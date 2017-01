COMUNICADO: Sprint adquiere el 33% de TIDAL y crea una asociación que cambia el juego

TIDAL y sus artistas ofrecen contenido exclusivo para ayudar a Sprint a adquirir nuevos clientes y recompensar a los actuales

Sprint pondrá TIDAL a disposición de sus 45 millones de clientes pospago y prepago

El consejero delegado de Sprint, Marcelo Claure, se une a la junta directiva de TIDAL

NUEVA YORK y OVERLAND PARK, Kansas, 23 de enero de 2017 /PRNewswire/ -- La plataforma de música y ocio global TIDAL [http://tidal.com/us] y Sprint [https://www.sprint.com/] anunciaron hoy una asociación sin precedentes que pronto dará a los 45 millones de clientes minoristas de Sprint acceso ilimitado a contenido de artistas exclusivo no disponible en otra parte.

TIDAL y sus artistas pondrán el contenido exclusivo a disposición solo de los actuales y nuevos clientes de Sprint.

Como parte de la adquisición, Sprint adquirirá el 33 por ciento de TIDAL. JAY Z y los propietarios-artistas continuarán operando el servicio centrado en los artistas de TIDAL mientras lidera y hace crecer la relación directa entre artistas y fans. La formidable combinación de Sprint y TIDAL hará crecer a los clientes en ambas plataformas ofreciendo acceso exclusivo para los clientes que se suscriban a TIDAL. El consejero delegado de Sprint, Marcelo Claure, también se unirá a la junta directiva de TIDAL.

"Sprint comparte nuestra visión de revolucionar la industria creativa que permite a los artistas conectarse directamente con sus fans y alcanzar su máximo potencial compartido", dijo JAY Z. "Marcelo conoció nuestro objetivo directamente y juntos estamos encantados de llevar a los 45 millones de clientes de Sprint una experiencia de ocio sin precedentes".

TIDAL es una plataforma de ocio experiencial global creada para fans, directamente desde artistas de todo el mundo. Los miembros de TIDAL disfrutan de un contenido conservado exclusivamente y sin precedentes que conecta directamente a artistas con sus fans de varias maneras. TIDAL está disponible en más de 52 países, con un catálogo de más de 42,5 millones de canciones y 140.000 vídeos de alta calidad.

La innovadora platforma TIDAL, combinada con la reconocida red fiable de Sprint y el mejor valor para los datos ilimitados, habla y texto, ofrecerán una experiencia de primera mano para los fans de la música.

"Jay no solo vio una necesidad empresarial, sino una cultural, y puso su corazón y determinación para convertir TIDAL en una plataforma de reproducción de música de clase mundial que no tiene rival en calidad y contenido", dijo Claure. "La pasión y dedicación que estos propietarios-artistas aportan a los fans permitirá a Sprint ofrecer a los clientes nuevos y existentes acceso a experiencia de contenido y ocio exclusivas como ningún otro servicio puede".

Próximamente se desvelarán más noticias sobre ofertas exclusivas y próximas promociones de Sprint y TIDAL.

La dedicación de Sprint a sus clientes y artistas está en el centro de la asociación. Parte de ese esfuerzo incluirá el establecimiento de un fondo de marketing dedicado específicamente para artistas. El fondo permitirá a los artistas la flexibilidad de crear y compartir su trabajo con y para sus fans.

La asociación Sprint-TIDAL llega justo después del comunicado reciente de TIDAL en el que se reveló la disponibilidad de las grabaciones de calidad "Master". Una amplia variedad de contenido de etiquetas y artistas, incluyendo el reconocido catálogo de música de Warner Music Group, está ya disponible en audio Master en todos los mercados disponibles de TIDAL en el mundo.

Acerca de TIDALTIDAL es una plataforma global, experimental y de entretenimiento creada para fans, directamente por artistas de todo del mundo. Miembros de TIDAL pueden disfrutar de contenido exclusivo que directamente conecta al artista con sus fans en distintas maneras. El servicio ofrece sonido de alta definición, misma calidad del CD, HD video, y la oportunidad de descubrir nuevos talentos a través de TIDAL Rising y vivir experiencias únicas a través de TIDAL X. TIDAL está disponible en más de 52 países, con un catálogo de más de 42,5 millones de canciones y 140.000 videos de alta calidad. Para más información visite la página web www.tidal.com [http://www.tidal.com/].Siga a TIDAL a través de http://facebook.com/tidal [http://facebook.com/tidal], http://twitter.com/tidalhifi [http://twitter.com/tidalhifi] y https://instagram.com/tidal/ [https://instagram.com/tidal/]

Acerca de SprintSprint es una compañía de servicios de comunicaciones que crea más y mejores formas de conectar a sus clientes con las cosas que más les interesan. Sprint da servicio a 60,2 millones de conexiones a fecha de 30 de septiembre de 2016, y es ampliamente reconocida por desarrollar, crear e implementar tecnologías innovadoras, como el primer servicio inalámbrico 4G ofrecido por una compañía de telecomunicaciones nacional en los Estados Unidos; es líder entre las marcas de servicio sin contrato, incluyendo Virgin Mobile USA, Boost Mobile y Assurance Wireless; también es reconocida por su funcionalidad instantánea "presionar para hablar" a nivel nacional e internacional y por su red troncal global de Nivel 1 para acceder a Internet. Sprint ha figurado en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI) de Norteamérica durante los últimos cinco años. Aprenda más acerca de Sprint a través de www.sprint.com [http://www.sprint.com/] o www.facebook.com/sprint [http://www.facebook.com/sprint] y www.twitter.com/sprint [http://www.twitter.com/sprint].

Nota de aviso en relación a las declaraciones de futuro

Este comunicado incluye "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes de valores. Las declaraciones de este comunicado en cuanto a las actuales expectativas y creencias de Sprint Corporation así como otras declaraciones sobre la asociación con TIDAL que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas, que incluyen declaraciones sobre el crecimiento de suscriptores futuro y el fondo de marketing. Las declaraciones prospectivas son estimaciones y proyecciones que reflejan la opinión de la directiva basándose en la información disponible actualmente e implican una serie de riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los sugeridos por las declaraciones prospectivas. Toda la información establecida en este comunicado corresponde al 17 de enero de 2017. Sprint Corporation no pretende y no asume la obligación de actualizar esta información para reflejar eventos o circunstancias futuras. La información sobre determinados factores que podría afectar a nuestros resultados empresariales y financieros y causa que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en estas declaraciones se incluye en su momento en nuestros documentos presentados a la Comisión de Bolsa y Valores, incluyendo la Parte 1, Elemento 1A "Factores de riesgo" en nuestro informe anual en Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de marzo de 2016.

CONTACTO: CONTACTO: Danielle Babbington, Sprint, 949-748-3418,Danielle.babbington@sprint.com; Alisa Finkelstein, TIDAL, 212-827-3753,afinkelstein@mww.com

Sitio Web: http://tidal.com/

