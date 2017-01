COMUNICADO: Nuevo proyecto de hematología para mejor atención para pacientes con desórdenes sanguíneos

-- Nuevo proyecto de hematología de 40 millones de euros para una atención más rápida y mejor para pacientes con desórdenes sanguíneos

Los pacientes que luchan contra desórdenes sanguíneos pueden esperar un tratamiento más rápido y eficiente desde los resultados del proyecto HARMONY, una iniciativa que pretende crear un mapa de carretera para un mejor acceso y cuidado para los pacientes con varios desórdenes sanguíneos con el uso de datos masivos.

Formado por 51 socios de 11 países europeos, incluidas siete compañías farmacéuticas, HARMONY reunirá los datos de pacientes anónimos para desbloquear el conocimiento valioso sobre el mieloma múltiple (MM), la leucemia mieloide aguda (AML), la leucemia linfoblástica aguda (ALL), la leucemia linfocítica crónica (CLL), el linfoma no de Hodgkins (NHL), los síndromes mielodisplásticos (MDS) y los desórdenes sanguíneos en bebés y niños.

HARMONY se basará en colaboraciones previas y duraderas entre académicos, médicos, organizaciones de pacientes y la industria farmacéutica. Avanzará la gestión de estas enfermedades mediante un proceso más eficiente de desarrollo de tratamiento y rápida toma de decisiones. El resultado esperado tendrá un mejor pronóstico y unas decisiones de tratamiento mejoradas y más rápidas.

El proyecto reúne a los agentes clave en los campos clínico, académico, de pacientes, HTA (evaluación de la tecnología sanitaria), regulatorio, económico, ético y farmacéutico para:



- Desarrollar una plataforma de compartición de datos que permita a los médicos y

responsables de política mejorar la toma de decisiones

- Establecer una red que refleje el panorama de HMs en Europa

- Definir las conclusiones clínicas y resultados estándares en TODOS los pacientes

(pediátricos y adultos), NHL, MM, AML, CLL, MDS

- Alinear las partes implicadas clave según relevancia de estos resultados (responsables

de políticas, contribuyentes, pacientes)

- Ofrecer medios para analizar conjuntos de datos complejos formados por diferentes

capas de información

- Identificar mercados específicos para el registro temprano de terapias innovadoras y

efectivas para HMs

El producto final del proyecto HARMONY es una plataforma de datos masivos que integrará información de enfermedades para conocer mejor las enfermedades y cómo tratarlas con la máxima eficiencia. HARMONY logrará esto desde una perspectiva paneuropea uniendo y alineando a las partes europeas y a los líderes de opinión en el campo. El proyecto de cinco años comenzará en enero de 2017 y está financiado a través de la Innovative Medicines Initiative (IMI); la mayor iniciativa público-privada de Europa orientada a agilizar el desarrollo de medicamentos mejores y más seguros para los pacientes.

THE INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE

The Innovative Medicines Initiative (IMI) es la mayor iniciativa público-privada de Europa orientada a agilizar el desarrollo de medicamentos mejores y más seguros para los pacientes. IMI apoya proyectos de investigación colaborativa y construye redes de expertos industriales y académicos para impulsar la innovación farmacéutica en Europa. IMI es una iniciativa conjunta entre la Unión Europea y la asociación de la industria farmacéutica EFPIA.

Aviso

Debería quedar claro en el texto y disposición que la comunicación refleja la visión del autor y ni IMI ni la Unión Europa, EFPIA o cualquier socio son responsables del uso que pueda hacerse de la información contenida aquí.

Socios en HARMONY

Gestión de proyectos Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), España Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Fe de Valencia (HULAFE), España Celgene International II SARL, Suiza Novartis, Suiza Synapse Research Management Partners, S.L. (SYNAPSE), España

Socios Universitaet Ulm (UULM), Alemania* Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (UNIBO), Italia* European Hematology Association (EHA), Países Bajos* ELN Foundation (ELN), Alemania* GMV Soluciones Globales Internet S.A.U. (GMV), España* European Alliance for Personalised Medicine (EAPM), Bélgica Medizinische Universitaet - Wien (MUW), Austria* Erasmus Universiteit Medisch Centrum Rotterdam (EMC), Países Bajos University of Navarra (UNAV), España Università degli Studi di Torino (UNITO), Italia Stichting VUmc, Países Bajos The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge (UCAM), Reino Unido University of Rome 'Tor Vergata' (URTV), Italia Goethe University Frankfurt (GUF), Alemania Group for Research on Adult Acute Lymphoblastic Leukemia (GRAALL), Francia Jose Carreras Leukaemia Research Institute (IJC), España European Research Initiative on CLL e.v. (ERIC), Alemania Masaryk University (MU), República Checa Fundacio privada Institut D'investigacio Oncologica de Vall-Hebron (VHIO), España The Lymphoma Scientific Association (LYSA), Francia Ludwig-Maximilians-Universitaet - Muenchen (LMU-Muenchen), Alemania Barts Health NHS Trust (BHT), Reino Unido Groupe Francophone des Myélodysplasies (GFM), Francia Heinrich-Heine-Universitaet - Duesseldorf (UDUS), Alemania Fondazione Italiana per lo studio delle sindromi mielodisplastiche onlus (FISMonlus), Italia University of Newcastle upon Tyne (UNEW), Reino Unido German Society of Pediatric Oncology-Hematology GmbH gemeinnützig (GPOH), Alemania Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (OPBG), Italia University of York (UoY), Reino Unido European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), Bélgica European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT), Países Bajos Flanders Institute of Biotechnology (VIB), Bélgica University of Helsinki (UH), Finlandia Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), Francia Genome Research Limited (GRL-SANGER), Reino Unido MediSapiens Ltd (MS), Finlandia MLL Munich Leukemia Laboratory GmbH (MLL), Alemania LeukaNET (LeNET), Alemania* National Institute for Health and Care Excellence (NICE), Reino Unido Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), España Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), Alemania Amgen, Reino Unido* Janssen Pharmaceutica NV, Bélgica* Bayer Aktiengesellschaft, Alemania* Menarini Ricerche S.p.A., Italia* Takeda, Reino Unido*

*Líderes y colíderes del paquete de trabajo

