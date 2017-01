COMUNICADO: Jessica Hart brilla en la campaña de ropa interior de Triumph

Una nueva campaña global, fotografiada por la famosa celebridad y fotógrafo de moda

Rankin

Inspirando a las mujeres para 'Find The One For Every You'

Triumph se complace en anunciar el lanzamiento de una nueva campaña mundial para la primavera-verano de 2017, 'Find The One For Every You'. Protagonizada por la modelo y empresaria Jessica Hart y fotografiada por el legendario fotógrafo de moda Rankin, la campaña marca una emocionante nueva dirección creativa de la marca.

La campaña ATL primavera-verano de 2017 de Triumph celebra 'Every You', una historia de mujeres modernas y su multifacética vida: ella es deportista, es una mujer de negocios, es una madre, es sexy, es segura. El nuevo concepto creativo muestra simplemente cómo los sujetadores Triumph apoyan a las mujeres, con independencia de lo que hagan, resaltando la amplitud de la ropa interior de Triumph, para ayudar a las mujeres a 'Encontrarse' para todas las edades, forma, tamaño y ocasión.

Jessica Hart y las modelos de apoyo se ven en varios papeles, rezumando encanto y carácter, que Rankin ha plasmado perfectamente en su estilo audaz de la firma. Para esta campaña con Triumph, Rankin juega con personajes reales en lugar de un reflejo ideal, resultando en una campaña dinámica, con heroicidad individual, feminidad y estilo.

Rankin comentó: "Lo más emocionante de trabajar en la campaña de primavera/verano 2017 de Triumph es que la marca se está moviendo en una dirección completamente diferente. Las imágenes son modernas, accesibles y de confianza. Realmente estamos empujando el hecho de que no es sólo para las mujeres "perfectas". Triumph es de cada mujer y cada mujer puede usar Triumph y sentirse realmente segura con él".

Jessica Hart añadió: "Es un nuevo aspecto genial y estoy muy emocionada de ser parte de él - representando este lado juguetón de Triumph que habla a todas las mujeres. Triumph entiende que las mujeres desempeñan muchos papeles en su vida cotidiana - somos fascinantes criaturas. Una gran parte de ser tú misma es sentirse cómoda. Un día te sientes más acogedora y apoyada, otro puedes sentirte sexy y fuerte. El excepcional ajuste y comodidad de los productos Triumph te permite ser quien quieres ser y eso es algo que me encanta".

En la campaña están los estilos más codiciados de Triumph - desde el icónico, femenino Amourette 300, mejorando la confianza Magic Boost y el innovador Triaction.

'Find The One For Every You' en http://www.triumph.com/findtheone . Para acceder o reservar una cita online.

