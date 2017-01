COMUNICADO: Fresenius Medical Care y CytoSorbents firman un nuevo acuerdo de marketing para CytoSorb® (y 2)

Las tecnologías de purificación de CytoSorbents se basan en perlas de polímero altamente porosas que pueden eliminar activamente las sustancias tóxicas de la sangre y otros fluidos corporales mediante la captura de poros y la adsorción en superficie. Sus tecnologías han recibido una beca no dilutiva, contrato y otra financiación de más de 20 millones de dólares de DARPA, el Ejército de EE. UU., las Fuerzas Aéreas de EE. UU., el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., el National Institutes of Health (NIH), National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), U.S. Special Operations Command (SOCOM) y otros. La Compañía tiene numerosos productos bajo desarrollo basados en esta tecnología de depuración sanguínea única, protegida por 32 patentes estadounidenses y diversas aplicaciones pendientes, incluyendo CytoSorb-XL, HemoDefend(TM), ContrastSorb, DrugSorb, y otros. Hay información Compañía: adicional disponible para descarga en los sitios web de la http://www.cytosorbents.com [http://www.cytosorbents.com/] y http://www.cytosorb.com [http://www.cytosorb.com/], o bien síganos en Facebook [https://www.facebook.com/cytosorbents/] y Twitter [https://twitter.com/CytoSorbents].

Acerca de Fresenius Medical Care

Fresenius Medical Care [http://www.freseniusmedicalcare.com/en/home/] es el mayor proveedor del mundo de productos y servicios para personas con enfermedades renales de las cuales unos 2,8 millones de pacientes en todo el mundo pasan por tratamiento de diálisis. A través de su red de 3.579 clínicas de diálisis, Fresenius Medical Care ofrece tratamientos de diálisis para 306.366 pacientes en todo el mundo. Fresenius Medical Care es también el proveedor líder de productos de diálisis, como máquinas de diálisis y dializadores. Junto con el negocio principal, la compañía se centra en expandir el rango de servicios médicos relacionados en el campo de la Coordinación de la atención. Fresenius Medical Care is listed on the Frankfurt Stock Exchange (FME) and on the New York Stock Exchange (FMS).

Para más información sobre Fresenius Medical Care, visite el sitio web de la compañía en www.freseniusmedicalcare.com [http://www.freseniusmedicalcare.com/]

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas para cualificar la nota cautelar desde la responsabilidad establecida por la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones sobre nuestros planes, objetivos, representaciones y contenidos y no son hechos históricos y se identifican por el uso de términos como "podría", "debería", "pudo", "espera", "planea", "anticipa", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa", y palabras similares, aunque algunas declaraciones prospectivas se expresan de manera diferente. Tenga en cuenta que las declaraciones prospectivas de este comunicado representan el actual juicio y expectativas de la directiva, pero nuestros resultados, eventos y rendimiento reales podrían diferir materialmente de las de las declaraciones prospectivas. Los factores que podrían causar o contribuir a dichas diferencias son, entre otros, los riesgos analizados en nuestro Informe anual en Formulario 10-K, presentado a la SEC el 9 de marzo de 2016, tal y como se actualizó por los riesgos reportados en nuestros Informes trimestrales en el Formulario 10-Q, y en los comunicados de prensa y otras comunicaciones a los accionistas emitidas por nosotros en su momento, que intentan asesorar a las partes interesadas de los riesgos y factores que pueden afectar a nuestro negocio. Le recomendamos no depositar una confianza indebida en dichas declaraciones prospectivas. No asumimos ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, distintos de los requeridos ante las leyes de valore federales.

