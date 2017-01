COMUNICADO: CGAP: La tecnología por sí sola no basta para obtener la interoperabilidad en los servicios financieros digitales

-- Nueva encuesta del CGAP concluye que la tecnología por sí sola no puede proporcionar una interoperabilidad exitosa en los servicios financieros digitales

Para que funcionen bien los sistemas de pagos que buscan favorecer a las personas de bajos recursos, se necesitan gobernanza e incentivos empresariales

WASHINGTON, 16 de enero de 2017 /PRNewswire/ -- No importa lo bien diseñada que esté la tecnología, la interoperabilidad en los servicios financieros digitales no alcanzará todo su potencial salvo que se implementen incentivos y una estructura empresarial correcta, concluye el CGAP en su nuevo informe titulado, Digital Finance Interoperability and Financial Inclusion: A 20-Country Scan (Interoperabilidad de las finanzas digitales e inclusión financiera: Un análisis de 20 países).

Cuando los proveedores y reguladores de servicios financieros hablan sobre la interoperabilidad, nos vienen a la mente imágenes de intercambios, plataformas y software -en resumen, las herramientas técnicas que permiten que los sistemas de pago modernos funcionen en forma conjunta. Sin embargo, la nueva encuesta mundial de interoperabilidad realizada por el CGAP concluye que un intercambio de pagos libre de problemas, veloz y barato -un medio importante de conectar a las personas de bajos recursos con la economía formal- es algo más que las conexiones técnicas.

El informe sostiene que un sistema de pago interoperable exitoso depende de tres elementos:

--- Gobernanza y reglas de funcionamiento implementadas que abarquen el modo

en que los participantes toman decisiones, gestionan operaciones en

forma conjunta y consideran al riesgo;

-- Acuerdos empresariales que equilibren los intereses económicos de los

participantes, desde los precios hasta el marketing de la marca, para

incentivarles a intercambiar pagos; e

-- Infraestructura técnica sólida que conecte a los participantes. La

misma puede ser cualquier cosa -desde un intercambio de pago o una

conexión bilateral hasta un servicio tercerizado.

Greta L. Bull, consejera delegada del CGAP, afirmó: "La interoperabilidad es importante para el desarrollo de los servicios financieros digitales, en la medida en que proporciona una mejor experiencia para los consumidores de bajos recursos e introduce eficiencias y escala en el sistema de pagos. Muchos países están explorando vías que conduzcan a la interoperabilidad. Lo que esta investigación demuestra es que no hay una sola fórmula para alcanzar la interoperabilidad".

La encuesta también llegó a las siguientes conclusiones:

1. Coordinación: A pesar de que se puedan haber implementado varios

sistemas y una infraestructura técnica, lleva tiempo que los cambios en

la conducta financiera surtan efecto y que los usuarios finales entiendan

el modo de usar el sistema.

2. El enfoque en la tecnología es miope: Aunque los sistemas interoperables

pueden involucrar tecnología, otros elementos cruciales como una buena

gobernanza e incentivos empresariales, son de vital importancia. El

resultado final será que más personas utilizarán los servicios

financieros formales y las empresas se beneficiarán de una mayor

captación.

3. ¿El huevo o la gallina? Los servicios financieros digitales no son una

precondición necesaria para establecer un sistema interoperable y no hay

un camino o una coordinación definida para establecer al sistema.

Algunos sistemas interoperables son impulsados por el mercado y algunos

lo son por el gobierno y las políticas; depende del contexto del país.

La encuesta del CGAP es la primera de su clase y muestra los avances realizados en lo que refiere a la interoperabilidad en 20 países, incluyendo India, Kenia, Egipto y México, a través de tres continentes. Proporciona una evaluación general de los pagos que se hicieron hacia y desde cuentas transaccionales de pequeño valor, a través de tres tipos de sistemas interoperables entre tres o más proveedores, dos proveedores y a través de un tercero que conecta a varios proveedores entre sí.

CGAP Working Paper: Digital Finance Interoperability and Financial Inclusion: A 20-Country Scan, by Pablo Garcia Arabehety, Gregory Chen, William Cook and Claudia McKay http://www.cgap.org/publications/digital-finance-interoperability-financial-inclusion [http://www.cgap.org/publications/digital-finance-interoperability-financial-inclusion]

Presentación en PowerPoint: http://www.slideshare.net/CGAP/digital-finance-and-interoperability-20-country-scan [http://www.slideshare.net/CGAP/digital-finance-and-interoperability-20-country-scan]

CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) (Grupo de consulta para asistir a los pobres) es una asociación mundial de más de 30 organizaciones líderes que procuran fomentar la inclusión financiera. El CGAP desarrolla soluciones innovadoras a través de investigación práctica y una interacción activa con los proveedores de servicios, legisladores y financiadores, a efectos de posibilitar enfoques de escala. Ubicado en la sede del Banco Mundial, el CGAP combina un enfoque pragmático para un desarrollo responsable del mercado con una plataforma de defensa basada en la evidencia, cuyo objetivo es aumentar el acceso a los servicios financieros que las personas de bajos recursos necesitan para mejorar sus vidas. Si desea conocer más detalles, entre en www.cgap.org [http://www.cgap.org/].

