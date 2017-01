COMUNICADO: Namirial Spa, un nuevo líder en gestión de transacciones digitales

SENIGALLIA, Italia, January 18, 2017 /PRNewswire/ --

Namirial reconocida como líder en los nuevos informes de analistas

El grupo Namirial Group continúa su ascenso en el mercado mundial de la Digital Transaction Management (DTM). El grupo, dirigido por Claudio Gabellini y Enrico Giacomelli, y con sede en Italia, ha sido clasificado como líder en Europa y es una de las firmas más prominentes e innovadoras a nivel internacional en el informe Forrester: "Vendor Landscape: E-Signature, Q4 2016".

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/458069/namirial_group_Logo.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/458068/Aragon_Research_Globe_for_Digital_Transaction_Management_Infographic.jpg)

La calificación de Forrester se ha corroborado por Aragon Research en su reciente informe: "The Aragon Research Globe for Digital Transaction Management 2016". La compañía estadounidense, que analiza la innovación, calidad y efectividad de los servicios de tecnología para empresas de todo el mundo, calificó a Namirial como una firma líder en el mercado DTM global.

"Namirial es definitivamente un vendedor en el que fijarse", dijo Jim Lundy, consejero delegado de Aragon Research. "Las adquisiciones recientes de SIGNificant Software y XYZmo posicionan de inmediato a Namirial como uno de los mayores proveedores europeos de DTM. eSignanyhere, la solución DTM omnicanal de Namirial, es una nueva oferta combinada para el mercado de la firma digital. Admite varios formatos de la firma con características biométricas en todos los canales (físicos y digitales) y dispositivos (p. ej., PC, tabletas, smartphones, kioskos)".

En el Aragon Report, Namirial se clasificó en el cuadrante líder y también destacó como uno de los vendedores con presencia global. La biométrica es una capacidad indispensable para muchos clientes europeos e internacionales pero no es importante para el mercado estadounidense, donde Adobe y Docusign tienen la mayor parte de su empresa.

Está claro, según estos informes de investigación recientes, que Namirial es el principal vendedor que debe considerarse cuando las firmas legalmente vinculantes son un factor de decisión importante y un vendedor que considerar para cualquier proyecto cuyo objetivo sea transformar los procesos en papel en procesos digitales.

"Estamos encantados y orgullosos de ser reconocidos por Aragon como un líder en DTM", dijo el consejero delegado de Namirial, Luigi Enrico Tomasini. "Nos hemos centrado en ayudar a las empresas a simplificar cómo se hacen los negocios transformando los procesos en papel, lentos, complejos, costosos y manuales en procesos digitales sin fricción y adaptables". Tomasini continuó: "Si esta comparación se realiza solamente según la fuerza de los requisitos europeos, creemos que Namirial debería clasificarse como el vendedor número uno".

"Nuestras capacidades, flexibilidad y modelo de comercialización nos convertirán en el nuevo vendedor que cualquier empresa debería considerer para sus proyectos de transformación digital o como reemplazo empresarial para su actual piloto de e-sign", señaló Paul Giordano, director de País de NORAM a cargo de la relación con analistas.

Acerca de Aragon Research

Aragon Research no respalda a vendedores o sus productos o servicios que estén referenciados en sus publicaciones de investigación, y no asesora a los usuarios para seleccionar a los vendedores que estén clasificados en lo más alto. Las publicaciones de Aragon Research están formadas por las opiniones de la organización Aragon Research and Advisory Services y no deberían considerarse como declaraciones de hecho. Aragon Research proporciona sus publicaciones de investigación y la información contenida en ellas "TAL Y COMO ES", sin garantía de ningún tipo.

Acerca de Namirial

Namirial es una compañía de software y servicio y una autoridad en certificación, que ofrece servicios de confianza como firma electrónica, e-mail registrado, factura electrónica y archivado digital a más de 1.000.000 clientes. Además, Namirial ha instalado más de 400.000 puestos de su captura de firma SW y procesa varios millones de transacciones cada día.

http://www.namirial.com/en

Photo:

http://mma.prnewswire.com/media/458068/Aragon_Research_Globe_for_Digital_Transaction_Management_Infographic.jpg

http://mma.prnewswire.com/media/458069/namirial_group_Logo.jpg

CONTACTO: Jacopo Frattini, director de Comunicación de Namirialj.frattini@maybesrl.com, +33-71-7901101, media@namirial.com

PUBLICIDAD