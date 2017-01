COMUNICADO: Medasense lanza un nuevo dispositivo de monitorización del dolor, PMD200[TM]

-- Medasense lanza un nuevo dispositivo de monitorización del dolor, PMD200[TM], tras la aprobación europea CE

-- La nueva tecnología de vanguardia ayuda a los médicos a ofrecer un alivio del dolor personalizado

Medasense Biometrics Ltd. anunció hoy que ha recibido la aprobación de la marca CE para su nuevo dispositivo de monitorización del dolor, PMD200(TM). Esta nueva tecnología ya está disponible para ayudar a los médicos a evaluar objetivamente el dolor de un paciente en situaciones de cuidados críticos, donde los pacientes no pueden comunicarse. Esto permite a los médicos garantizar que el dolor se trata adecuadamente.

Evaluar objetivamente cuánto dolor está soportando una persona siempre ha sido un reto. Cuando un paciente es incapaz de describir su dolor, es más que un problema. Actualmente, no hay marcadores validados de dolor que estén recomendados para uso clínico[1] y esto puede hacerlo difícil, especialmente para los equipos de anestesia, a la hora de suministrar la cantidad adecuada de medicación paliativa del dolor.

Para abordar estos retos, Medasense ha desarrollado PMD200(TM), un equipo de monitorización del dolor basado en la tecnología patentada NOL(TM) que cuantifica la respuesta fisiológica de los pacientes al dolor. El sistema fácil de utilizar consiste en una sonda dactilar no invasiva que adquiere señales fisiológicas de cuatro sensores diferentes y calcula docenas de parámetros fisiológicos relativos al dolor. Estos datos se analizan luego por algoritmos de inteligencia artificial y se convierten en un índice de dolor único, el índice Nociception Level (NOL(TM)), donde 0 = sin dolor, y 100 = dolor extremo.

Utilizar el sistema permitirá a los médicos, y en concreto a los equipos de cuidados intensivos, optimizar y personalizar el tratamiento, evitando el exceso o insuficiencia de uso de la medicación paliativa que puede resultar en importantes complicaciones[2],[3]. Al recuperar la conciencia tras la cirugía, las complicaciones comunes relativas a la administración de opioides son: nauseas, vómitos, depresión respiratoria, extreñimiento [4] e hiperalgesia[5]. Estudios de validación clínica de éxito en los hospitales europeos y canadienses de todo el mundo apoyan su uso en estos estabecimientos, con el índice NOL(TM) demostrando una evaluación del dolor intraoperatorio superior sobre los métodos utilizados actualmente[6],[7].

El profesor Albert Dahan, MD. PhD. del Departamento de Anestesiología en el Leiden University Medical Center de los Países Bajos, dijo: "Hemos estado estudiando el dispositivo PMD durante una serie de años consecutivos, y creo que el índice NOL puede permitir una anestesia más equilibrada, ya que por primera vez podemos valorar la medicación anestesiológica para las necesidades de los pacientes. En las próximas semanas, el LUMC incorporará los dispositivos PMD200 a los quirófanos, en el futuro espero ver el índice NOL integrado en otros monitores, ya que ofrece información de apoyo a decisiones y puede tener un efecto positivo en los resultados de los pacientes".

"El lanzamiento europeo de PMD200 marca un importante hito para la tecnología de evaluación del dolor de Medasense", dijo Galit Zuckerman, consejero delegado y fundador de Medasense. "Con los futuros productos y aplicaciones en desarrollo, nuestra tecnología tiene el potencial para cambiar drásticamente la atención al dolor, la investigación del dolor y la industria en su totalidad".

La compañía está estableciendo redes de distribución para hacer que el sistema esté disponible en quirófanos y unidades de cuidados intensivos en Europa.

La compañía está también realizando investigación en otras formas de dolor, por ejemplo el dolor crónico que incluye dolor de espalda a largo plazo, con el objetivo de ampliar las situaciones donde el índice NOL(TM) podría ayudar con el tratamiento del dolor.

Acerca de Medasense:

Medasense desarrolla dispositivos médicos innovadores en el campo de la monitorización del dolor objetivo.

La compañía está dirigida por profesionales experimentados en los campos de procesamiento de señal e ingeniería computacional, junto con un amplio equipo de veteranos de la industria médica y especialistas en dolor prominentes.

Tras una amplia investigación multidisciplinar, la compañía ha desarrollado un nuevo índice que cuantifica la respuesta fisiológica al dolor.

La revolucionaria tecnología de índice NOL(TM) (Nociception level) lidera el camino para la medicina de precisión, permitiendo el tratamiento del dolor personalizado y optimizado.

Para más información, visite: http://www.medasense.com.

* PMD-200 está comercializado CE. Disponible para uso comercial en Europa y limitado actualmente por la legislación estadounidenses para uso investigacional solamente.

