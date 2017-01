COMUNICADO: Solemne inauguración de la Elbphilharmonie Hamburg

En el día de hoy ha quedado inaugurada la Elbphilharmonie Hamburg con un acto solemne y el primer concierto. La entidad es el nuevo corazón de la capital musical noralemana. En su arquitectura y su programación, el espectacular auditorio aúna excelencia artística y máxima accesibilidad pública. Diseñada por el estudio de arquitectura Herzog & de Meuron y ubicada en situación destacada y visible entre la ciudad y el puerto, la Elbphilharmonie Hamburg ocupa un antiguo almacén construido en un muelle, sobre el cual se ha levantado una nueva edificación cristalina que ofrece un vibrante panorama de los tejados de la ciudad. Junto con tres salas de concierto, el edificio alberga también, entre otras instalaciones, un hotel y un mirador de acceso público que subraya el carácter de "casa común" del nuevo distintivo de Hamburgo.

Con un acto solemne en la Gran Sala dieron comienzo las celebraciones de la inauguración. En él hablaron el Presidente Federal Joachim Gauck, el Primer Alcalde de Hamburgo Olaf Scholz, Jacques Herzog del estudio de arquitectura Herzog & de Meuron y el Indentente General Christoph Lieben-Seutter. Entre los huéspedes se encontraban la Canciller Federal Angela Merkel y numerosos otros invitados de alto rango político y cultural.

En la Gran Sala actuó la Orquesta de la Elbphilharmonie de la Radiodifusión del Norte de Alemania NDR, bajo la batuta de su Director Jefe Thomas Hengelbrock y junto con el Coro de la Radiodifusión de Baviera y prestigiosos solistas invitados, tales como Philippe Jaroussky (contratenor), Hanna-Elisabeth Müller (soprano), Wiebke Lehmkuhl (mezzosoprano), Pavol Breslik (tenor) y Bryn Terfel (bajo-barítono).

Uno de los puntos álgidos de la jornada fue el estreno de una obra de encargo compuesta especialmente para esta ocasión por el compositor alemán contemporáneo Wolfgang Rihm: "Reminiszenz. Triptychon und Spruch in memoriam Hans Henny Jahnn für Tenor und Grosses Orchester" (Reminiscencia. Tríptico y apotegma en memoria de Hans Henny Jahnn para tenor y gran orquesta). La orquesta interpretó además una significativa serie de otras obras de distintas épocas históricas, que permitió hacerse una primera y apabullante impresión de la grandiosa acústica de la Gran Sala, de la que es responsable el celebérrimo experto japonés en acústica Yasuhisa Toyota. La velada musical culminó con el último movimiento de la 9(a) Sinfonía de Beethoven, cuyo coro final "Freude schöner Götterfunken" fue expresión insuperable del ambiente reinante en la inauguración del nuevo auditorio.

Durante el concierto, la fachada misma del edificio de la Elbphilharmonie hizo las veces de pantalla para la proyección de una escenificación luminosa incomparable. La música que resonaba en la Gran Sala iba siendo traducida en tiempo real, transformándose en colores y formas que se proyectaban en el edificio. Ante la admiración de miles de espectadores, la Elbphilharmonie resplandecía en su calidad de nuevo símbolo ante el sugerente telón de fondo formado por la ciudad y el puerto. Más información en http://www.elbphilharmonie.com.

