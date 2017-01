COMUNICADO: El estudio deCODE demuestra que variantes en la secuencia del genoma ligados con alargar la formacion educativa están ba

En un estudio publicado hoy, los científicos de genética de la empresa deCODE utilizan los datos genómicos y genealógicos de la población de Islandia desde hace décadas para demostrar que las personas que portan variaciones de secuencia relacionadas con niveles de formación superiores tienen menos hijos que la media. Como resultado, las variaciones en la secuencia del genoma humano que están relacionadas con una mayor formación son cada vez menos comunes en la población con el tiempo - esto es, están bajo una selección negativa en un sentido de evolución. El estudio se ha publicado hoy en la edición online de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

"Estos descubrimientos son un ejemplo de cómo podemos usar la genómica para encender a luz acerca de las causas y consecuencias de evolución observadas en las tendencias sociales dentro de la sociedad humana moderna", afirmó Kari Stefansson, consejero delegado de deCODE y una de las autoras del documento. "Como especies, estamos definidos por el poder de nuestros cerebros. La formación es el entrenamiento y refinacion de nuestras capacidades mentales. De esta forma, es fascinante encontrar que los factores genéticos relacionados con un mayor tiempo invertido en formación son cada vez menos habituales dentro de este grupo genético".

"A pesar de la selección negativa contra estas variaciones de secuencia, los niveles de formación han estado subiendo desde hace décadas. Así, controlamos el medio ambiente en el que estos factores genéticos se desarrollan: el sistema educativo. Si seguimos mejorando la disponibilidad y calidad de las oportunidades de formación, posiblemente seguiremos mejorando el nivel de formación de la sociedad en general. El tiempo dirá si el descenso de la propensión genética de la formación tendrá un impacto destacado en la sociedad humana", añadió el doctor Stefansson.

Este estudio emplea los recursos genéticos únicos y amplios de deCODE para documentar el cambio de la propensión genética de cara a la formación en 129.808 islandeses a traves de ocho décadas (de 1910 a 1990). El equipo de deCODE calcula una puntuación poligénica para la propensión del adjunto a la formación, POLYedu, con una media ponderada de 620.000 variaciones de secuencia en el genoma. Los pesos derivan de los resultados de un estudio de asociación que incluye cohortes de Reino Unido, Estados Unidos y los Países Bajos. La puntuación poligénica estuvo correlacionada con el adjunto de formación, fertilidad y años de nacimiento, utilizando los registros genealógicos de nivel nacional.

Otros descubrimientos notables en el estudio de hoy incluyen:



- Los datos revelan que el impacto de las puntuaciones superiores POLYedu en la

fertilidad se deben principalmente al retraso de la reproducción. Esto se debe en

parte a que las personas con una puntuación superior POLYedu retrasan la reproducción

para buscar la formación. No obstante, parece que las puntuaciones superiores POLYedu

poseen un efecto sustancial en la reproducción retrasada que es independiente de la

formación actual mantenida. El efecto es más fuerte en las mujeres que en los hombres.

- POLYedu está tambien relacionado con varios rasgos de salud y conducta. Están

relacionados de forma positiva con la longevidad y niveles de colesterol HDL, y

relacionados de forma negativa con la obesidad, niveles de glucosa de liberación

rápida y el uso de tobaco. Así, el descenso de la propensión genética con el tiempo

posee un efecto en la población que no está limitado a la formación.

Con sede en Reikiavik, Islandia, deCODE es líder mundial en el análisis y conocimiento del genoma humano. Haciendo uso de su experiencia y recursos poblacionales únicos, deCODE ha descubierto factores de riesgo genéticos relacionados con docenas de enfermedades comunes. La finalidad del conocimiento de la genética de la enfermedad consiste en utilizar esa información para crear nuevos métodos de diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades. deCODE es una filial de propiedad completa de Amgen .





