COMUNICADO: Wuzhen se une con Weta Workshop y 421 Studio para provocar nuevas inspiraciones

WUZHEN, China, 9 de enero de 2017 /PRNewswire/ -- El Wuzhen International Project of Future Visual Arts, co-organizado por Culture Wuzhen Co., Ltd., Weta Workshop de Nueva Zelanda y 421 Studio de Beijing se lanzó el 13 de diciembre de 2016, en North Silk Factory en Wuzhen, China, y presenta más de 20 años de obras de Weta Workshop y el mundo del doctor Grordborts hasta el 31 de mayo de 2017.

El proyecto que reúne a distinguidos creadores de efectos visuales, productores y personas influyentes de la industria de películas y de juegos incluyendo a Sir Richard Leslie Taylor, director de cine y cofundador de Weta Workshop, se centra en el desarrollo e innovación de las artes visuales futuras y los modelos de interacción de cine, televisión, internet y juegos.

La exposición retrospectiva, Past 20 Years of Weta Workshop, proporciona visión del equipo de los mejores efectos especiales de este mundo. Diez grandes vitrinas de Weta Workshop transportadas desde Nueva Zelanda muestran las esculturas del taller, el espacio de trabajo y el proceso de producción de efectos especiales.

La imagen integral del mundo del doctor Grordborts, por otra parte, está desarrollando una nueva aventura en el cosmos virtual donde el público tendrá un encuentro cercano con un trabajo pionero que anula el concepto de producción de juegos. El concepto de fantasía en aumento demuestra una visión del mundo peculiar.

Mientras tanto, "Wuzhen International Design Competition of Future Visual Concept Arts" y "Wuzhen International Fund Project of Future Visual Arts" también se lanzaron a buscar nuevos talentos de los campos de artes visuales futuras y establecer una base de incubación de artes visuales, efectos especiales y tecnologías de televisión y cine.

Chen Yu, presidente ejecutivo de Wuzhen International Project of Future Visual Arts, señaló que el proyecto pretende construir una plataforma integrada de trabajos pioneros, tecnología, recursos y colaboraciones de artes visuales futuras para fomentar el compartir conocimiento y tecnología en la industria y buscar el desarrollo diverso de artes visuales futuras desde una perspectiva global.

Acerca de Wuzhen

A una hora y media en coche desde Shanghai y uno de los lugares de vacaciones principales en China, Wuzhen es una ciudad de agua elogiada por su patrimonio cultural profundo. Además del arte tradicional bien conservado y paisajes de hace 1.300 años, Wuzhen también está dedicado a introducir exposiciones y eventos culturales y de arte moderno como Wuzhen Theatre Festival y Wuzhen International Contemporary Art Exhibition para promover la comunicación y el intercambio cultural internacional.

CONTACTO: CONTACTO: Xu Hong, +86-182-5836-9925, wuzhenpr@163.com

