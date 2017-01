COMUNICADO: Hangzhou introduce nuevas rutas, destacando la cultura china a través de una experiencia de viaje profunda

HANGZHOU, China, 25 de enero de 2017 /PRNewswire/ -- Hangzhou, la cuarta mayor área metropolitans de China conocida por sus escénico Lago de Oriente y escenas culturales románticas, presenta nuevas rutas en 2017 para crear una experiencia de viaje profunda para todos los visitantes que quieran disfrutar la cultura china, sus tradiciones y estilo de vida, y aceptan el reto de explorar cosas nuevas.

"Hangzhou es un destino urbano ideal donde los visitantes pueden satisfacerse con todo, desde un gran paisaje, historia y cultura, a las ricas tradiciones culinarias y estilo de vida urbano optimista", dijo Zhao Hongzhong, subdirector de la Comisión de Turismo de Hangzhou.

Como ciudad capital de la provincia de Zhejiang, Hangzhou se localiza en el extremo sur del Gran Canal y ha sido referenciado como "la ciudad del paraíso" desde tiempos antiguos. Para turistas que son nuevos en Hangzhou, un tour en bici por la mañana alrededor del Lago de Oriente es una fantástica manera de iniciar el día, y se puede visitar Lei Feng Pagoda para disfrutar de la espectacular vista de la puesta de sol, dando un relajante paseo por Beishan Street o Nanshan Road. No debe perderse el tour "iluminado" con el famoso espectáculo de "Impression West Lake" de la ciudad, un espectáculo en 3D en Wulin Square y la fantasía visual "Most Memorable Is Hangzhou".

Para una experiencia cultural, los visitantes pueden hacer la ruta desde el Museo de la Seda de China y seguir al Museo de Cocina de Hangzhou y Academia de Arte de China antes de una tarde de compras y disfrutar de las delicias locales en Hefang Street, que se ha recuperado a la antigua gloria durante la dinastía Song.

Como principal eje tecnológico de China, Hangzhou es la sede global del gigante del e-commerce, Alibaba. Los visitantes también pueden hacer un tour por el Xixi Culture Creative Industry Park, Xixi Wetland, Alibaba y Hikvision.

"Los residentes de Hangzhou disfrutan de un mejor equilibrio entre vida laboral y familiar que otras metropolis en China, es una ciudad spectacular para el ocio idílico y exploraciones interminables, y esperamos que nuestros visitantes disfruten la ciudad de la misma manera que nuestros residentes a través de la integración del turismo basada en la región", dijo Zhao.

Acerca de Hangzhou

Sede de la cumbre del G20, Hangzhou es una ciudad elogiada por Marco Polo como la más hermosa y espléndida del mundo. Corazón del té y la seda, continúa el legado desde la capital de la dinastía floreciente a una metrópolis vibrante y deslumbrante con herencia mundial, escenario natural y profunda cultura china. Localizada a 50 minutos de Shanghai por tren de alta velocidad, Hangzhou permite un tránsito sin visado de 144 horas.

