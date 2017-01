COMUNICADO: Guerlain presenta a Angelina Jolie: El nuevo icono del perfumista Guerlain

Guerlain Parfumeur, la marca de belleza francesa desde 1828, se complace anunciar que Angelina Jolie será el icono de su nueva fragancia para mujer. "Creamos perfumes para las mujeres que admiramos", dijo Jacques Guerlain, creador de fragancias míticas como Shalimar, L'Heure Bleue y Mitsouko. Thierry Wasser, maestro perfumista de Guerlain, se basó en su inspiración en Angelina Jolie para crear una fragancia que expresase la idea de las "notas de una mujer": las opciones, emociones y sueños que reflejan la feminidad moderna. La asociación entre Angelina y Guerlain fue acordada en Cambodia en diciembre de 2015, donde dirigió su película First They Killed My Father. Tiene sus raíces, sin embargo, en los recuerdos de infancia de Angelina del amor de su propia madre por un maquillaje en polvo de Guerlain. Angelina Jolie es directora de cine, enviada especial de la Agencia para los Refugiados de la ONU y cofundadora de la Preventing Sexual Violence Initiative. Ha donado todos sus ingresos de la campaña Guerlain a fines benéficos.

