especializados.

"Teniendo en cuenta las ventajas claras de la plataforma de pagos como servicio, apenas sorprende que los bancos de todo el mundo estén echando un vistazo más de cerca a lo que este modelo puede ofrecer para sus negocios", destacó Veejay Jadhaw, responsable de tecnología de las soluciones mundiales de pago de D+H. "Tan solo hacen falta varios bancos con pensamiento avanzado para transformar toda la industria hasta un punto en el que el modelo externalizado se convierta en un requisito previo para permanecer competitivo".

Acerca de D+H [http://www.dh.com ] D+H es un proveedor líder de tecnología financiera de la que las instituciones financieras del mundo dependen cada día para ayudarles a crecer y tener éxito. En nuestros pagos globales, soluciones de crédito y financieras confían casi 8.000 bancos, prestamistas especializados, bancos de comunidad, cooperativas, gobiernos y corporaciones. Con sede en Toronto, Canadá, D+H tiene más de 5.500 empleados en todo el mundo que son apasionados de la asociación con los clientes para crear soluciones innovadoras que se ajustan a sus necesidades. Con ingresos anuales superiores a 1.500 millones de dólares, D+H es reconocida como una de las empresas FinTech del mundo en las clasificaciones IDC Financial Insights FinTech y FinTech Forward de American Banker. Para obtener más información, visite la página web dh.com.

