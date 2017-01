COMUNICADO: Lexus y Dane DeHaan, estrella de Valerian, exhiben el monoplaza 'SKYJET' en Miami

MIAMI, January 14, 2017 /PRNewswire/ --

Tal y como aparece en la próxima película de ciencia-ficción de Luc Besson "Valerian and the City of a Thousand Planets"

Dane DeHaan, protagonista de la película de 2017 VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS (Valerian y la ciudad de mil planetas), develó anoche una réplica del principal vehículo de las escenas de persecución en el filme. El monoplaza SKYJET se estrenó como parte de un inmersivo evento de Lexus en Miami, en el que se exhibieron los productos más recientes de la marca de lujo y actividades de estilo de vida.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/457029/Lexus_International_Valerian_1.jpg)

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/457030/Lexus_International_Valerian_2.jpg)

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/457031/Lexus_International_Valerian_3.jpg)

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/457032/Lexus_International_Valerian_4.jpg)

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/457033/Lexus_International_Valerian_5.jpg)

El SKYJET fue creado por el equipo de Valerian con la ambición de presentar un vehículo basado en la realidad pero apropiado para el mundo de Valerian, que existe dentro de 700 años. El equipo creativo del filme colaboró con diseñadores de Lexus para incorporar elementos de diseño contemporáneo que presentan adaptaciones de modelos icónicos actuales para crear el SKYJET final.

El diseño final incorpora una interpretación adaptada de la parrilla "spindle" distintiva de Lexus, y un diseño de faros delanteros similar al del esperado cupé Lexus LC de 2018, definido por una forma atlética y aerodinámica. Además, al diseñar el interior del modelo concepto, el equipo creativo de Valerian se inspiró en los últimos avances de la marca en IA (Inteligencia Artificial) y avanzadas tecnologías de HMI. La narrativa también incorporará una cápsula imaginada de energía del futuro, inspirada en el trabajo de Lexus en la innovadora tecnología de celda de combustible de hidrógeno. Las primeras imágenes del vehículo se revelaron en noviembre, el mismo día del debut del avance de la película.

En un comentario sobre la presentación, Dane dijo: "Siempre he querido trabajar con Luc Besson porque él realmente afina cada detalle de sus películas, dándole vida a la narrativa en la forma más imaginativa posible. La colaboración con Lexus en el SKYJET es un gran ejemplo de esto. Las épicas escenas de persecución de Valerian con el Skyjet sin duda serán uno de los momentos más emocionantes de la película".

La presentación de la réplica fue coreografiada como un llamativo espectáculo de luces antes de que Dane subiera al escenario para hablar sobre la filmación con el SKYJET y el trabajo en el set con su coestrella Cara Delevingne y el director Luc Besson.

Comentando sobre la asociación, Spiros Fotinos, director de Marketing de Marca Internacional en Lexus, agregó: "Cuando Luc habló por primera vez sobre su visión para Valerian, estaba claro que compartía nuestra ambición de ir más allá de lo ordinario y crear experiencias asombrosas. Fue un reto emocionante imaginar el diseño y las tecnologías para el SKYJET desde el punto de vista de Lexus. Además de tener a nuestra marca como parte de una historia increíble, disfrutamos la cara que pusieron nuestros diseñadores e ingenieros cuando les dijimos que iban a trabajar !en una nave espacial!"

Lexus está lista para ofrecer una serie de experiencias asombrosas en los siete meses próximos, con el propósito de acercar a los fans del cine en todo el mundo a la acción de Valerian en la preparación del estreno del filme en julio de 2017.

Vea más detalles sobre VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS en:

Facebook: https://www.facebook.com/ValerianMovie

[https://protect-eu.mimecast.com/s/DYMUBwMedguq ]

Twitter: https://twitter.com/ValerianMovie

[https://protect-eu.mimecast.com/s/8o5fBL58kpiq ]

Instagram: https://instagram.com/valerianmovie/

[https://protect-eu.mimecast.com/s/QrKtBxGDnRCX ]

#ValerianSKYJET #LexusLens

Facebook: https://www.facebook.com/LexusInternational [http://bit.ly/2fchCrz ]

Twitter: https://twitter.com/LexusInt [http://bit.ly/2fz3dEL ]

Instagram: https://www.instagram.com/beyondbylexus

http://www.lexus-int.com

ACERCA DE VALERIAN

Basándose en la clásica serie de novelas gráficas Valerian y Laureline, el visionario autor y director Luc Besson desarrolla este icónico material en una épica saga de ciencia ficción, única y contemporánea.

Valerian (Dane DeHaan) y Laureline (Cara Delevingne) son agentes especiales del gobierno de los territorios humanos, encargados de mantener el orden en todo el universo. Cumpliendo la directiva de su comandante (Clive Owen), Valerian y Laureline se embarcan en una misión a la impresionante ciudad intergaláctica de Alpha, una metrópolis en constante expansión habitada por miles de diferentes especies de los cuatro rincones del universo. Los diecisiete millones de habitantes de Alpha han confluido allí a lo largo del tiempo, uniendo sus talentos, su tecnología y sus recursos para el bien común. Por desgracia, no todos en Alpha comparten estos objetivos; de hecho, hay fuerzas ocultas en acción, poniendo en gran peligro a nuestra raza.

ACERCA DE LEXUS

Desde su debut en el mercado de Estados Unidos en 1989, Lexus ha ganado renombre mundial por sus productos de alta calidad y su ejemplar servicio al cliente. Lexus es famoso por la fiabilidad superior de sus vehículos y es el líder en híbridos de lujo, con automóviles híbridos que combinan una tecnología innovadora con lujo de alto nivel. Hasta la fecha, Lexus se ha extendido a más de 90 mercados en todo el mundo. La evolución de Lexus no solo se refleja en los diseños avanzados de sus vehículos más recientes, sino también en la misión de la marca de atraer a la próxima generación de consumidores de lujo con conocimiento, productos y servicios visionarios, originales y estimulantes. http://www.lexus-int.com

