COMUNICADO: SurgaColl Technologies: La directiva anuncia nuevo consejero delegado

DUBLIN, January 16, 2017 /PRNewswire/ --

La directiva de SurgaColl Technologies Ltd., el desarrollador de innovadores productos basados en colágeno para la regeneración de tejido humano, anuncia el nombramiento de William (Bill) Allan como consejero delegado con efecto inmediato.

Bill es un ejecutivo de la industria de los dispositivos médicos con experiencia internacional que ha ocupado una serie de cargos de dirección y administración en compañías de dispositivos médicos globales, como Smith & Nephew, Angiodynamics, Orthovita y Stryker. Cuenta con un sólido historial en el lanzamiento de nuevos productos y creación de empresas de éxito en el sector, y ha trabajado en Europa, Africa y Norteamérica.

Formado en la University of Edinburgh (Cirugía dental), University of Capetown (MBA) e Insead Business School (AMP), Bill es miembro del consejo de ABHI (Association of British Healthcare Industries).

Un enérgico líder empresarial con alta visión comercial, Bill tiene experiencia en un amplio rango de sectores de la industria de los dispositivos médicos: oftalmología, ortopedia, tratamiento de las heridas, vascular y oncología.

Pat Forristal, presidente de SurgaColl, dijo: "Estoy encantado de dar la bienvenida a Bill al equipo de SurgaColl. Bill aporta una riqueza de alto liderazgo y experiencia comercial internacional en la industria de los dispositivos médicos y esperamos con impaciencia su contribución como consejero delegado de SurgaColl mientras desarrollamos y hacemos crecer la compañía para convertirnos en un agente líder en el negocio global de la ortobiología en los próximos años.

"Bill reemplazará en el cargo de consejero delegado a John Gleeson, que ha sido director del área técnica y consejero delegado de la compañía los últimos tres años. En nombre de la junta, me gustaría reconocer el gran trabajo de John durante ese tiempo y esperamos su continuo liderazgo en el desarrollo de las tecnologías y cartera de productos de la compañía".

Acerca de SurgaColl

SurgaColl(TM) Technologies Ltd. es una innovadora compañía de dispositivos médicos que suministra nuevos productos de regeneración de tejidos para el tratamiento quirúrgico de la enfermedad del hueso cartílago y otros tejidos humanos, basándose en las tecnologías desarrolladas por el Tissue Engineering Research Group (TERG) en el Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI).

Surgacoll Technologies Ltd es un pionero en el campo de la medicina regenerativa. Una escisión del RCSI, la compañía está desarrollando implantes de reparación de tejido altamente innovadores diseñados para permitir la regeneración del cartílago y huesos, mejorando los resultados y el estándar de cuidado para pacientes en todo el mundo. SurgaColl tiene dos productos: HydroxyColl es un sustituto de injerto óseo de "próxima generación" y ChondroColl es un implante de reparación del cartílago de tres capas biomimético. Bill Allan: T +44(0)920-143-030, E bill.allan@surgacoll.com

