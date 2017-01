COMUNICADO: Días soleados para la economía global: previsiones económicas mundiales de Scotiabank

TORONTO, January 18, 2017 /PRNewswire/ --

Está previsto que la economía mundial este año tendrá su mejor rendimiento desde 2014. A pesar de que hay muchos riesgos geopolíticos, los datos económicos recientes apuntan hacia un fortalecimiento de las perspectivas de crecimiento en la mayoría de las áreas del mundo. Desde una perspectiva económica, los riesgos se podrán caracterizar como inclinados hacia el lado positivo por primera vez desde hace muchos años, teniendo en cuenta el impulso que ya apuntala el crecimiento mundial.

Los riesgos geopolíticos son destacados. "El enfoque de la inminente administración Trump de cara a la política comercial, que todavía no se ha explicado del todo, representa un riesgo importante frente a la recuperación global", afirmó Jean-François Perrault, vicepresidente senior y economista principal de Scotiabank. "Aunque puede parecer que estamos entrando en una fase más solida y sostenida de la recuperación global, aún es demasiado pronto para ponernos las gafas de sol".

Lo más destacado de las previsiones globales de Scotiabank incluye:



- Canadá: Se prevé que el crecimiento se acelerará en los próximos dos años por

medio de una actividad interna más firme, la expansión del estímulo fiscal y el

crecimiento de la demanda externa. Está revisto que las ventas de viviendas y

automóviles le den un leve impulso al crecimiento.

- Estados Unidos: Se espera que el crecimiento estadounidense se acelere hasta llegar al

2,3% en 2017 y hasta el 2,4% en 2018, impulsado por mercados laborales robustos, dando

más confianza de los consumidores y consiguiendo llevar a cabo un aumento en las

inversiones empresarias.

- Latinoamérica: 2017 va a ser testigo de un crecimiento en general más sólido, aunque

la volatilidad del flujo de capitales seguirá suponiendo un desafío.

- Mercados de capitales: Scotiabank Economics prevé que las curvas de rendimientos

del U.S. Treasury y del Gobierno de Canadá se aplanarán durante el horizonte estimado.

Es probable que Fed suba las tasas tres veces en 2017, y dos veces más durante el año

2018, al tiempo que no se prevé que Bank of Canada las suba hasta mediados de 2018.

- Divisas: Se espera que la solidez del dólar estadounidense se mantenga hasta bien

entrado el año 2017. A pesar de que continúa siendo demasiado pronto para saber

exactamente qué es lo que hará la futura administración Trump - y cuándo estará en

condiciones de implementar políticas en forma práctica - las previsiones son que las

iniciativas de la administración proporcionen un apoyo adicional para el dólar.

- Reino Unido: La economía de Reino Unido sigue creciendo a un ritmo parecido, a pesar

de que es posible que se vaya ralentizando de modo progresivo durante 2017.

- Europa: El crecimiento de la eurozona se está acelerando de nuevo, y una demanda

externa más fuerte de lo que se esperaba podría generar una sorpresa alcista. La

inflación se moverá temporalmente más cerca del 2,0% interanual durante el primer

trimestre, al tiempo que se prevé que la inflación principal aumentará gradualmente.

- Asia: Sigue la transición económica de China, contando con un crecimiento de la

economía que se espera se sitúe cerca del 6,5% en el año 2017. La India será la

economía importante de crecimiento más rápido, mostrando con ello un índice estimado

del 7,5% en 2017. El crecimiento japonés seguirá siendo bajo, situándose en un 0,7%.

Lea las previsiones globales de Scotiabank de forma online a través de: http://www.scotiabank.com/ca/en/0,,3112,00.html

Scotiabank proporciona a los clientes una investigación en profundidad en relación a los factores que modelan el panorama para Canadá y la economía mundial, incluyendo los desarrollos macroeconómicos, las tendencias dentro de los mercados de capital y divisas, el rendimiento de la industria y commodities, además de cuestiones monetarias, fiscales y relacionadas con las políticas públicas.

Acerca de Scotiabank

Scotiabank es el banco internacional de Canadá y un proveedor líder de servicios financieros en Norteamérica, Latinoamérica, el Caribe y Centroamérica y la región de Asia-Pacífico. Nos dedicamos a ayudar nuestros 23 millones de clientes a prosperar por medio de una amplia gama de asesoramiento, productos y servicios, entre los que se incluyen banca personal y comercial, gestión de patrimonios y banca privada, banca corporativa y de inversión y mercados de capital. Con un equipo de más de 88.000 empleados y activos por valor de 896.000 millones de dólares (a fecha de 31 de octubre de 2016), Scotiabank cotiza en las Bolsas de Valores de Toronto y Nueva York . Si desea más información visite la página web http://www.scotiabank.com y síganos en Twitter @ScotiabankViews.

Solo para consultas de medios: Debra Chan, asuntos públicos, empresariales y gubernamentales, Scotiabank, +1(416)866-6443, debra.chan@scotiabank.com

PUBLICIDAD