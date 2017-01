COMUNICADO: Cifras de tráfico de Fraport 2016 (y 2)



Cifras de tráfico de Fraport

Diciembre de 2016

Aeropuertos del grupo Fraport[1]

Carga

(mercancía y

Diciembre de 2016 Fraport Pasajeros correo) Movimientos

Cuota en DELTA DELTA DELTA

% Mes % Mes % Mes %

Aeropuertos totalmente

consolidados

FRA Frankfurt, Alemania 100,00 4.258.645 3,9 185.759 8,2 33.941 0,0

LJU Liubliana, Eslovenia 100,00 95.335 18,7 962 -0,7 2.442 18,0

LIM Lima, Perú[2] 70,01 1.580.811 7,6 30.154 3,1 15.036 2,7

BOJ Burgas, Bulgaria 60,00 181 -98,4 n.d. n.d. 2 -99,3

VAR Varna, Bulgaria 60,00 36.244 22,4 1.373 >100 529 35,6

Aeropuertos parcialmente

consolidados[2]

AYT Antalya, Turquía 51,00 663.680 -1,6 n.d. n.d. 5.150 0,8

HAJ Hanover, Alemania 30,00 312.737 2,3 1.797 9,0 4.741 -8,2

LED San Petersburgo,

Rusia 25,00 982.037 24,0 n.d. n.d. 11.045 15,8

XIY Xi'an, China 24,50 3.038.473 15,6 23.679 15,5 24.59 10,4

Aeropuertos del Grupo Fraport[1]

Carga

(mercancía y

Año hasta la fecha Fraport Pasajeros correo) Movimientos

(YTD) 2016

Cuota en Año hasta DELTA Año hasta DELTA Año hasta DELTA

% la fecha % la fecha % la fecha %

Aeropuertos totalmente

consolidados

FRA Frankfurt, Alemania 100,00 60.786.937 -0,4 2.113.594 1,8 462.885 -1,1

LJU Liubliana, Eslovenia 100,00 1.404.831 -2,3 10.379 2,4 32.702 -0,6

LIM Lima, Perú[2] 70,01 18.844.534 10,1 287.826 -4,3 176.864 6,3

BOJ Burgas, Bulgaria 60,00 2.878.883 22,0 10.877 -18,0 20.873 14,2

VAR Varna, Bulgaria 60,00 1.689.595 20,8 3.293 >100 14.818 23,9

En aeropuertos parcialmente

consolidados[2]

AYT Antalya, Turquía 51,00 19.027.504 -30,9 n.d. n.d. 124.883 -27,1

HAJ Hanover, Alemania 30,00 5.408.814 -0,8 18.935 8,2 75.711 0,0

LED San Petersburgo,

Rusia 25,00 13.265.037 -1,7 n.d. n.d. 133.062 -3,8

XIY Xi'an, China 24,50 36.996.728 12,2 233.779 10,5 290.193 8,8

Aeropuerto de Frankfurt[3]

Año hasta

la fecha

Diciembre de 2016 Mes DELTA % 2016 DELTA %

Pasajeros 4.259.544 3,9 60.792.308 -0,4

Carga (mercancía y correo) 188.635 7,6 2.152.477 1,8

Movimientos de la aeronave 33.941 0,0 462.885 -1,1

MTOW (en toneladas métricas)[4] 2.219.100 -0,5 29.672.629



Teléfono: +49-69-690-70553

E-mail:t.beckmann@fraport.de



Internet:http://www.fraport.com

Facebook:http://www.facebook.com/FrankfurtAirport

Para más información sobre Fraport AG, haga clic aquí [http://www.fraport.com/en/the-fraport-group/about-us/fraport-at-a-glance.html ].

PUBLICIDAD