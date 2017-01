COMUNICADO: Link Financial Group acelera en 2016, con 580 millones de euros en adquisiciones

Link Financial Group ha anunciado hoy que ha invertido más de 580 millones de euros en adquisiciones de cartera de préstamos productivos y no productivos en 2016, mientras se expandía a tres nuevos mercados. Las importantes inversiones realizadas durante el año, incluido un número apreciable de fondos de préstamos minoristas no productivos y productivos de tres de los grupos bancarios más grandes de Reino Unido, con un total de 345 millones de euros de valor de inversión solo.

El Grupo también añade sus 10 años de presencia en Italia con un innovador acuerdo para adquirir el negocio de finanza de consumo italiano de BBVA justo por debajo de los 100 millones de euros, así como la adquisición de una segunda cartera en el mercado hipotecario italiano y una cadena de adquisiciones en el sector del automóvil en España. Otras carteras de crédito y una segunda operación en Irlanda fueron agregadas mediante la adquisición de Everyday Finance, con sede en Galway.

También se desplegó capital fuera de estos mercados centrales con pequeñas transacciones en Francia y Polonia. Link también estableció una presencia en Portugal y ya está analizando varias oportunidades de inversión local. El Grupo ve buenas posibilidades en estos nuevos mercados para crecer tanto su capacidad de inversión como desplegar más capital en el 2017 y más allá.

La cartera de compras de 2016 de los activos totales gestionados del Grupo asciende a más de 15.500 millones de euros, convirtiéndose así en uno de los grandes inversores de crédito de larga duración en Europa al estar centrado en consumidores y activos de las PYME.

"Estas nuevas carteras demuestran nuestra capacidad para completar transacciones múltiples, complejas en toda Europa dentro de plazos ajustados, a pesar de las difíciles condiciones del mercado. Vemos un enorme potencial para nuevas inversiones a medida que esperamos implementar fondos disponibles del Grupo a través de nuestros mercados nuevos y existentes".

Selina Burdell, responsable de operaciones - Link Financial Group

- Link Financial Group es propiedad de fundadores y directivos; el núcleo del equipo

de liderazgo ha estado en vigor durante más de 10 años

- Desde 1999 cuando se fundó el Grupo, ha comprado más de 2.000 carteras de préstamos

con un valor contable bruto gestionado de más de 15.500 millones de euros

- Link Financial Group gestiona más de 2,5 millones de clientes subyacentes, sirviendo a

una amplia gama de tipos de préstamos para PYMES y consumidores, incluyendo tarjetas

de crédito, préstamos para automóviles, hipotecas residenciales y comerciales, leasing,

préstamos estudiantiles y utilidades

- El servicio de negocios dentro del Grupo utiliza los mismos sistemas, procesos y

procedimientos internos a través de 10 oficinas en Europa, asegurando el cumplimiento

de los más altos estándares de calidad. Los principios de ESG y trato justo a sus

clientes han sido siempre firmemente arraigados en la organización

- La entidad de servicio de Reino Unido está clasificada como 'fuerte' por parte de

Standard & Poor's

Contacto de Link Financial Group: Anthony Harrison, Director de Marketing, T: +44(0) 203-198-8635, aharrison@linkfinancial.eu

