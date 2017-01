COMUNICADO: «La piñata mágica», nuevo libro infantil y bilingüe de Ismael Cala sobre la alegría de compartir

NASHVILLE, Tennessee, 24 de enero de 2017 /PRNewswire/ -- Después de su exitoso libro para niños «Ser como el bambú», el autor bestseller Ismael Cala se acerca nuevamente al público infantil con «La piñata mágica» [https://www.amazon.com/pi%C3%B1ata-m%C3%A1gica-Biling%C3%BCe-Spanish/dp/0718087682].

El cuento --bilingüe e ilustrado-- aborda la historia de Alex, un pequeño que está a punto de celebrar su fiesta de cumpleaños, pero debe aprender una importante lección sobre el egoísmo.

A través de sus páginas, ilustradas a todo color por Yunior Suárez, «La piñata mágica» interna a los jóvenes lectores en la vida del protagonista, a quien sus padres organizan una linda fiesta de cumpleaños con una gran piñata, para invitar a los niños del pueblo de Tepoztlán, donde vive.

Durante la fiesta, Alex descubre que debe compartir lo que caiga de la piñata, y eso le molesta. Así que en lo adelante pedirá a sus padres celebrar su cumpleaños de una forma un poco diferente: con dos piñatas, una para sus amigos y una exclusivamente para él.

En una carta dirigida a los padres, Ismael Cala afirma que el individualismo es un rasgo dañino para la personalidad de los niños.

"Un niño individualista será, con toda probabilidad, un joven y un adulto insolidario. Sufrirá mucho en todas las etapas de la vida, pues no entenderá que los demás se relacionen y compartan entre sí. Luchar contra el egoísmo prepara a nuestros hijos para ser mejores personas y los ayuda a cultivar un espíritu bondadoso y equilibrado", explica el autor.

Ismael Cala ya había empleado la figura de la piñata en su exitoso libro «La vida es una piñata», en el que inspira a enfrentar la vida con la actitud correcta. Ahora toma el pintoresco elemento para enseñar a los niños no sólo la importancia, sino también la alegría de compartir las cosas buenas que llegan a la vida.

«Mi historia habla sobre una piñata, porque divierte y a la vez permite que el niño se relacione, pruebe su valor, sus iniciativas y las habilidades individuales que lo distinguen como ser humano», explica Ismael Cala.

«La piñata mágica» [https://www.amazon.com/pi%C3%B1ata-m%C3%A1gica-Biling%C3%BCe-Spanish/dp/0718087682] es una excelente introducción a la lectura para los niños, pues sus páginas ilustradas tienen textos cortos. Además, las decisiones y actitudes de Alex pueden discutirse en familia para ayudar a los pequeños a comprender las consecuencias de ser egoístas y cómo pueden luchar contra esta actitud negativa. Igualmente, por contar con el texto completo del cuento, tanto en inglés como en español, es una buena herramienta para avanzar en el aprendizaje de un segundo idioma.

ACERCA DE ISMAEL CALA

Estratega de vida y desarrollo humano, autor best-seller y conferencista internacional. Durante más de cinco años presentó el show CALA, en el prime time de CNN en Español.

Actualmente es considerado uno de los comunicadores más importantes del continente y su mensaje de emprendimiento social, mindfulness y bienestar es referencia para millones de personas que siguen su obra en libros, seminarios, talleres y conferencias a lo largo de toda Hispanoamérica.

Autor de los best sellers "La vida es una piñata", "El analfabeto emocional", "El poder de escuchar", "Un buen hijo de P..." y "El secreto del bambú". Es coautor del libro "Beat the curve", junto a Brian Tracy. Ha trabajado con grandes maestros como Deepak Chopra y John C. Maxwell y se ha formado junto a coaches como Tony Robbins y Miguel Ruiz.

