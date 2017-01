COMUNICADO: QS revela las 250 principales escuelas de negocios del mundo

QS Quacquarelli Symonds publicó hoy el QS Global 250 Business Schools Report 2017 [http://www.topmba.com/why-mba/publications/global-250-business-schools-report-2017?utm_source=release&utm_medium=email&utm_campaign=G250Ranking17 ] . El análisis reconoce las instituciones de alto nivel tanto para la empleabilidad como el nivel académico en todas las principales regiones del mundo y las clasifica en cuatro cuadrantes. Las escuelas sobresaliendo en docencia, investigación y empleabilidad se encuentran en el cuadrante 'Global Elite'.

Las escuelas que sobresalen en enseñanza y producción de investigación líder están en el cuadrante 'Top-Tier Research'; mientras que las escuelas que sobresalen en empleabilidad se encuentran en el cuadrante de 'Top-Tier Employability'; las restantes instituciones entran en el nivel intermedio, o cuadrante "Superior"; 12.125 empleadores de MBA y 8.376 académicos contribuyeron al propio análisis de QS.

Los resultados clave incluyen:

Norteamérica



- Harvard Business School permanece como mejor proveedor de MBA de Norteamérica en

empleabilidad y nivel académico;

- La Wharton School se posiciona segunda regionalmente para rendimiento académico y

tercera regionalmente para empleabilidad de graduado MBA;

- La Graduate Business School de Stanford University se posiciona segunda regionalmente

para empleabilidad, y tercera regionalmente para rendimiento académico;

- En total, 22 escuelas norteamericanas se sitúan en el cuadrante Global Elite, que

contiene aquellos proveedores de MBA que logran puntuaciones excepcionales para

rendimiento académico y empleabilidad del graduado. 18 son americanas; 4 son

canadienses.

Europa



- London Business School sigue siendo la escuela empresarial líder de Europa;

- INSEAD de Francia se posiciona segunda para ambos indicadores;

- HEC Paris se posiciona tercera para empleabilidad del graduado; la University of

Cambridge's Judge Business School sigue a LBS y INSEAD en resultados académicos;

- 16 instituciones europeas están en el cuadrante Global Elite. Este grupo está

compuesto de escuelas de negocios de Francia (3), Alemania (1), Italia (1), Países

Bajos (1), España (2), Suiza (2) y Reino Unido (6).

Asia-Pacífico



- La región de Asia-Pacífico cuenta con cinco instituciones Global Elite: dos de

Singapur, dos de Australia y una de la India;

- El campus satélite de Singapur de INSEAD lidera la región para empleabilidad; es

seguida por los programas MBA de AGSM (University of New South Wales) y Melbourne

Business School (University of Melbourne);

- Una escuela de negocios de Singapur también es de las mejores de la región para el

rendimiento académico: el NUS Business School (National University of Singapore). El

Melbourne Business School ocupa el segundo lugar, mientras que los programas de MBA de

AGSM ocupan el tercero.

Latinoamérica



- Dos escuelas de negocios de Latinoamérica ocupan el puesto cuarenta y cinco de

escuelas Global Elite: EGADE Business School y la Pontificia Universidad Católica de

Chile.

Otras observaciones



- La University of Cape Town GSB lidera la región de Oriente Medio y Africa para

ambos indicadores.

El informe completo se puede encontrar aquí [http://www.topmba.com/why-mba/publications/global-250-business-schools-report-2017?utm_source=release&utm_medium=email&utm_campaign=G250Ranking17 ] .

