COMUNICADO: EUROSPINE: Cuello de texto - la enfermedad mundial de las próximas generaciones

Algunos de los regalos más populares de la actualidad son los smartphones. Durante los pasados días de vacaciones se entregaron a los seres queridos miles de estos útiles dispositivos electrónicos. Todo el mundo los necesita, y las vidas de las personas parecen ser dependientes del acompañamiento permanente adjunto finalmente al cuerpo humano de algún modo: no importa si está en el bolsillo, en el bolso o pegado con fuerza a la cabeza de alguien haciendo equilibrios con el teléfono entre el hombro y la oreja. Esto último parece que está afectando de forma rápida al bienestar del usuario del teléfono, ya que tras un rato, puede volverse muy incómodo y a menudo la oreja del usuario no solo se empieza a calentar, sino que también empieza a doler el cuello. Mientras que la oreja encendida puede que no sea una preocupación inmediata de un especialista espinal, hay otro efecto de un uso intensivo del smartphone: el cuello de texto.

El cuello de texto es el término utilizado para describir el dolor de cuello y daño posible mantenido por mirar de forma constante hacia abajo en el teléfono móvil, tableta o cualquier otro dispositivo inalámbrico durante un gran periodo de tiempo. El motivo físico para este efecto se puede explicar de forma rápida: La cabeza humana puede pesar con facilidad 5 kilos. Cuando la cabeza se inclina hacia adelante para mirar hacia abajo la pantalla de un dispositivo electrónico, a menudo en un ángulo de 60grado(s), los músculos del cuello han de soportar 5 veces esto, por lo que la palanca física y gravedad podrían aumentar la fuerza de la cabeza en los músculos del cuello hasta más de 25 kilos. Los músculos del hombre y cuello de nuestro cuerpo han de hacer frente a este aumento de peso, como resultado de esta posición incómoda para la cabeza. Las consecuencias conocidas a largo plazo podrían incluir la incomodidad de cuello, el dolor de cuello, rigidez y dolores de cabeza, que empeoran con el tiempo.

Este es el motivo por el que la profesora Margareta Nordin, directora general de EUROSPINE, recomienda descansar con frecuencia del uso de los dispositivos móviles durante el día, con el fin de aliviar la cabeza frente al estiramiento de cuello y descansar a conciencia la cabeza. El profesor Thomas Blattert, secretario de EUROSPINE, añadió: "Los síntomas del cuello de texto deben observarse de cerca al tiempo que son cada vez más relevantes, ya que el cuello de texto afecta de forma predominante a los jóvenes, que por otro lado son la generación más sana". De esta forma, EUROSPINE respalda el ejercicio regular de los músculos del cuello con el fin de fortalecerlos y en consecuencia relajar los músculos del cuello y la espalda.

