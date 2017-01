COMUNICADO: Mohawk Industries, Inc. le invita a unirse a la conferencia telefónica del cuarto trimestre de 2016 en la web

CALHOUN, Georgia, 10 de enero de 2017 /PRNewswire/ -- Junto a la publicación de las ganancias del cuarto trimestre 2016 de Mohawk Industries, Inc. el jueves 9 de febrero de 2016, se le invita a escuchar la rueda de prensa que se emitirá en directo el viernes 10 de febrero de 2017 a las 11:00 am ET.

Qué: Conferencia de ganancias del cuarto

trimestre de 2016 de Mohawk

Industries, Inc.

Cuándo: 10 de febrero de 2017

11:00 am ET

Dónde: www.mohawkind.com

Seleccione Información de inversores

Cómo: En directo desde Internet -

Simplemente entre en la web de la

dirección de arriba o bien

Conferencia telefónica en directo: Llame al 1-800-603-9255 (EE.UU./Canadá)

Llame al 1-706-634-2294 (Internacional)

Llame al 1-253-237-1879 (Internacional)

ID de conferencia: 50983195

Mohawk Industries es un fabricante de revestimientos para pisos líder mundial que crea productos para mejorar espacios residenciales y comerciales en todo el mundo. Los procesos de manufactura y distribución integrados verticalmente de Mohawk ofrecen ventajas competitivas para la producción de alfombras muro a muro, tapetes, pisos cerámicos, pisos laminados, madera, piedra y pisos vinílicos. Nuestras innovaciones a la vanguardia de la industria han entregado productos y tecnologías que distinguen a nuestras marcas en el mercado y satisfacen todos los requisitos de remodelación y nuevas construcciones. Nuestras marcas figuran entre las más reconocidas de la industria, como American Olean, Daltile, Durkan, Karastan, IVC, Marazzi, Mohawk, Pergo, Quick-Step y Unilin. En la última década, Mohawk pasó de ser una empresa fabricante de alfombras estadounidense a la mayor compañía de revestimientos para pisos del mundo con operaciones en Australia, Brasil, Canadá, Europa, India, Malasia, México, Nueva Zelanda, Rusia y Estados Unidos.

Para quienes no puedan participar a la hora señalada, la conferencia quedará disponible para reproducción en el sitio web de relaciones con inversionistas de Mohawk Industries, Inc. hasta el viernes 10 de marzo de 2017. También se podrá acceder a una reproducción en teleconferencia hasta el viernes 10 de marzo de 2017 llamando al +1-855-859-2056 (Estados Unidos/Canadá) o al +1-404-537-3406 (Internacional/Local) e introduciendo el ID de Conferencia # 50983195.

CONTACTO: CONTACTO: Mohawk Industries, Inc., Frank H. Boykin, directorfinanciero, 706-624-2695

Sitio Web: http://www.mohawkind.com/

