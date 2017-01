COMUNICADO: El NICE evalúa ENDOCUFF VISION®, un dispositivo médico que ayuda a detectar los pólipos pre-cancerígenos

-- El NICE evalúa ENDOCUFF VISION(R), un dispositivo médico que ayuda a detectar los pólipos pre-cancerígenos en pacientes sometidos a control de cáncer intestinal

Norgine B.V. ha anunciado hoy que el National Institute for Health and Care Excellence (NICE) está llevando a cabo la evaluación de ENDOCUFF VISION(R) a través de su Medical Technologies Evaluation Programme. La evaluación proporcionará dirección acerca del uso del dispositivo en colonoscopia en pacientes sometidos a control de cáncer intestinal. [1]

Norgine anticipa la revisión de las previsiones finales en octubre de 2017.

ENDOCUFF VISION(R) es un dispositivo médico estéril de Clase I diseñado para estar adjunto a la terminación del colonoscopio que abre el campo de visión al mantener los pliegues del colon durante la retirada del colonoscopio. Se ha demostrad que aumenta de forma considerable la detección de adenomas y pólipos frente a la colonoscopia estándar.[2]

El cáncer intestinal es la segunda causa más habitual de mortalidad por cáncer en el mundo[3], con cerca de 1,4 millones de nuevos casos diagnosticados en el mundo y 412.000 en Europa. [4], [5] La detección y eliminación de los pólipos pre-cancerígenos durante la colonoscopia reduce de forma considerable el desarrollo y muerte a causa del cáncer colorrectal.[6]

Bob Cuffe, responsable general para Reino Unido y ROI de Norgine, comentó: "Norgine confía en que el uso de ENDOCUFF VISION(R) proporciona un valor superior a los sistemas de cuidado de salud y pacientes gracias al aumento de la detección de los pólipos cancerígenos en pacientes sometidos a control y vigilancia de cáncer".

ENDOCUFF VISION(R) es parte de la cartera de colonoscopia de Norgine, que incluye KLEAN-PREP(R) y MOVIPREP(R).

ENDOCUFF VISION(R) está disponible a través de la infraestructura de Norgine en: Australia, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Dinamarca, Alemania, Italia, Irlanda, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido.

En Estados Unidos y Canadá está disponible por medio de Olympus Corporation of the Americas.

