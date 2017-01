COMUNICADO: AuRico Metals ofrece una actualización del proceso de evaluación medioambiental de Kemess Underground

January 12, 2017

AuRico Metals Inc. , ("AuRico" o la "Compañía") se complace proporcionar una actualización en el actual proceso de evaluación medioambiental para el proyecto Kemess Underground de propiedad total de la Compañía en British Columbia (BC). El 11 de enero, el borrador del Informe de evaluación y las condiciones se pusieron a disposición en el sitio web de la BC Environmental Assessment Office (EAO) y comenzó el periodo final de comentarios públicos de 30 días. El borrador del Informe de evaluación concluye que el proyecto Kemess Underground no tendría como resultado efectos secundarios significativos.

Tras el cierre del periodo de comentarios públicos, los comentarios se abordarán y el Informe de evaluación final se enviará para decisión ministerial. La BC EAO está gestionando la Evaluación medioambiental en un proceso sustituido en nombre de British Columbia y la Canadian Environmental Assessment Agency. La Compañía espera una decisión final en cuanto a la emisión de un Certificado de la EA en torno a finales del primer trimestre de 2017.

Acerca de AuRico Metals

AuRico Metals es una compañía de desarrollo y derechos de uso de minería cuyos activos principales incluyen un 1,5% NSR de la mina de oro Young-Davidson, un 0,25% de los derechos de uso NSR en la mina Williams de Hemlo y un 0,5% de los derechos NSR en la mina Eagle River - todas ellas situadas en Ontario, Canadá. AuRico Metals cuenta además con un 2% NSR de la mina Fosterville, y un 1% de los derechos de uso NSR de la mina Stawell situadas en Victoria, Australia. Además de su cartera de derechos de uso diversificados, Aurico cuenta con (100%) la propiedad del proyecto avanzado Kemess oro-cobre en British Columbia, Canadá. La oficina central de AuRico Metals se localiza en Toronto, Ontario, Canadá.

Nota cautelar sobre información prospectiva

Todas las declaraciones, que no sean declaraciones de hechos históricos, contenidas o incorporadas por referencia en este comunicado de prensa, incluyendo, sin limitarse a cualquier información sobre el futuro desempeño financiero u operativo de AuRico, constituyen "información a futuro'' o ''declaraciones prospectivas'' en el sentido de ciertas leyes de valores, incluyendo las disposiciones de la ley de valores (Ontario) y se basan en las expectativas, estimaciones y proyecciones a partir de la fecha de este comunicado de prensa. Las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado incluyen, sin limitación, declaraciones con respecto a: la Environmental Assessment Application de AuRico y la sincronización de las recomendaciones reglamentarias y las decisiones de los ministros. Las palabras "anticipa", ''estima'', ''espera'', "objetivo", "pronóstico", "indicar","pretender", "intención", "modelo", "oportunidad", "opción", "planes '', "potencial", "proyecta", "prospectivo", "perseguir", "estrategia", "estudio" (incluyendo, sin limitación, como puede ser calificado de "viabilidad" y el resultado de la misma), "destino", "fecha límite" o variaciones de palabras similares y frases o declaraciones que ciertas acciones, eventos o resultados ''podrían'', ''podrán'' o ''sería'', y otras expresiones similares identifican declaraciones prospectivas.

Los factores conocidos y desconocidos podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados en las declaraciones prospectivas. Dichos factores incluyen, entre otros: los plazos y capacidad de obtener la aprobación provincial y federal de la Environmental Assessment Application, el número de comentarios o cuestiones planteadas durante el periodo de comentarios públicos, estudios adicionales requeridos para abordar cuestiones o preocupaciones surgidas y los resultados de dichos estudios, relaciones con socios de Primeras Naciones y la provincia de British Columbia, cambios en la legislación gubernamental nacional y local, fiscalidad, controles, políticas y regulaciones y desarrollos políticos o económicos en Canadá. Muchas de estas incertidumbres y contingencias pueden directa o indirectamente afectar, y podrían causar, que los resultados reales de AuRico difieran materialmente de los esperados o implícitos en las declaraciones financieras hechas por, o en nombre de, Aurico.

No puede asegurarse que las declaraciones serán precisas, pues los resultados reales y los acontecimientos futuros podrían diferir materialmente de aquellos previstos en dichas declaraciones. Las declaraciones prospectivas se proporcionan con el fin de proporcionar información sobre expectativas y planes para el futuro de la gerencia. Todas las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa son calificadas por dichas declaraciones prospectivas y se hicieron en otras presentaciones con los reguladores de valores de Canadá, incluyendo pero no limitado a, las declaraciones prospectivas hechas en la sección de ''factores de riesgo'' de nuestro formulario de información anual más reciente, prospecto de forma corta y discusión de gestión y análisis. Estos factores no pretenden representar una lista completa de los factores que podrían afectar a AuRico. AuRico niega cualquier intención u obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas o explicar cualquier diferencia material entre hechos reales posteriores y dichas declaraciones a futuro, excepto en la medida requerida por la ley aplicable.





Visite el sitio web de AuRico Metals en http://www.auricometals.ca o contacte con:

Chris Richter

director general y consejero delegado de AuRico Metals Inc.

416-216-2780

chris.richter@auricometals.ca

