COMUNICADO: El nuevo fondo Kuang-Chi GCI de 250 millones de dólares se centra en las oportunidades tecnológicas de Israel

Las compañías de la cartera se beneficiarán de la colaboración con el líder en tecnología china

TEL AVIV, Israel, 12 de enero de 2017 /PRNewswire/ -- Kuang-Chi Group, un conglomerado de tecnología con sede en Shenzhen anunciado hoy el lanzamiento de su Global Community of Innovation (GCI) Fund II y la apertura de su sede de Innovación internacional en Israel. Como el primer fondo chino de este tipo, GCI Fund se dirige a compañías que buscan colaboración con firmas chinas locales para la entrada en sus mercados nacionales. GCI Fund II invertirá 250 millones de dólares estadounidenses en compañías de tecnología global activas en las áreas de: ciudad inteligente/hogar inteligente, IdC, inteligencia artificial, VR/AR y robótica, y estará respaldado por un nuevo incubador con sede en China, establecido por Kuang-Chi para ayudar a llevar a sus compañías de cartera al mercado chino.

El doctor RuopengLiu, presidente de Kuang-Chi, dijo: "Pudimos desplegar rápidamente el GCI Fund I de 50 millones de dólares estadounidenses en compañías excepcionales que operan en sectores que conocemos bien y nos gustaría seguir construyendo este dinamismo con Fund II." "Trabajando con nuestros socios en Israel, hemos identificado una riqueza de oportunidades para expandir nuestra cartera y dar a nuestro equipo de inversión conjunto un mandato estratégico y financiero expandido".

Dorian Barak, un inversor de riesgo israelí veterano y ahora director de Estrategia de Kuang-Chi, dijo que la inversión de GCI Fund está "creando oportunidades únicas para compañías recientes, particularmente las de Israel". "China representa un mercado natural para las firmas israelíes que desarrollan tecnología en las áreas de ciudades inteligentes, visión computacional, hogar conectado, inteligencia artificial y robótica", dijo.

GCI Fund I se estableció en 2016, y ahora tiene participaciones en varias compañías israelíes, como: la pionera en visión computacional eyeSight; el desarrollador de análisis de voz Beyond Verbal; y el proveedor de inteligencia y análisis de vídeo AgentVi. El Fondo también invirtió en el innovador de autorización biométrica noruego Zwipe, la compañía de aviación canadiense SkyX.

Anteriormente, Kuang-Chi estableció una posición en el sector de la aviación con inversiones en la compañía canadiense SolarShip, y la australiana Martin Jetpack. En el campo de las telecomunicaciones, la compañía tiene una inversión significativa en el proveedor de telecomunicaciones del sureste asiático Hyalroute.

Yangyang Zhang, cofundador de Kuang-Chi y consejero delegado de KuangChi Science, el afiliado que cotiza en Hong Kong de Kuang-Chi Group, dijo: "Hemos ido de éxito en éxito en Israel, y estoy encantado por el ritmo de nuestro progreso mostrado en nuestras inversiones recientes en eyeSight, AgentVi y Beyond Verbal", dijo.

Dentro de seis meses de su inversión, Kuang-Chi y eyeSight crearon conjuntamente un equipo local en China para ofrecer a los mercados las soluciones de visión computacional integradas más avanzadas disponibles actualmente. En diciembre, Beyond Verbal firmó su primer acuerdo de cooperación en China, con la Second Affiliated Hospital Zhejiang University School of Medicine en Hangzhou.

Según Liu, "Las compañías de la cartera de GCI compartirán el acceso a una tecnología de vanguardia que incluye más de 2.000 patentes e I+D de todo el mundo. Cada una de estas inversiones llega con una oportunidad de expandir su empresa en China y establecer relaciones con los líderes del mercado global en varias industrias".

Fundada en 2010 con un equipo de cinco personas, Kuang-Chi ha creado una Comunidad global de innovación de más de 2.600 empleados en 18 países y regiones que se dedica a la innovación disruptiva e inversión en sectores de tecnología de vanguardia, como las comunicaciones, metamateriales y tecnología espacial. La compañía filial de Kuang-Chi, KuangChi Science Limited (00439.HK), se concentra en el desarrollo de la tecnología del futuro. El Grupo también opera a través de Shenzhen-traded Zhejiang Longsheng (002625.SZ) y Martin Aircraft Company , así como institutos de investigación y compañías privadas.

Contacto: yuyan.liu@kuang-chi.com[mailto:yuyan.liu@kuang-chi.com]

CONTACTO: CONTACTO: Liu Yuyan, +86-13691619430

