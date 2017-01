COMUNICADO: Taco - Puttin' On The Ritz 2017

VIENA, January 23, 2017 /PRNewswire/ --

-- Electro swing rehecho del bombazo internacional da el pistoletazo de salida al año del aniversario de Fred Astaire con una campaña benéfica en beneficio de Pink Ribbon.

"Puttin' On The Ritz" es el título de un estándar de jazz americano publicado por Irving Berlin en 1929. Gracias a la película homónima de 1930, es una canción que todo el mundo conoce. La leyenda de la danza y la película Fred Astaire lo grabó por primera vez en el año 1930, obteniendo el estado de la condición de la canción como una perenne en la película de 1946 "Blue Skies". En 1982, el cantante holandés Taco grabó una versión elaborada, synth pop de "Puttin' On The Ritz", que vendió más de un millón de copias en Estados Unidos solo, alcanzando el número 4 en las listas de Billboard. Para celebrar el 35 aniversario de su éxito mundial, el cantante de culto Taco está lanzando su regreso con un reinicio electro swing llamado "Puttin' On The Ritz 2017".

"Me divertí mucho con la regrabación de este clásico de la música, y el nuevo sonido electro swing es atractivo para muchas generaciones. Hace unos días hubo un par de chicos en los ensayos. Estaban muy entusiasmados y decían que el sonido es totalmente cheedo (fresco). No puedo esperar a escuchar lo que todo el mundo piensa", dijo Taco emocionado.

Así como el 30 aniversario de la muerte del probablemente bailarín más eminente del mundo, 2017 es también el 70 aniversario de Fred Astaire Dance Studios. Co-fundado por este artista excepcional en 1947, la cadena cuenta ahora con 170 estudios franquiciados alrededor del mundo.

Rainer C. Regatschnig, productor musical y director de Fred Astaire Dance Studios en Austria, vino con la idea de volver a grabar la canción con Taco. Seleccionó específicamente una fecha de lanzamiento del 4 de febrero de 2017 (Día Mundial del Cáncer) para el EP, el cual también incluye un especial Pink Ribbon Remix (Puttin' On The Pink). "Apoyamos la concienciación del cáncer de mama y la educación y donaremos el equivalente a un euro de las ventas de su CD a organizaciones participantes en Pink Ribbon en el respectivo país de venta. Piense en rosa y comience a bailar a la fiesta de su vida".

Información de prensa/preestrenos:

http://www.dropbox.com/sh/jygmuhbbftkn92u/AABn3zvkljCbGJF8pH91nqe4a?dl=0

Vídeo oficial: https://youtu.be/x_HxuQYqSWk





Contacto:

Fred Astaire-Austria

Rainer C. Regatschnig

Tel.: +43(699)12472304

E-mail: office@fred-astaire.at

http://www.fred-astaire.at http://www.puttin-on-the-ritz-2017.com

