COMUNICADO: BNK Petroleum Inc. completa la perforación del pozo Chandler 8-6H

TSX ticker symbol; BKX

CAMARILLO, California, 18 de enero de 2017 /PRNewswire/ -- BNK Petroleum Inc. (la "Compañía") se complace al anunciar que ha terminado con éxito la perforación del primer pozo de su programa de perforación de 2017, el pozo Chandler 8-6H, en el campo Tishomingo de la Compañía, Oklahoma.

El pozo Chandler 8-6H, en el que la Compañía cuenta con un interés laboral de un 99,9%, se ha perforado con éxito y cementado. El pozo se perforó con un presupuesto menor y el lateral completo se ha puesto bajo su objetivo, dentro del sub-intervalo preferido de la formación Caney. Tal y como estaba previsto, el petróleo y gas destacados se registraron durante la perforación, siendo comparable a algunos de los pozos de mejor producción de la Compañía hasta la fecha.

La Compañía ha programado comenzar las operaciones de estimulación por fractura a finales de la semana que viene. Cuando las operaciones de estimulación se completen, la Compañía comenzará de forma inmediata el flujo de vuelta al pozo y lo pondrá en producción.

El anillo de perforación se perforará en los próximos días y después pasará a la siguiente localización para la perforación del pozo Hartgraves 1-6H (con unos intereses laborales del 100%).

Wolf Regener, director general y consejero delegado, comentó: "Estoy muy contento de haber logrado perforar este pozo de forma segura y con un presupuesto menor, y de que el petróleo y gas demuestren estar tan fuertes. Este resultado es una prueba del excelente equipo con el que contamos. Estamos impacientes por completar este pozo y perforar y completar nuestros próximos pozos previstos, que están además en áreas que son geológicamente comparables con algunos de nuestros pozos con mejores prestaciones. Esperamos que este programa de perforación aumente de forma considerable nuestro flujo de caja ya de por sí positivo, además de demostrar reservas adicionales".

Actualización de las operaciones

La Compañía planea comenzar de nuevo con los tres pozos anunciados anteriormente en la próxima semana al tiempo que el operador offset ha completado sus estimulaciones por fractura. Los cuatro pozos Woodford no operados en los que la Compañía cuenta con un interés laboral de un 5% se espera también que estén en producción en breve.

Acerca de BNK Petroleum Inc.

BNK Petroleum Inc. es una Compañía internacional dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas centrada en la búsqueda y explotación de grandes recursos de petróleo y gas. Por medio de varias afiliadas y filiales, la Compañía posee y realiza operaciones en las propiedades de gas esquisto y concesiones en Estados Unidos. Además, la Compañía utiliza su técnica y experiencia operativa para identificar y adquirir proyectos adicionales. Las acciones de la Compañía cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo de cotización BKX.

Nota cautelar sobre información prospectiva

Determinadas declaraciones contenidas en este comunicado constituyen "información prospectiva" ya que dicho término se utiliza en las leyes de valores canadienses aplicables, incluyendo declaraciones sobre el plazo y los resultados esperados del desarrollo de pozos previstos de Caney, el reinicio y rendimiento de cerrar pozos y el comienzo de la producción de los pozos no operados. La información prospectiva se basa en planes y estimaciones de la dirección e interpretaciones de la información de exploración por el equipo de exploración de la Compañía en la fecha en que se proporciona información y está sujeta a varios factores y suposiciones de la dirección, incluyendo que las indicaciones de los resultados iniciales son indicadores razonablemente precisos de la prospectividad de los intervalos de esquisto, que las aprobaciones regulatorias requeridas estarán disponibles cuando se requiera, que no haya retrasos no previstos, efectos geológicos o de otro tipo inesperados, fallos en el equipamiento, retrasos o disputas laborales o contractuales, que los planes de desarrollo de la Compañía y sus co-asociados no cambien, que las operaciones del operador procedan según lo previsto por la directiva, que la demanda de petróleo y gas sea sostenida, que la Compañía continúe pudiendo acceder al capital suficiente mediante financiaciones, farm-ins u otras disposiciones de participación para mantener sus proyectos, y que las condiciones económicas globales no se deterioren de manera que tengan un impacto negativo en el negocio de la Compañía, su capacidad para avanzar su estrategia empresarial, y la industria en su totalidad. La información prospectiva está sujeta a una variedad de riesgos e incertidumbres y otros factores que podrían causar que los planes, estimaciones y resultados reales varíen materialmente de los proyectados en dicha información prospectiva. Los factores que podrían causar que la información prospectiva de este comunicado cambie o sea imprecisa incluyen, entre otros, el riesgo de que cualquiera de las suposiciones en las que se basa dicha información prospectiva varíe o demuestre ser inválida, incluyendo que la Compañía o sus filiales no puedan por cualquier motivo obtener y proporcionar la información necesaria para asegurar las aprobaciones requeridas o que las aprobaciones regulatorias requeridas no esté disponibles cuando se requiera, que se encuentren resultados geológicos no esperados, que se produzcan fallos en el equipamiento, retrasos en permisos o disputas laborales o contractuales o cortes, que las operaciones del operador lleven más tiempo del esperado o tengan efectos secundarios inesperados en las operaciones de la Compañía, que las técnicas de finalización requieran más optimización, que las tasas de producción no se correspondan con las suposiciones de la Compañía, que las tasas de producción sean muy bajas o que no haya producción, que la Compañía no pueda acceder al capital requerido, que no se produzcan las situaciones que se supusieron, que se produzcan, y que esas condiciones que se asuman continúen o mejoren, y los otros riesgos e incertidumbres aplicables a las actividades de exploración y desarrollo y el negocio de la Compañía establecido en la discusión y análisis de la directiva de la Compañía y su formulario de información anual, ambos disponibles para ver en el perfil de la Compañía en www.sedar.com [http://www.sedar.com/], cualquiera de los cuales podría resultar en retrasos, cese en el trabajo previsto o pérdida de una o más concesiones y tengan un efecto adverso en la Compañía y su condición financiera. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas, diferentes de las requeridas por la ley aplicable.

Si desea más información: Wolf E. Regener, +1 (805) 484-3613, e-mail: investorrelations@bnkpetroleum.com, página web: www.bnkpetroleum.com

Sitio Web: http://www.bnkpetroleum.com/

