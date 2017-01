COMUNICADO: Safariland Group amplía la plataforma con adquisiciones clave

Adquiere Pacific Safety Products Inc., Aegis Engineering Limited y LBA International Limited

Refuerza la presencia internacional y mejora las capacidades base

JACKSONVILLE, Florida, 9 de enero de 2017 /PRNewswire/ -- Safariland Group ("Safariland" o la "Compañía"), un líder mundial en productos de seguridad y supervivencia diseñados para los mercados de seguridad pública, militar, profesional y al aire libre, anunció hoy que ha completado la adquisición de Pacific Safety Products Inc. ("PSP"), Aegis Engineering Limited ("Aegis") y LBA International Limited ("LBA"), líderes de la industria en el diseño y producción de prendas protectoras de alto rendimiento para la aplicación de la ley y la defensa. Estas adquisiciones amplían significativamente la presencia internacional de Safariland junto con capacidades mejoradas de diseño, fabricación y distribución de chalecos antibalas y equipo táctico.

Scott O'Brien, director general de Safariland, dijo, "Estamos muy entusiasmados con estas recientes adquisiciones, que permitirán a Safariland ampliar más lejos en Canadá, Europa, Reino Unido y Oriente Medio. Al unirse a la familia de marcas de Safariland Group, cada una de estas empresas recientemente adquiridas ahora tendrán un mayor acceso a capital. A su vez, estas empresas nos permitirán servir mejor a clientes nuevos y existentes con mayor diversificación del producto. Además, nuestros clientes dispondrán de capacidades de I+D adicionales para desarrollar productos innovadores y tecnológicamente avanzados. Miramos al frente para trabajar con estos asociados para fortalecer nuestra misión de 'Together, We Save Lives(TM)'."

Safariland adquirió la totalidad de las acciones ordinarias de PSP a través de Med-Eng Holdings ULC, su filial indirecta canadiense de plena propiedad. La consideración total de efectivo para la adquisición de PSP fue aproximadamente 15,4 millones de dólares canadienses. No se divulgaron las condiciones financieras de las transacciones de Aegis y LBA.

Fundado en 1984 y con sede en Arnprior, Canadá, PSP es un líder de la industria establecido en la producción, distribución y venta de productos de seguridad de alto rendimiento y de alta calidad para los mercados de defensa y seguridad. Los productos incluyen equipos de protección corporal, mantas balísticas, ropa táctica y productos de protección contra riesgos químicos y biológicos. PSP es el fabricante más grande de equipos de protección corporal en Canadá, que suministra directamente al Departamento Canadiense de Defensa Nacional, dependencias del gobierno federal canadiense y organizaciones de aplicación de la ley canadiense. La adquisición de Safariland incluye la filial estadounidense de PSP, GH Armor Systems Inc. ("GHA"), con sede en Dover, Tennessee. Con su instalación de vanguardia de 90.000 pies cuadrados, GHA produce un conjunto integral de soluciones avanzadas de protección corporal, balística, portadores, equipo táctico, protección dura y productos de correcciones.

Fundado en 1990, y con sede en Reino Unido, Aegis es un diseñador reconocido a nivel mundial y fabricante de ropa de protección corporal y equipos, incluidos chalecos antibalas, cascos balísticos, protectores, mantas y placas de rifle. Aegis opera con tecnologías de vanguardia y trae un equipo de colaboradores altamente cualificados y con experiencia, incluyendo un equipo de diseño técnico mejor en su clase, a Safariland. Fundado en 1976, y con sede en Reino Unido, LBA es un proveedor líder mundial de equipos de protección, incluyendo placas de protección corporal y cascos balísticos a oficiales de policía, y como Aegis, se beneficia de una larga trayectoria de innovación a través de significativas inversiones de I+D.

Estas adquisiciones son hitos de éxito adicionales en la estrategia de Safariland Group para dar entrada a nuevos mercados con productos de alta calidad. Mediante la adición de PSP, Aegis y LBA a la lista de la compañía de más de 25 marcas reconocidas, Safariland Group ha fortalecido su posición como proveedor líder mundial de equipos de seguridad y supervivencia.

Seleccione los nuevos productos de Safariland Group desde el chaleco salvavidas al equipo de trabajo y de llevar cámaras que estarán en exhibición en el stand de Safariland Group, #12762, en SHOT Show 2017, del 17 al 20 de enero. Para obtener más información acerca de Safariland Group, visite www.Safariland.com [http://www.safariland.com/].

Acerca de Safariland GroupSafariland Group es un proveedor global líder de una amplia gama de productos de seguridad y supervivencia diseñados para los mercados de seguridad pública, militar, profesional y al aire libre. Safariland Group ofrece una serie de nombres de marca reconocidas en esos mercados incluyendo Safariland(®), Med-Eng(®), ABA(®), Second Chance(®), VIEVU(®), Mustang Survival(®), Bianchi(®), Break Free(®), PROTECH(®) Tactical, Defense Technology(®), Hatch(®), Monadnock(®), Identicator(®) y NIK(®). La misión de Safariland Group, 'Together, We Save Lives.(TM)', es inherente a los productos salvavidas y de protección que ofrece. Safariland Group tiene su sede central en Jacksonville, Florida. Safariland Group es una marca comercial de Safariland, LLC.

Consultas de Medios y Relaciones con el InversorJonathan Keehner / Tim Ragones / Aura ReinhardJoele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher(212) 355-4449

Sitio Web: http://www.safariland.com/

PUBLICIDAD