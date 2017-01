COMUNICADO: PennWell adquiere el 50% de los intereses en la Turkey Energy Conference & Exhibition

LONDRES, 26 de enero de 2017 /PRNewswire/ -- PennWell International, una compañía de muestras y conferencias y de medios diversificados, anunció hoy la adquisición del 50% de Sektörel Fuarcilik, propietario de la ICCI, la mayor conferencia de generación energética y muestra celebrada anualmente en Estambul, Turquía. La ICCI, que es la International Energy & Environment Fair & Conference of Istanbul, se celebrará del 3 al 5 de mayo de 2017. No se han desvelado los términos de la transacción.

PennWell International, una filial de PennWell Corporation, con sede en Estados Unidos, adquirió el 50% de las acciones de propiedad de Hannover Fairs Turkey, una filial del organizador del show de comercio de Alemania, Deutsche Messe. Como resultado de la compra, la ICCI se promocionará como "ICCI Powered by POWER-GEN". La marca POWER-GEN de PennWell es ampliamente conocida por dar servicio a la industria de la energía con múltiples eventos mundiales.

Junto con la sociedad mixta, Feraye Gurel ha sido nombrada responsable general de Sektörel, y supervisará todas las operaciones de la ICCI, reportando a Alexander Kühnel, responsable general de Hannover Fairs Turkey y Glenn Ensor, director administrativo de PennWell International.

Fundada en 1994, ICCI Powered by POWER-GEN celebrará su 23 año en el Istanbul Expo Center en mayo de 2017. La 2016 ICCI contó con 14.000 visitantes, incluyendo participantes de 21 países para hacer frente a las oportunidades de Turquía en los mercados de la electricidad, gas natural y renovables. Sus 285 exhibidores ocuparon más de 7.000 metros cuadrados netos para la muestra de productos, equipamiento y servicios para todos los sectores de energía, incluyendo el eólico, solar, biomasa, cogeneración y eficacia energética, además de los desarrollos de tecnología en estos sectores.

Según Glenn Ensor: "ICCI ofrece la oportunidad perfecta de asociarse con Deutsche Messe y Hannover Fairs Turkey en la feria de energía más respetada y grande de Turquía. Estamos impacientes por añadir este evento a la cartera de PennWell, al tiempo que nuestros clientes llevan tiempo pidiendo el acceso a este mercado turco sustancial y creciente. Las operaciones establecidas y altamente profesionales de nuestro nuevo socio en Turquía suponen que vamos a conseguir proporcionar un servicio excepcional para el sector de la energía internacional interesado en Turquía y en los países vecinos".

Alexander Kühnel destacó: "Damos la bienvenida a PennWell como socio internacional de prestigio y estamos muy contentos de contar con Feraye Gurel de vuelta a la gestión de la ICCI, a la vez que fue una pieza instrumental en el crecimiento y desarrollo durante varios años". Gurel tiene s sede en Estambul, y gestionará el equipo de Sektörel y coordinará los esfuerzos conjuntos de las compañías parientes Hannover Fairs Turkey y PennWell, que cuentan con equipos ponderables en Estambul y Londres, respectivamente.

ICCI Powered by POWER-GEN se unirá a la gama de eventos POWER-GEN de PennWell liderados por POWER-GEN International, la conferencia de generación energética y exhibición más grande del mundo celebrada de forma anual en Norteamérica, que dispone de 1.300 exhibidores y patrocinadores, 27.000 metros cuadrados netos y 20.000 asistentes. La POWER-GEN Europe anual realiza rotaciones a través de las localizaciones estratégicas en Europa situadas de forma conjunta con Renewable Energy World Europe para dar servicio a 340 exhibidores y 14.000 asistentes. Sus eventos hermanados incluyen POWER-GEN Asia, POWER-GEN India & Central Asia y POWER-GEN Africa. PennWell posee además DistribuTECH, que da servicio al segmento creciente internacional de transmisión y distribución de energía eléctrica.

Acerca de PennWell

Fundada en 1910 en Tulsa, Oklahoma, PennWell Corporation es una compañía privada y altamente diversificada de medios e información que brinda contenido de calidad y soluciones de marketing integrado para las siguientes industrias: petróleo y gas, generación de energía eléctrica y suministro, energía hidroeléctrica, energía renovable, agua y residuos de agua, laser y optoelectrónica, fibra óptica y cable, aeroespacial y aviónica, LEDs e iluminación, fuego y servicios de emergencia y dental. PennWell publica más de 130 revistas y boletines impresos y online, organiza 40 conferencias y exhibiciones en seis continentes y cuenta con una amplia oferta de libros, mapas, sitios web, y servicios de investigación y bases de datos. Además de la sede central de PennWell en Tulsa y otras localizaciones diversas en Estados Unidos, la compañía cuenta con dos oficinas importantes en Londres, Inglaterra.

Acerca de Deutsche Messe AG

Desde su sede central en Hannover, Alemania, Deutsche Messe AG planea y gestiona las ferias comerciales de artículos capitales en todo el mundo. La compañía se clasifica entre las cinco mayores organizadores de ferias comerciales de Alemania. La cartera de eventos de la compañía incluye eventos líderes en el mundo, como CeBIT (negocios digitales), HANNOVER MESSE (tecnología industrial), LABVOLUTION with BIOTECHNICA (tecnología de laboratorio y biotecnología), CeMAT (intralogística y gestión de la cadena de suministro), didacta (educación), DOMOTEX (alfombras y recubrimientos de suelo), INTERSCHUTZ (prevención de incendios, ayuda en desastres, rescate, seguridad y control) y LIGNA (trabajos de madera, procesamiento de madera y trabajos forestales). Con unos 1.200 empleados y una red de 62 socios de ventas, Deutsche Messe está presente en más de 100 países.

Acerca de Hannover Fairs Turkey A.S.

Con más de 20 años de experiencia dentro del mercado turco, Hannover Fairs Turkey A.S. (HFT) es el mayor organizador de ferias no turco de Turquía. HFT leva cabo unas 20 exhibiciones en diferentes sectores cada día. La mayor parte de estas muestras y congresos se centran en las industrias de fabricación. Las ferias mostradas organizadas por medio de Hannover Fairs Turkey son WIN EURASIA Metalworking, WIN EURASIA Automation, Automechanica Istanbul (en cooperación con Messe Frankfurt), ICCI International Energy and Environment Fair&Conference, DOMOTEX Turkey, ISK-SODEX Istanbul, teskon+SODEX, SODEX ANKARA, Pool Expo, ANKIROS, TüRKCAST, ALUEXPO.

Contacto de Estados Unidos: Jayne Gilsinger1-918-832-9303; jayneg@pennwell.com

Contacto de Reino Unido: Lee Catania+441992656647; leec@pennwell.com

PUBLICIDAD