COMUNICADO: PetroSaudi International absuelta por el Tribunal de Apelación

El Tribunal de Apelación ha dictaminado a favor de PetroSaudi ordenando el pago íntegro de las sumas adeudadas en virtud de una carta de reserva de crédito.

La sentencia dictada por el Tribunal de Apelación revocó la decisión anterior del Tribunal Supremo que el firmante era fraudulento en su representación de la ley. Christopher Clarke LJ que presidía la apelación sostuvo que la comprensión del firmante no sólo era "no fraudulento en ningún sentido" y fue, de hecho, "la misma conclusión a la que he llegado" y "coherente con buen sentido comercial."

En 2009, PetroSaudi entró en un contrato de perforación con Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), la compañía propiedad del estado venezolano de petróleo y gas natural. A la luz de lo que la sentencia describe como "historial de pago lento de Venezuela", una carta de crédito autónoma de reserva fue adquirida para proporcionar seguridad para los pagos de PDVSA. La finalidad comercial de la carta de crédito de reserva es asegurar que el beneficiario - en este caso, PetroSaudi - puede obtener el pago de las sumas adeudadas en virtud de un contrato principal de un banco solvente, independientemente de si esas sumas son disputadas o si la entidad es incapaz de pagar. En países con un fuerte riesgo de pago como Venezuela, la adquisición de una carta de crédito es la práctica comercial estándar.

PetroSaudi realizó posteriormente servicios de perforación para PDVSA por un total de 129 millones de dólares estadounidenses. Transcurrido el período de crédito acordado sin el pago de ninguna de las facturas y la controversia sobre el pago fue sometido a arbitraje.

David Bennet, socio de Clyde & Co y principal abogado del caso dijo: "Claramente la decisión apoya enérgicamente la conducta, integridad y profesionalidad de PetroSaudi International y su Consejo General."

La sentencia final encontró que el pago en virtud de la carta de crédito había sido indebidamente restringido y el apelante (PetroSaudi) tenía derecho al pago completo del banco emisor.

ACERCA DE PETROSAUDI INTERNATIONAL

PetroSaudi International es una compañía de propiedad privada de exploración y producción petrolera con sus oficinas principales en el Reino Unido, Arabia Saudita y Suiza. Fundada en 2005 por el empresario saudí Tarek Obaid, PetroSaudi está implicada en proyectos de petróleo y gas de todo el mundo.

