COMUNICADO: Supermicro presenta las últimas soluciones de escritorio y juegos SUPERO(TM) en CES 2017

Nuevo amplio rango de placas madre y sistemas basados en el procesador Intel® Core(TM) de séptima generación

LAS VEGAS, 9 de enero de 2017 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc., un líder global en computación, almacenamiento y tecnologías de redes y computación verde, presentará un amplio rango de placas madre y soluciones de escritorio y juego de próxima generación durante CES 2017 en el Bellagio Hotel, Penthouse Suite 31063.

Impulsado por las innovaciones del último procesador de séptima generación Intel® Core(TM) (anteriormente Kaby Lake), el nuevo rango de productos de placa madre viene con Z270, H270, Q270, así como los chipsets B250 más rentables. Basándose en décadas de experiencia diseñando soluciones de servidor y almacenamiento profesionales, estas placas madre SuperO están equipadas con un rico conjunto de características optimizadas para los usuarios que van desde clientes de SOHO a los jugadores BYOC y entusiastas del PC más exigentes con las siguientes series:

Professional Gaming (PG) - C7Z270-PG está diseñada para entusiastas del PC que disfruten retorciendo el hardware hasta sus límites. C7Z270-PG incorpora la tecnología Optane(TM) de Intel, puertos dobles M.2 y U.2 que son capaces de soportar RAID 0, 1, y 5. C7Z270-PG ofrece los mejores conjuntos de características, rendimiento y fiabilidad para los entusiastas más exigentes.

Core Gaming (CG) - C7Z270-CG, C7Z270-CG-L, C7H270-CG-ML están diseñados para jugadores mainstream o cualquiera que busca un tablero integral sólido que acabe con las características absurdas, y se centre puramente en los principios esenciales a un precio asequible. C7Z270-CG y C7Z270-CG-L soportan la tecnología Optane(TM) de Intel y puertos dobles M.2.

Core Business (CB) - C7Q270-CB-ML está diseñado para usuarios de SOHO y SMB que quieren disfrutar de la legendaria calidad y fiabilidad de Supermicro. C7Q270-CB-ML está equipado con el chipset Intel Q270 que incluye Intel vPro(TM) para rendimiento y seguridad de clase empresarial.

"La última familia Intel Core CPU es el siguiente paso en computación y hemos aprovechado todas las nuevas innovaciones como la tecnología Optane SSD, procesador mejorado y flexibilidad de frecuencia de reloj de memoria, características y rendimiento, NVMe RAID y SATA RAID, interfaz M.2 e interfaz U.2, así como soporte VR y DX12 para crear productos con la más alta calidad para cumplir todos los deseos de nuestros clientes", dijo Ivan Tay, vicepresidente de Gestión de Producto en Supermicro. "Con esta generación, hemos creado un rango más amplio y completo de productos de escritorio y juego que nunca antes".

Además de la cartera de placa madre, Supermicro también muestra tres nuevos sistemas para jugadores de alto desempeño, usuarios mainstream y usuarios empresariales.

SYS--5130AD-T - Con un nuevo chasis CSE-GS5A-753K con acabado en negro titanio, suministro de energía 80PLUS Gold de 750 vatios, y la última placa madre Pro Gaming C7Z270-PG, el SYS-5130AD-T tiene las características que los jugadores de alto desempeño demandan, y en una configuración prevalidada.

SYS--5130DB-IL - Permitiendo a los clientes tener un sistema respetuoso con el presupuesto que incluye una combinación de las últimas tecnologías, SYS-5130DB-IL está equipado con la placa madre C7ZB250-CG-ML, un chasis de minitorre CSE-DS3A-261B rico en características y un suministro eléctrico de 260 W.

SYS--5130DQ-IL - Orientado al usuario de B2B, el SYS-5130DQ-IL incorpora el chasis de minitorre totalmente negro, suministro eléctrico 260W 80PLUS Bronze y el C7Q270-CB-ML que admite la tecnología vPro de Intel. Además, el sistema viene con soporte Kensington Lock y una característica de seguridad de sensor de chasis de intrusión que hace este sistema idóneo para los mercados empresariales, gubernamentales y educativos.

Para más información sobre el completo rango de soluciones de escritorio y juego SuperO de Supermicro, visite www.supero.com [http://www.supero.com/].

Siga a Supermicro en Facebook [https://www.facebook.com/Supermicro] y Twitter [https://twitter.com/Supermicro_SMCI] para recibir sus últimas noticias y comunicados.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro® , líder en innovación en tecnología de servidores de alta eficacia y alto rendimiento, provee a clientes de todo el mundo con Building Block Solutions® para centros de datos, computación en nube, TI empresarial, Hadoop/Big Data, HPC y sistemas integrados a nivel mundial. Supermicro se compromete a proteger el medio ambiente por medio de su iniciativa "We Keep IT Green®", proporcionando a los clientes las soluciones energéticas más eficientes y comprometidas disponibles de cara al medio ambiente dentro del mercado.

SuperO, Supermicro, Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o registradas de Super Micro Computer, Inc.

Intel, Intel Core, vPro y Optane son marcas comerciales o registradas de Intel Corporation en Estados Unidos y otros países.

El resto de marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

