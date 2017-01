COMUNICADO: 22 compañías biofarmacéuticas lanzan la primera iniciativa para abordar las enfermedades no comunicables

-- 22 compañías biofarmacéuticas se asocian y lanzan la primera iniciativa global en abordar el incremento de las enfermedades no comunicables

-- La colaboración global con participación múltiple, llamada Access Accelerated, se suministrará en asociación con World Bank Group y la Union for International Cancer Control (UICC)

-- Un compromiso inicial de tres añoscatalizará, desarrollará y replicará los programas sostenibles en pacientes de renta baja y baja-media

-- Financiación colectiva de 50 millones de dólares y compromisos del programa de compañías individuales abordarán las enfermedades no comunicables

DAVOS, Suiza, 18 de enero de 2017 /PRNewswire/ -- Hoy, en el Foro Económico Mundial, 22 compañías biofarmacéuticas líderes lanzaron Access Accelerated, una iniciativa global para avanzar el acceso a la prevención de enfermedades no comunicables (NCD) y atención en países de renta baja y baja-media (LICs y LMICs).

Las NCD han alcanzado un punto de crisis, particularmente en países de renta baja y media, donde se produce casi el 80 por ciento de las muertes relacionadas con NCD. El objetivo de Access Accelerated, en asociación con el World Bank Group y la Union for International Cancer Control (UICC), es trabajar hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (SDG, por sus siglas en inglés) de reducir las muertes prematuras por NCD en un tercio para 2030.

"Mediante el compromiso y experiencia de los socios de Access Accelerated, trabajaremos hacia una visión compartida donde nadie muera prematuramente de una enfermedad tratable y prevenible", dijo Ian Read, consejero delegado de Pfizer y director general de The International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA), en nombre de la iniciativa. "Si la tendencia actual en NDC en países de renta baja y media no se invierte, hay una posibilidad real de que perjudiquemos el progreso que hemos hecho en la salud en todo el mundo. Para alcanzar nuestro objetivo, necesitamos catalizar nuevas asociaciones, aprender rápidamernte y avanzar los recursos y conocimiento que permita a los países abordar las NCD".

Basándonos en más de 100 inversiones de compañías individuales de larga tradición para avanzar la atención a las NCD en los países en desarrollo, Access Accelerated aportará contabilidad adicional y transparencia a los esfuerzos existentes mientras también colocamos un énfasis específico en abordar las barreras de acceso para la prevención, tratamiento y atención de las NCD. Los esfuerzos se evaluarán con el apoyo de expertos independientes en la Boston University para establecer un marco para el progreso, medir la efectividad y ofrecer el reporte en marcha.

Con el World Bank Group la iniciativa identificará soluciones para abordar las barreras financieras, regulatorias y de entrega de servicio a nivel nacional. Además, el World Bank Group realizará ensayos piloto en atención primaria para mejorar los resultados de NCD en varios países, con un enfoque inicial en un país en Africa.

"El rápido incremento en las NCD en los países en desarrollo es una amenaza grave para nuestro objetivo de mejorar la salud de los ciudadanos más pobres del mundo y alcanzar una cobertura de salud universal", dijo Tim Evans, director senior de Salud, Nutrición y Población en el World Bank Group. "Abordar esto con éxito requerirá el esfuerzo coordinado por gobiernos, sociedad civil, el sector privado y socios internacionales. Este nuevo esfuerzo es una oportunidad para todos los agentes de probar y escalar maneras innovadoras de ofrecer atención efectiva para NCD, con un fuerte enfoque en la atención sanitaria primaria".

Además, la iniciativa planea desarrollar alianzas con organizaciones especializadas en cada una de las principales enfermedades no comunicables (NCD), empezando por el cáncer. Como parte de este esfuerzo, la coalición de compañías servirá como un socio fundacional del UICC's C/Can 2025: City Cancer Challenge [http://www.uicc.org/convening/c-can2025-city-cancer-challenge] (C/Can 2025), que también se lanzó en el Foro Económico Mundial. En 2017, C/Can 2025 implicará a ciudades de todo el mundo con una población de más de un millón para mejorar el tratamiento y atención al cáncer, trabajando con "ciudades de aprendizaje" específicas en países de renta baja y media que requieren apoyo internacional para desarrollar el suministro de atención al cáncer efectivo y sostenible para sus ciudadanos. Las ciudades de aprendizaje iniciales incluirán a Cali, Colombia; Asunción, Paraguay; y Yangon, Myanmar; con localizaciones adicionales que se anunciarán este año.

"C/Can 2025 lucha por un futuro donde todas las ciudades puedan abordar la creciente carga por el cáncer que afrontan y en países de renta baja y media la comunidad internacional puede ayudar a poner en marcha el diagnóstico y tratamiento efectivos para pacientes con riesgo de padecer cáncer o que ya han sido diagnosticados", dijo Cary Adams, consejero delegado de UICC. "Trabajando con Access Accelerated podremos mejorar los índices de supervivencia del cáncer en cualquier sitio".

Para más información, visite accessaccelerated.org [http://www.accessaccelerated.org/].

Acerca de Access Accelerated

Access Accelerated es una colaboración con participación múltiple, la primera en su clase, centrada en mejorar la atención a las NCD. Implicando a más de 20 compañías biofarmacéuticas, la iniciativa trabaja con socios como World Bank Group y la Union for International Cancer Control (UICC) para ayudar a superar una variedad de barreras de acceso a los medicamentos de NCD en países de renta baja y media. Access Accelerated apoyará el diálogo entre las múltiples partes y comenzará el trabajo sobre el terreno para mejorar la prevención, diagnóstico y tratamiento de NCD.

Las empresas participativas son: Almirall, Astellas, Bayer, Bristol-Myers Squibb, Celgene, Chugai, Daiichi Sankyo, Eisai, Eli Lilly and Company, EFPIA, GlaxoSmithKline, The International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA), Johnson & Johnson, JPMA, Menarini, Merck, MSD, Novartis, Pfizer, PhRMA, Roche, Sanofi, Shionogi, Sumitomo Dainippon, Takeda y UCB. IFPMA actuará como secretaría para Access Accelerated.

Acerca de las enfermedades no comunicables (NCDs)

Las enfermedades no comunicables, como los cánceres, enfermedades cardiovasculares, enfermedad respiratoria crónica, diabetes y desórdenes de salud mental, son las principales causas de muerte y discapacidad en todo el mundo. Esto coloca una doble carga en las comunidades y economías de todo el mundo que ya combaten las enfermedades infecciosas.

