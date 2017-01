COMUNICADO: CEFC International avanza en el mercado energético de Europa (1)

-- CEFC International avanza en el mercado energético de Europa con la adquisición de éxito de la red de distribución descendente en Francia y España

SINGAPUR, 11 de enero de 2017 /PRNewswire/ --

--- La adquisición presenta una estrategia de crecimiento de la Compañía

a través de la adquisición y la inversión, mientras se prepara el

camino hacia el establecimiento de una plataforma de inversión y

financiación en Europa

-- La transacción alcanzó la aprobación por la inversión extranjera por

el Ministerio de Economía Francés y sobre el antimonopolio por la

Comisión Europea que permitió la finalización de la transacción con

las aprobaciones gubernamentales requeridas.

-- Crear sinergias en operaciones empresariales, presencia geográfica y

recursos de inversión y financiación

-- Creación de una mayor empresa energética global y creación de más

valor del accionariado

CEFC International Limited ("CEFC International" o la "Compañía") incluida en la junta directiva, anunció que con el cierre de la adquisición del 100 % de interés de capital en CEFC Assets Management & Equity Investment (Hong Kong) Co., Limited (el "Objetivo") de CEFC Shanghai Group Assets Management Co., Ltd (el "Vendedor") el 24 de diciembre de 2016 (todo incluido, la "Adquisición propuesta"), la Compañía ha dado el primer paso importante en su gran expansión en el mercado europeo. Anteriormente, la Compañía también ha obtenido la aprobación del Ministerio de Economía Francés el 15 de diciembre de 2016 y la aprobación antimonopolio por la Comisión Europea el 23 de diciembre de 2016.

El Objetivo posee un 51 % de interés en Rompetrol France SAS ("Rompetrol France"), que es la compañía de holding de Dyneff SAS ("Dyneff"), uno de los principales distribuidores de combustible independientes líder en Francia, con operaciones empresariales en Francia y España. Dyneff ha estado activa en el sector de la distribución de combustible durante más de 50 años cubriendo tres canales de distribución: estaciones de repostaje, una red de agencias comerciales y dos agencias al por mayor. Dyneff también ha establecido una infraestructura logística en Francia y España, con capacidades de almacenamiento estratégico en los principales puertos del Mediterráneo y el Atlántico.

La Consideración de compra de 20,5 millones de dólares estadounidenses se satisfará en efectivo en dos instalaciones y se acordará tras las negociaciones entre la Compra y el Vendedor y ha tenido en consideración una evaluación independiente del Objetivo y su valor de transacción anterior.

Basándose en declaraciones financieras de Rompetrol France para el año fiscal 2015 proporcionadas por el Vendedor, Rompetrol France registró un beneficio neto tras impuestos de aproximadamente 2,9 millones de dólares estadounidenses[1] a 31 de diciembre de 2015. Tras el cierre de la adquisición del 51 % en Rompetrol France por el Objetivo en 2016, el Objetivo registró un beneficio neto después de impuestos y unos intereses minoritarios de aproximadamente 3,3 millones de dólares estadounidenses[2] para los seis meses finalizados el 30 de junio de 2016.

La Compañía ha dado prioridad a Europa como su mercado estratégico clave dado el tamaño de su mercado energético y la tremenda demanda de energía de consumo, mercados financieros establecidos, marco legal desarrollado y su entorno financiero de bajo coste. La red de distribución de petróleo y gas de Dyneff, las plantas de logística y almacenamiento en Europa son un trampolín para la entrada de la Compañía al mercado europeo y se espera que faciliten el cambio de enfoque de las actividades de comercio relativas a la plataforma en Europa. Al mismo tiempo, las relaciones existentes de Dyneff con bancos locales y agentes de petróleo y gas regionales también serán beneficiosas para la Compañía para capitalizar el bajo coste de financiación e identificar oportunidades de inversión para construir una plataforma de inversión y financiera en Europa.

Por otro lado, CEFC International es una compañía listada en la junta directiva de SGX-ST, y tiene altos estándares de gobernancia corporativa, acceso a los mercados de capital, relaciones bancarias establecidas y una red empresarial en Asia. La Compañía y Dyneff son por tanto capaces de complementarse entre sí y crecer de fuerza a fuerza.

En cuanto a la adquisición, el señor Zang Jian Jun, presidente ejecutivo de CEFC International, dijo:

"El cierre de la adquisición de Dyneff desvela nuestra estrategia de crecimiento mediante la adquisición e inversión. Nuestra estrategia de inversión ha realizado un importante progreso y esto ha sido una revolución histórica para nosotros. Con la aprobación respaldada por la inversión extranjera por el Ministerio de Economía Francés y en asuntos antimonopolio por la Comisión Europea, nos complace anunciar que la transacción obtuvo las aprobaciones gubernamentales y que aceleraremos los planes de desarrollo en Europa.

"Nuestra asociación con Dyneff empezó primero por la cooperación comercial, donde establecimos relaciones cordiales bilaterales y mutuamente beneficiosas. Basándose en nuestro mutuo conocimiento, Dyneff mostró una fuerte experiencia directiva así como ganancias estables y, como tal, nos convertimos en su accionista de control, reflejando una prudente decisión de inversión. No solo somos optimistas sobre los prospectos de Dyneff, sino también en la creación de una empresa energética más influyente y mayor mediante nuestras sinergias en operaciones empresariales, presencia geográfica y recursos de inversión y financiación.

"Estamos totalmente comprometidos con acelerar la mejora de nuestra propuesta de valor buscando la inversión adecuada y oportunidades de fusión y adquisición globalmente y, especialmente, mercados europeos que encajan con nuestra estrategia de expansión. Mientras la Compañía está evolucionando rápidamente en una plataforma de la industria energética que consolida los beneficios desde la operación e inversión para mejorar nuestro valor de mercado e influencia, nuestra misión de crear más valor del accionariado se cumple progresivamente".

Acerca de CEFC International Limited

Incluida en la junta directiva de SGX-ST y basándose en su actual fundación en empresas de comercio internacional en petróleo y productos químicos, CEFC International Limited (stock code: Y35) adopta una visión para establecer una inversión internacional y una plataforma financiera en la industria energética, y obtener acceso a los recursos energéticos globales. La Compañía explora oportunidades de inversión en la riqueza de los activos medios y descendentes disponibles en Europa, y mejora su huella en tiendas minoristas, red de distribución, logística y activos de almacenamiento para estimular el negocio del comercio orgánico y crear un crecimiento sinergístico. A través de una estrategia de crecimiento por adquisición e inversión, CEFC International quiere convertirse en una plataforma de la industria que consolide los beneficios de la operación e inversión para mejorar nuestro valor de mercado e influencia.

Acerca de Rompetrol France SAS y Dyneff SAS

