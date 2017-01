COMUNICADO: La European Union of Associations of Translation Companies reelige al gerente nacional de Lionbridge Rudy Tirry como dir

BRUSELAS, 12 de enero de 2017 /PRNewswire/ -- Lionbridge Technologies, Inc., ha anunciado hoy que el gerente nacional (Bélgica), Rudy Tirry, ha sido reelegido director general de la European Union of Associations of Translation Companies (EUATC [http://www.euatc.org/]). Con una duración de mandato de dos años que comenzó el 1 de enero de 2017, el nuevo mandato de Rudy es una continuación de su primer nombramiento como director general en 2015. La reelección muestra la continua implicación de Rudy al contribuir a la industria del lenguaje, junto con una prominente organización dentro del sector.

En cuanto al nuevo nombramiento, Rudy Tirry dijo: "Espero con impaciencia seguir con mi función en la EUATC. Es un honor haber sido elegido director general por segunda vez y tener la oportunidad de ayudar a la asociación a apoyar iniciativas nacionales que promueven la profesionalización en la industria del lenguaje".

La EUATC es un organismo paraguas para las asociaciones nacionales de compañías de traducción en Europa. La EUATC ofrece una voz unida para compañías de servicios del lenguaje y promueve los más altos estándares de calidad y práctica empresarial. También ayuda a mejorar la formación de lingüistas en Europa. La afiliación no está limitada a Estados miembro de la UE, sino que también incluye otros países europeos, como Suiza y Turquía.

Acerca de Lionbridge

Lionbridge permite a más de 800 marcas líderes a nivel mundial aumentar la cuota de mercado internacional, acelerar la adopción de productos e involucrar efectivamente a sus clientes en los mercados locales de todo el mundo. Mediante nuestras plataformas de tecnología innovadora de la nube y nuestra multitud global de más de 100.000 trabajadores de nube profesional, proporcionamos traducción, marketing online, gestión de contenido global y aplicación de soluciones que aseguran coherencia de marca global, relevancia local y usabilidad técnica a través de todos los puntos de contacto del ciclo de vida del cliente. Con sede en Waltham, Mass., Lionbridge mantiene centros de solución en 27 países. Para más información, visite http://www.lionbridge.com [http://www.lionbridge.com/].

