COMUNICADO: Speedo une sus fuerzas con aquaphysical y los aficionados internacionales al fitness

Speedo, principal marca mundial de bañadores, ha unido sus fuerzas con la tendencia mundial del fitness, aquaphysical, a fin de celebrar el lanzamiento de H2O Active, una nueva colección versátil y respetuosa con el medio-ambiente para que las mujeres lleven dentro Y TAMBIEN fuera del agua.

Floatfit(R), un entrenamiento de formación de bajo impacto realizado en el agua por medio de aquaphysical demuestra el potencial completo de la colección H2O Active, con clases que incorporan una mezcla de ejercicios basados en agua y tierra utilizando la tabla aquabase(R).

A fin de demostrar la versatilidad de la nueva colección, cuatro entusiastas internacionales del fitness; AJ Odudu (Reino Unido), Lucile Woodward (Francia), Denise Dellagiacoma (Italia) y Echo Chu (China) pusieron a prueba la colección H2O Active durante una clase aquaphysical Floatfit(R).

"Me encanta el entrenamiento Floatfit(R). Sirve para duplicar los resultados, ya que es súper-intenso y necesitas más fortaleza, más concentración y por supuesto, más equilibrio", afirmó Denise Dellagiacoma, bloggera de fitness e instructora especializada.

"Me encanta la colección H20 Active, es muy cómoda y tiene una imagen excelente. Se trata de la primera prenda que me he probado específicamente diseñada para el ejercicio en agua y tierra, y es una buena idea. Realizar una clase aquaphysical con l kit fue muy divertido y mucho más complicado de lo que parece. Recomiendo mucho probar una clase, la diversión y el fitness son una combinación perfecta", comentó AJ Odudu, presentadar, entrenadora personal y bloggera de fitness.

La gama H2O Active está formada por tela resistente al cloro POWERFLEX ECO. Esta tela incluye un tejido al 78% ECONYL(R) - una fibra de nylon innovadora realizada con plástico regenerado que incluye redes de pesca abandonadas que podrían dañar a otros animales en el océano.

Tomando por sorpresa al mundo del fitness, aquaphysical ha creado una forma única, eficaz y que sirve de reto para ejercitarse utilizando el movimiento del agua. "Hemos inventado el revolucionario aquabase(R). Se trata de la primera alfombrilla de ejercicio flotante - que ya se comercializa a los clubes y personas en todo el mundo. Las clases Floatfit(R) son enormemente divertidas", explicó Leila Francis-Coleman, creadora de aquaphysical.

La colección H2O Active sirve como puente entre la función y la elegancia. H2O Active está disponible desde enero de 2017 desde la página web http://www.speedo.com .

Acerca de Speedo(R) La marca de ropa de baño líder en el mundo, Speedo, es una apasionada de la vida dentro y en torno del agua, creando nuevas tecnologías revolucionarias, diseños e innovaciones y apoyando la natación desde la base al nivel de élite. En los años 20 Speedo hizo historia con el Racerback: el primer traje del mundo que no era de lana. En el año 2008 Speedo redefinió de nuevo el traje de baño con el Fastskin LZR RACER - el traje de baño más rápido y tecnológicamente avanzado jamás creado. En 2015, Speedo lanzó Fastskin LZR Racer X, el primer traje diseñado para ayudar a los nadadores a sentirse más rápidos. Su desarrollo fue posible gracias a análisis de los aspectos físicos y psicológicos de la natación competitiva, con más de 330 nadadores de élite, incluyendo el múltiple poseedor de record mundial Ryan Lochte. Speedo posee Speedo Holdings B.V y se distribuye en más de 170 países de todo el mundo; si desea conocer más visite: http://www.speedo.com . SPEEDO, la marca de la FLECHA, FASTSKIN, AQUALAB, RACING SYSTEM, BIOFUSE, SPEEDO ENDURANCE, SCULPTURE y LZR RACER son marcas registradas de Speedo Holdings B.V. El traje LZR RACER cuenta con derechos y patentes con diseño mundial. El gorro FASTSKIN3, las gafas y el traje disponen de derechos diseño mundiales y patentes pendientes.

Acerca de aquaphysical Como inventores de aquabase(R) y con sede al sur de Inglaterra, aquaphysical es conocida a nivel internacional. Utilizando el agua para transformar el fitness se ha diseñado y creado la revolucionaria aquabase(R) en 2014. Tras debates profundos y amplios ensayos de productos se ha contado con expertos profesionales del fitness, incluyendo profesores de yoga y pilates, entrenadores personales y fisioterapeutas. La primera alfombrilla flotante de ejercicio del mundo estaba disponible para su compra a principios del año 2015. Para complementar aquabase(R), aquaphysical lanzó los programas eficaces de ejercicio floatfit(R) - diseñados para mejorar la Fortaleza y flexibilidad - que se está realizando desde lugares tan lejanos como Holanda y Nueva Zelanda. Nuevo, con bajo impacto y emocionante. A menudo los participantes no se dan cuenta de que realmente están realizando ejercicio hasta que se levantan a la mañana siguiente. Si desea conocer más visite aquaphysical.com. aquaphysical, aquabase(R) y floatfit(R) son marcas registradas de Aqua Physical Ltd.

