COMUNICADO: CEFC International avanza en el mercado energético de Europa (y 2)

Rompetrol France es la compañía de holding de Dyneff SAS ("Dyneff"), uno de los distribuidores de combustible independientes líder en Francia con operaciones empresariales en Francia y España. Dyneff ofrece una opción completa de combustibles para motor, biocombustibles, combustibles de calefacción, productos complementarios y servicios que cumplen todos los requisitos de mercado y ha desempeñado un papel activo en el sector de la distribución de combustible durante más de 50 años, cubriendo tres canales de distribución: estaciones de repostaje, una red de agencias comerciales y dos agencias de venta al por mayor. Dyneff también ha establecido una infraestructura de logística en Francia y España, con capacidades estratégicas en los principales puertos del Mediterráneo y el Atlántico.

Para más información, contacte con:

Romil SINGH / Reyna MEI romil@financialpr.com.sg[mailto:romil@financialpr.com.sg] / reyna@financialpr.com.sg[mailto:reyna@financialpr.com.sg] Tel: +65-6438-2990, Fax: +65-6438-0064

[1], [2] Referencia al comunicado con fecha 9 de

noviembre de 2016 titulado "Proposed

Acquisition of 100% of the share capital

of CEFC Assets Management & Equity

Investment (Hong Kong) Co., Limited" para

el beneficio neto después de impuestos de

Rompetrol France de aproximadamente 2,8

millones de euros en el año fiscal 2015 y

el beneficio neto después de impuestos de

Target así como los intereses

minoritarios de aproximadamente 25,6

millones de dólares de Hong Kong para los

seis meses finalizados el 30 de junio de

2016.



