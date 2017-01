COMUNICADO: Stella Artois pide a los socios que se unan a la lucha para terminar la crisis global del agua en el FEM (1)

-- Stella Artois pide a los socios que se unan a la lucha para terminar la crisis global del agua con Matt Damon y Gary White en el Foro Económico Mundial

La marca global anuncia un acuerdo multiaño con Water.org para ayudar a llevar el agua limpia a más de 3,5 millones de personas en el mundo en desarrollo

DAVOS, Suiza, 17 de enero de 2017 /PRNewswire/ -- Hoy, en el Foro Económico Mundial (FEM, Artois y Water.org pidieron a los líderes empresariales, corporaciones, medios y consumidores unirse a la misión para ayudar a terminar con la crisis global del agua. In situ, Stella Artois impulsó su propio compromiso hacia este esfuerzo con una extensión multiaño de la campaña "Buy a Lady a Drink" con Water.org, cofundado por Matt Damon y Gary White. Mediante esta alianza, pretenden ayudar a ofrecer a 3,5 millones de personas con un acceso sostenible y a largo plazo al agua limpia para 2020.

"Creemos que el agua tiene el poder de desbloquear el potencial de las comunidades en todo el mundo", dijo Ricardo Tadeu, presidente de zona de Africa, AB InBev. "Por ello, Stella es una apasionada y está comprometida con ayudar a Water.org a acabar con la crisis global del agua, pero no podemos hacerlo solos. Estamos pidiendo a los consumidores y líderes empresariales que se unan a nosotros y tomen medidas para ayudar a acabar con la crisis global del agua".

Una de cada 10 personas en el mundo en desarrollado carece de acceso al agua segura. Este problema afecta desproporcionadamente a mujeres y niños, que pasan millones de horas al día recogiendo agua en lugar de trabajar, cuidar a la familia o asistir al colegio.

"Tengo cuatro hijas y es duro imaginarlas teniendo que caminar durante horas cada día para conseguir agua limpia, como tantas mujeres hacen en todo el mundo", dijo Matt Damon, cofundador de Water.org. "Queremos terminar con estos trayectos. Mediante nuestra asociación con Stella Artois y el lanzamiento de campaña en el Foro Mundial Económico, estamos invitando a los consumidores de todo el mundo a ayudarnos a hacer esto".

La asociación entre Stella Artois y Water.org contribuye a la Iniciativa Global del Agua 2017 del Foro Mundial Económico. También apoya el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas n.º 6, que pretende asegurar el acceso al agua segura y asequible para todos para 2030, y está impulsado por la creencia de que un problema de esta magnitud solo puede resolverse mediante colaboración.

"No es necesario ni aceptable que cada 90 segundos un niño muera de una enfermedad relacionada con el agua", dijo Gary White, consejero delegado y cofundador de Water.org. "Necesitamos socios y recursos comprometidos -tanto humanos como capitales- para ayudar a terminar con la crisis global del agua".

Desde el lanzamiento de la campaña "Buy a Lady a Drink" hace dos años, Stella Artois ha ayudado a Water.org a ofrecer más de 800.000 personas en el mundo en desarrollo con acceso a cinco años de agua limpia, mediante la venta de más de 225.000 cálices de edición limitada y donando directamente más de tres millones de dólares a Water.org. Este año, el alcance y escala de la campaña se expandirán enormemente mediante las inversiones aumentadas y la incorporación de nuevos países al programa (como Brasil, Canadá, Chile y Uruguay), así como nuevos puntos táctiles de consumo, incluyendo tiendas minoristas físicas, y bares y restaurantes, donde los consumidores ya están interactuando con la marca Stella Artois. Además, la alianza pretende retar a otras compañías globales para que se unan a la causa mostrando que ayudar al mundo también puede ser un buen negocio.

Para demostrar el impacto de este programa, Stella Artois y Water.org están estrenando un corto digital en los encuentros de Davos en el que Elizabeth, una joven madre de North Kapuonja, Kenia, obtiene acceso al agua limpia mediante un programa comunitario nuevo implementado por Water.org y su socio local KWAHO. El corto cuenta la historia de cómo el agua limpia liberó a Elizabeth de tener que caminar durante horas cada día para recoger agua para su familia, permitiéndole desarrollar sus talentos naturales y trabajar como costurera para su comunidad.

Los exclusivos cálices de edición limitada están diseñados por artistas locales en Cambodia, Brasil y UgandaLos consumidores pueden estar implicados y ayudar a acabar con la crisis global del agua adquiriendo los nuevos cálices de edición limitada de Stella Artois. Por cada cáliz vendido, Stella Artois ayudará a Water.org a ofrecer cinco años de agua limpia para una persona en el mundo en desarrollo. Hasta la fecha, más de 225.000 cálices de edición limitada se han vendido a través del programa "Buy a Lady a Drink".

Los cálices de este año incluyen diseños únicos por tres artistas influyentes: Lisa Mam de Cambodia, Fernando Chamerelli de Brasil y Eria Nsubuga de Uganda. Cada diseño refleja la experiencia del artista y la interpretación artística de la crisis global del agua en su país, y representa uno de los países donde Water.org ofrece asistencia.

Como novedad para 2017, la campaña también introduce dos mecanismos adicionales de donación, aumentando el alcance y escala del programa. Por cada paquete de seis o doce botellas de Stella Artois vendido en tiendas minoristas selectas (en EE. UU. y Reino Unido), Stella Artois ayudará a Water.org a suministrar seis o 12 meses de agua limpia para una persona en el mundo en desarrollo. Por cada pinta o botella de cerveza vendida en bares y restaurantes selectos (en EE. UU. y Reino Unido), Stella Artois ayudará a Water.org a ofrecer un mes de agua limpia para una persona en el mundo en desarrollo.

Descubra cómo podemos ser la generación que termine con la crisis global del agua visitando www.BuyALadyADrink.com [http://www.buyaladyadrink.com/].

(1 )World Health Organization y UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP). (2015) Progress on Drinking Water and Sanitation, 2015 Update and MDG Assessment. [http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/jmp-2015-update/en/]

Acerca de Stella ArtoisStella Artois® forma parte de una tradición cervecera belga que se remonta a 1366. Es la cerveza belga número uno en el mundo y está presente en más de 80 países. Stella Artois® es una cerveza rubia tipo pilsner con filtrado de fondo. Apaga la sed con un paladar medio maltoso y un final nítido y vivificante, suministrando un sabor pleno con un toque de amargor. Stella Artois® se disfruta mejor si se sirve a una temperatura de entre 3 y 5 grados Celsius y debe servirse en el exclusivo cáliz Stella Artois®, de acuerdo con el Ritual de escanciado en 9 etapas que garantiza una experiencia perfecta de esta lager con estándar de oro. Visite www.stellaartois.com [http://www.stellaartois.com/] para obtener más información.

