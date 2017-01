COMUNICADO: Anatomage Inc. anuncia el lanzamiento de su nuevo sistema Table 5

SAN JOSE, Texas, 24 de enero de 2017 /PRNewswire/ -- Anatomage Inc., fabricante de la primera y única tabla de disección digital a escala real, anuncia el lanzamiento de su nuevo sistema Table 5 en el Congreso Anual sobre Simulación en el Sistema Sanitario (IMSH) celebrado del 29 de enero al 1 de febrero de 2017 en Orlando, Florida.

Anatomage Table 5 incluye software de imagen de la más alta calidad para examinar la anatomía humana real. La nueva visualización de calidad ultra-alta está disponible para todos los casos clínicos y escáneres cargados mientras la pantalla táctil ofrece acceso instantáneo a la anatomía humana fotorrealista.

La Tabla incluye ahora tres cadáveres completos que están totalmente anotados y son totalmente diseccionables. La biblioteca de imágenes se ha extendido a 1.400 entradas y ofrece una nueva categoría para escáneres de histología microscópica para una variedad de tipos de células. La anatomía regional de alta resolución permite la visualización de pequeñas estructuras como nervios o vasos sanguíneos que son difíciles de ver por cualquier otro medio.

"Los escáneres de alta resolución son una de las características más útiles de la tabla y las incorporo frecuentemente en mi enseñanza", dijo Anne Gilroy, profesora asociada de Anatomía Clínica en el Departamento de Radiología, UMass Medical School. "Me encantó descubrir que esta versión no solo tiene más contenido, sino que incluye regiones anatómicas pequeñas y más centradas, como el páncreas, el oído medio y la víscera pélvica masculina y femenina. Ahora se ven como estructuras 3D aisladas y totalmente interactivas que pueden personalizarse fácilmente para incluir músculo, hueso, vasos, etc. Cualquier estructura puede añadirse y luego identificarse haciendo clic sobre ella, lo que destaca su nombre en el menú desplegable de la ventana de selecciones. ¡A mis alumnos les encanta esta característica!"

La tecnología avanzada de Anatomage Table ha demostrado ser altamente beneficiosa para la educación, ya que mejora la experiencia de aprendizaje y mejora el rendimiento del estudiante. Los estudios han demostrado las mejoras cualitativas y cuantitativas en las puntuaciones de pruebas de estudiantes en cursos de anatomía.

"Table 5 es sin duda la mejor tabla de disección digital que hemos hecho jamás", dijo Jack Choi, director general y consejero delegado de Anatomage. "Confiamos en que los instructores y estudiantes estén muy impresionados con la calidad y precisión de la anatomía humana real. Creemos que Anatomage Table es la herramienta esencial en el laboratorio de cadáveres y en cada departamento de anatomía".

Acerca de AnatomageAnatomage Inc. es una compañía privada con sede en San José, CA, que diseña, fabrica y comercializa herramientas médicas y didácticas para anatomistas. Los productos de Anatomage se utilizan en decenas de miles de clínicas y hospitales tanto en EE. UU. como internacionalmente. Estos incluyen dispositivos quirúrgicos guiados por imagen, instrumentos quirúrgicos, software de radiología, equipamiento de imagen y equipamiento de pantalla. Anatomage ha establecido asociaciones con compañías de equipamiento de radiología líderes que utilizan el software Anatomage como su software de imagen exclusivo.

