COMUNICADO: Líderes globales lanzan Consejo para erradicar la malaria

Bill Gates y Ray Chambers convocan al "Consejo para la Erradicación de la Malaria" (End Malaria Council en inglés) a fin de llamar la atención sobre la patología y recabar fondos que permitan eliminarla para siempre.

DAVOS, Suiza, 20 de enero de 2017 /PRNewswire/ -- Bill Gates, codirector de la Fundación Bill y Melinda Gates, y Ray Chambers, Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Malaria y la Salud en la Agenda 2030, anunciaron hoy el lanzamiento del "Consejo para la Erradicación de la Malaria", un grupo de influyentes líderes de los sectores público y privado, orientado a garantizar que la eliminación de la malaria constituya una de las principales prioridades globales.

"El próximo capítulo de la lucha contra la malaria comienza hoy", dijo Gates, quien es coautor junto a Chambers de un informe del 2015 titulado De la aspiración a la acción: ¿Qué se necesita para poner fin a la malaria? [http://endmalaria2040.org/] "Por primera vez en la historia, tenemos una hoja de ruta para un mundo sin malaria, donde nunca más muera nadie por una picadura de mosquito. Con un enfoque renovado, innovación y nuevos compromisos de liderazgo y financiamiento, podemos ser la generación que acabe con la malaria de una vez por todas", afirmó.

El lanzamiento del "Consejo para la Erradicación de la Malaria" llega apenas un mes después de la publicación del Reporte Mundial sobre la Malaria [http://www.who.int/malaria/publications/world-malaria-report-2016/en/] (2016) de la Organización Mundial de la Salud, que evidenció un notable progreso en la reducción de casos y muertes por malaria desde el año 2000, pero también subrayó la necesidad urgente de contar con un liderazgo global, mayor financiamiento e innovación, a fin de alcanzar los objetivos trazados.

Los miembros del "Consejo para la Erradicación de la Malaria" trabajarán junto con la Alianza Roll Back Malaria y otros socios clave para ayudar a los países y regiones a lograr sus objetivos de control y eliminación de la enfermedad. Los miembros de este grupo único utilizarán sus voces y contactos para apoyar la labor de los trabajadores del campo de la malaria, científicos y expertos, centrándose en tres áreas específicas: construcción de voluntad política, movilización de recursos y apoyo en el desarrollo de nuevas herramientas para diagnosticar, prevenir y tratar la patología.

El Consejo cuenta con nueve miembros fundadores, un grupo de los cuales se reunió en las actividades realizadas a la par de la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, a fin de discutir estrategias tendientes a cubrir las críticas carencias de financiamiento que existen en Africa, Asia y América Latina. El "Consejo para la Erradicación de la Malaria" crecerá para representar todas las regiones endémicas de malaria.

Los miembros inaugurales son:

--- Bill Gates, codirector y administrador de la Fundación Bill y Melinda

Gates.

-- Ray Chambers, Enviado Especial del Secretario General de las Naciones

Unidas para la Malaria y la Salud en la Agenda 2030.

-- Peter Chernin, fundador y Director Ejecutivo del Grupo Chernin.

-- Aliko Dangote, Presidente y Director Ejecutivo del Grupo Dangote.

-- H.E. Idriss Déby Itno, Presidente de la República de Chad

(representando la Alianza de Líderes Africanos contra la Malaria).

-- H.E. Jakaya Kikwete, Expresidente de la República Unida de Tanzania.

-- Graça Machel, fundador y Presidente de la Fundación para el Desarrollo

Comunitario de Mozambique.

-- Luis Alberto Moreno, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

-- H.E. Ellen Johnson Sirleaf, Presidente de la República de Liberia.

Gracias a un fuerte liderazgo, inversiones inteligentes y el arduo trabajo de los sectores público y privado, desde el 2000 el mundo ha reducido a la mitad las muertes por malaria, salvando más de 6 millones de vidas. Hoy, las defunciones relacionadas con la malaria se encuentran en un mínimo histórico, especialmente entre niños menores de cinco años en el Africa subsahariana. Esto puede ser atribuido en gran parte a la entrega sin precedentes de casi 500 millones de mosquiteros tratados con insecticidas en los últimos tres años, junto con una expansión significativa del diagnóstico y los tratamientos.

Pero la malaria continúa atacando a los pobres y jóvenes de las zonas rurales, matando a un niño cada dos minutos. Es una enfermedad que disminuye la productividad, provoca que las familias deban costear elevados gastos de atención médica, limita los logros educativos y reduce el crecimiento económico general.

"Hemos alcanzado un punto crítico en la lucha contra la malaria", dijo Chambers. "Para acabar con esta enfermedad necesitamos un enfoque creativo para el financiamiento: uno que combine el apoyo continuo de los países donantes con nuevas posturas para ampliar los compromisos, particularmente por parte de los países afectados por la malaria".

El fin de la malaria es posible, pero los próximos años son críticos. El éxito requiere mantener los avances logrados hasta la fecha, lograr el control de la enfermedad en países endémicos y acelerar su eliminación donde sea posible. Líderes en Africa y Asia han adoptado ambiciosas agendas de erradicación en sus regiones, y los países están trabajando arduamente por reducir el número de casos y muertes, a fin de cumplir con estos audaces objetivos.

"Acabar con la malaria fue una vez un sueño imposible", expresó H.E. Jakaya Kikwete, expresidente de la República Unida de Tanzania, quien siendo un niño perdió a un hermano por la malaria e hizo de la lucha contra la enfermedad una prioridad de su mandato. "Ahora está a nuestro alcance. Se necesitará un fuerte liderazgo y serios compromisos financieros, pero creo que podemos hacer historia y acabar con esta brutal enfermedad de una vez por todas", aseguró.

Para más información contactar media@endmalariacouncil.org[mailto:media@endmalariacouncil.org] o visitar www.endmalariacouncil.org [http://www.endmalariacouncil.org/].

