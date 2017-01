COMUNICADO: Anime Tourism Project, adoptado por el Gobierno de Japón, ofrece a 30 monitores extranjeros un tour anime de Japón

TOKIO, 17 de enero de 2017 /PRNewswire/ -- La Anime Tourism Association, en colaboración con Kadokawa ASCII Research Laboratories, Inc., acepta solicitudes para un viaje y tour a las localizaciones de grabación de "Your Name" (Kimi no Na wa), una de las películas anime de más éxito de Japón.

Logo: http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M101933/201701167893/_prw_OI1im_2YcxaF9U.jpg [http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M101933/201701167893/_prw_OI1im_2YcxaF9U.jpg] Imagen: http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M101933/201701167893/_prw_OI2fl_yvFp2629.jpg [http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M101933/201701167893/_prw_OI2fl_yvFp2629.jpg]

Un total de 30 aficionados mundiales al anime recibirán las invitaciones a un tour anime de Japón, patrocinado por el Gobierno de Japón.

Este tour probará el valor de las locaciones japonesas de la comunidad anime "sacred spot" al basarse en las localizaciones y modelos para sus escenas.

Este tour anime incluye una tarifa de ida y vuelta a Japón, hoteles, desayuno, cena y transporte al tour anime (Nagoya - zona de Hida - Tokio) dentro de Japón.

La aceptación de la solicitud para el tour comenzará el 20 de enero y finalizará el 28 de febrero. Todos los detalles de la solicitud se mostrarán en la página web oficial o en nuestra compañía asociada utilizando el siguiente enlace: http://animetourism.lab-kadokawa.com [http://animetourism.lab-kadokawa.com/]

Acerca de la Anime Tourism Association:

Al seleccionar y organizar 88 localizaciones "anime sacred spot" que cuentan con potencial para estimular el desarrollo de Japón como país orientado al turismo, la Anime Tourism Association promocionará el descubrimiento de los recursos de turismo y se referirá a los clientes para los destinos regionales desde los que los turistas visitan Japón.

El Gobierno de Japón adoptó a la Anime Tourism Association para este proyecto http://www.cao.go.jp/cool_japan/kaigi/kyoten_koutiku/project/kyoten_giji.html [http://www.cao.go.jp/cool_japan/kaigi/kyoten_koutiku/project/kyoten_giji.html] (en japonés)

CONTACTO: CONTACTO: Kadokawa ASCII Research Laboratories, Inc., PlatformDevelopment Div., Eiji Yoshikawa, Toshiyasu Sugawara, +81-3-5840-7800,info-animetourism@lab-kadokawa.com

Sitio Web: http://animetourism.lab-kadokawa.com/

