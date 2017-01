COMUNICADO: Richmont consigue una dirección de funcionamiento anual revisada y ofrece una producción record (2)

(1) Hace referencia a las medidas de prestaciones non-IFRS desveladas presentadas al final de este comunicado.

(2) Las previsiones revisadas asumen un tipo de cambio de 1,33 para el periodo de enero a junio y de 1,30 para el periodo de julio a diciembre.

(3) Incluye los costes de activos de las minas Beaufor y Monique.

Lo más destacado a nivel operativo

Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16

Island Gold Mine

Tpd subterráneo 669 657(1) 853 911 735(2) 977

tpd molido 722 656(1) 834 878 640(2) 903

Grado cabeza molido (g/t) 7,27 7,62 11,31 7,51 7,70 9,31

Beaufor Mine

Tpd subterráneo 338 306 323 286 282 302

Grado cabeza molido (g/t) 5,93 6,30 4,96 5,27 5,62 6,16

(1) La productividad subterránea del cuarto trimestre de 2015 incluye una parada de la mina de 3 semanas y una parada de 2 semanas del molido.

(2) La productividad del tercer trimestre de 2016 incluye una parada de la mina subterránea de 16 días y una parada de 25 días del molido.

Lo más destacado de Island Gold Mine



- La producción para el trimestre fue de 24.086 onzas de oro (22.422 onzas vendidas)

y 83.323 onzas de oro (82.273 onzas vendidas) para el año, lo que supone un aumento de

un 51% frente al año 2015, superando las directrices de producción revisadas para el

año.

- Los costes de activos para el trimestre fueron de 826 dólares por onza (619 dólares

estadounidenses por onza). Los costes de activos para el año 2016 fueron de 779

dólares por onza (587 dólares estadounidenses por onza), por debajo de las previsiones

revisadas para el año, con una reducción de un 24% frente a 2015.

- La mina subterránea y producción de molido para el trimestre alcanzó una media de 977

y 903 toneladas al día, respectivamente, en línea con el escenario de producción de

2017 considerado en la PEA que está actualmente bajo revisión.

- Durante el trimestre, la minería de realce de agujero largo comenzó en las extensiones

orientales y occidentales del segundo horizonte de minería y desarrollo de mineral que

empezó en el horizonte de minería de tercer grado superior.

- El desarrollo de la rampa principal siguió, llegando a una profundidad vertical de 846

metros a final del trimestre. Se espera que la rampa llegue al final del horizonte de

minería de tercer grado superior a un nivel de 860 metros en el primer trimestre del

año 2017.

- El grado de cabeza de molido para el trimestre fue de 9,31 g/t, lo que equivale a un

aumento en comparación a los dos primeros trimestres, debido sobre todo al aumento de

la contribución de mineral de grado superior frente al tercer horizonte de minería y

la reconciliación de grado positivo de un 10% (minería frente a las reservas minerales

del 31 de diciembre de 2015).

- Durante el trimestre, Richmont recibió las modificaciones de permiso necesarias que

permitieron la minería de mineral y tasa de procesamiento con un aumento de una media

de 1.100 toneladas al día, tal y como se contempló en la PEA que actualmente está bajo

revisión.

Lo más destacado de Beaufor Mine



- La producción para el trimestre creció frente a los trimestres anteriores hasta

llegar a las 5.419 onzas de oro (5.337 onzas vendidas) a un precio de activos de 1.480

dólares por onza (1.110 dólares estadounidenses por onza). La productividad

subterránea aumentó frente a los dos trimestres anteriores hasta una media de 302

toneladas al día en su grado de cabeza de molido superior de 6,16 g/t (8,78 g/t en

diciembre) como resultado de la disponibilidad de equipamiento móvil mejorada y el

aumento de las actividades de minería de realce en la Zona Q de grado superior. Para

el año 2016, la mina produjo 19.562 onzas de oro (19.216 onzas vendidas) a un coste de

activos de 1.444 dólares por onza (1.090 dólares estadounidenses por onza).

- Los grados y productividad subterránea se espera sigan aumentando en los trimestres

futuros al tiempo que la producción superior de minería de realce está prevista para

una zona Q de grado superior y la capacidad de equipamiento móvil sigue mejorando.

- La producción anual de la División de Quebec, que incluye las minas de Beaufor y

Monique, fue de 20.727 onzas de oro con un coste de activos de 1.429 dólares por onza

(1.079 dólares estadounidenses por onza), con unas revisiones revisadas con niveles

menores para el año.

Próximas noticias



- Actualización de reservas y recursos 2016 (principios de febrero)

- Previsiones operativas de 2017 (principios de febrero)

- Resultados financieros anuales y del cuarto trimestre (21 de febrero)

- Actualización de exploración (primer trimestre de 2017)

- Resultados de la PEA (segundo trimestre de 2017)

Medidas de prestaciones de estándares de información financiera no internacionales ("IFRS")

En este comunicado, se utiliza el término "coste de activos por onza", siendo una medida de prestaciones no-IFRS, pudiendo no ser comparable a las medidas similares presentadas por otras compañías. La Corporación cree que, además de las medidas convencionales preparadas según las IFRS, la Corporación y algunos inversores utilizan esta información para evaluar el rendimiento de la Corporación. Así, está previsto proporcionar información adicional y no deberá considerarse de forma aislada o como sustituto de las medidas de prestaciones de rendimiento preparadas según las IFRS. El "coste de activos por onza" es una medida de prestaciones ordinaria dentro de la industria de la minería de oro, pero no presenta ninguna definición estandarizada. La Corporación ha informado de coste de activos por onza basada en las onzas vendidas. Los costes de activos incluyen los costes de los sitios operativos, administración, royalties y créditos de productos, pero son exclusivos de la depreciación, gastos de acreditación, intereses sobre alquileres de capital y exploración y costes de evaluación de proyectos.

Acerca de Richmont Mines Inc. Richmont Mines produce actualmente oro de la Island Gold Mine en Ontario, y la Beaufor Mine en Québec. La Corporación está también avanzando el desarrollo de la amplia extensión de recursos de alto grado en profundidad en la Island Gold Mine en Ontario. Con 35 años de experiencia en producción, exploración y desarrollo de oro, y una gestión financiera prudente, la Corporación está bien posicionada para crear rentablemente su base de reserva canadiense y entrar con éxito en su siguiente fase de crecimiento.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas que incluyen riesgos e incertidumbres. Cuando se utilizan en este comunicado, las palabras "estima", "proyecta", "anticipa", "espera", "pretende", "cree", "espera", "podría" y expresiones simulares, así como "podrá", "hará" y otras indicaciones de tiempo futuro, se refieren a declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se basan en las actuales expectativas y se aplican solo en la fecha en la que se realizaron. Excepto que se requiera por ley, la Corporación no asume ninguna obligación y rechaza cualquier responsabilidad de actualizar o revisar públicamente declaraciones o información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.

(CONTINUA)

PUBLICIDAD