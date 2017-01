COMUNICADO: HTC VIVE lanza el programa "VR For Impact" de 10 millones de dólares en el Foro Económico Mundial 2017

El programa de 10 millones de dólares se dedicó a mostrar cómo la realidad virtual puede conducir a un impacto positivo en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

DAVOS, Suiza, 20 de enero de 2017 /PRNewswire/ -- HTC VIVE(TM), el líder en realidad virtual (RV) a escala de sala, ha anunciado hoy VR For Impact, un programa de 10 millones de dólares para impulsar el contenido y tecnologías de RV que crearán un impacto positivo y cambiarán en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible [https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs] de Naciones Unidas para by 2030. La Realidad Virtual ofrece una gran oportunidad para desarrollar y compartir ideas de maneras impactantes que conduzcan al cambio, y a través de VR for Impact, HTC Vive financiará y apoyará el contenido y tecnologías que creen las experiencias más eficaces para transformar nuestro mundo.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas son una llamada universal a la acción para terminar con la pobreza, proteger el planeta y asegurar que todas las personas disfrutan de paz y prosperidad. La capacidad de la Realidad Virtual de sumergir personas en una experiencia no tiene precedentes, y la RV puede impulsar al mundo a actuar en cuestiones globales que la raza humana está afrontando. A través de VR for Impact, HTC Vive compromete 10 millones de dólares a los socios de la industria y desarrolladores de contenido para crear experiencias que mejoren la concienciación, educación y conduzcan a la acción.

"El potencial para la Realidad Virtual de ayudarnos a aprender, comprender y transformar el mundo es ilimitado. VR for Impact es un reto para la comunidad de RV y desarrolladores de contenido en el mundo para ayudar a elevar la concienciación y resolver los mayores retos de la humanidad", dijo Cher Wang, presidenta y consejera delegada de HTC. "HTC Vive financiará las mejores ideas utilizando la Realidad Virtual que impulse verdaderamente la concienciación y el cambio positivo en nuestro mundo. Animamos a todos los agentes del ecosistema de RV a unirse ya que solamente todos juntos podemos producir un impacto real".

"HTC es un pionero en reconocer el trabajo que la ONU ha realizado para promover el cambio social a través de la realidad virtual", dijo Gabo Arora, creador de la Inicitiva de RV de la ONU y asesor creativo del Programa Mundial de Alimentos. "La capacidad de RV a escala de sala de Vive puede ser una potente herramienta para la narrativa, educación y formación inmersiva; su apoyo permitirá a más personas tener efecto en el cambio global, dar voz a los más vulnerables y ofrecer acceso a las nuevas posibilidades para los más desfavorecidos".

"Hay millones de historias sin contar en cada crisis, especialmente en las primeras líneas, donde tiene lugar la mayor parte de nuestro trabajo", dijo Corinne Woods, directora de Comunicaciones para el Programa Mundial de Alimentos. "El apoyo de HTC de nuevas maneras de contar historias importantes, y ayudar a determinar la innovación para la agenda de desarrollo sostenible de la ONU, se basará en el impacto de nuestro trabajo y lo llevará a nuevas y emocionantes direcciones".

A partir de hoy, VR for Impact pedirá ideas en su sitio web: https://www.vr4impact.com [https://www.vr4impact.com/]. Los primeros proyectos ganadores se anunciarán en el "Earth Day" el día 22 de abril de 2017.

El jueves, 19 de enero, en la United Nations WFP Tent, Vive demostrará experiencias especiales de RV que permiten a los participantes ponerse en los zapatos de otros mientras afrontan algunos de los mayores retos de la humanidad y le inspiran a ver cómo la narrativa, la educación y la creatividad de la humanidad pueden reimaginarse.

